Darts: Combi bet en winst Barney en Lewis dé tips voor vandaag

Nog twee avonden te gaan in de Premier League of Darts voordat de vier deelnemers van de halve finales bekend worden. Twee daarvan zijn al zeker: Michael van Gerwen en Peter Wright.

Raymond van Barneveld moet er nog even aan trekken maar kan vanavond tegen Chisnall goede zaken doen. Wedden op winst in deze partij heeft een uitstekende waarde bij de goksites.



Premier League Darts voorspellen

Van Gerwen en Wright hebben zoals gezegd in de eerste dertien speelrondes genoeg punten behaald om al zeker te zijn van de play-offs. Voor de overige darters is het nu alles of niets.

Gary Anderson en Phil Taylor staan nog veilig maar Barney zit daar kort achter met slechts één punt achterstand. Hoe dan ook, voor de nummers drie tot en met acht zijn de belangen van vanavond ontzettend groot.

Raymond van Barneveld – Dave Chisnall

Dit is de tweede wedstrijd op het Premier League Darts programma van vandaag en voor ons de partij met de meeste waarde als het gaat om de weddenschappen.

Van Barneveld staat op dit moment één punt boven Chisnall en heeft daarmee mentaal een voordeel. Chisnall moet winnen terwijl een gelijkspel voor Barney geen ramp zou zijn. In onderlinge ontmoetingen staat Van Barneveld 11-6 voor. Bovendien is Barney, naar mijn mening, een betere ‘big match’ speler.

Raymond heeft meer ervaring en gaat over het algemeen beter met de druk om dan zijn tegenstander Chisnall. Daarom is Van Barneveld ‘WINST’ op een quotering van 2.20 bij 888sport een uitstekende bet.

Adrian Lewis – Peter Wright

De wedstrijd hiervoor tussen Lewis en Wright biedt ook mooie opties voor het wedden op darten. Wright is dus al zeker van zijn plaats in de halve finales terwijl Lewis nog volop in de strijd is voor de overige halve finale plek. Opvallend aan deze clash is dat Lewis de onderlinge ontmoetingen met maar liefst 17-12 leidt!

Waar Peter Wright vanavond misschien wat gas terug zal nemen omdat hij al gekwalificeerd is, kunnen we van Jackpot juist 100% strijdlust verwachten. Dat zou hem misschien wel eens kunnen helpen. Tel daar de onderlinge ontmoetingen bij op en Lewis ‘WINST’ op 4.00 is een heerlijke weddenschap!

Winnen met combi weddenschap darten

Van de overige twee wedstrijden op de avond kunnen we een mooie combinatie maken. Michael van Gerwen ‘WINST’ tegen Taylor en Anderson ‘WINST’ tegen Wade vormt samen een lekkere quotering van precies 2.00 bij bookmaker 888sport.

Mighty Mike is simpelweg niet te stoppen als hij zijn ritme te pakken heeft en de kans om dartlegende Phil Taylor te verslaan zal de Nederlander denk ik nooit vervelen. Ook Anderson staat prima te gooien de laatste tijd, met twee overwinningen uit zijn laatste drie wedstrijden. James Wade staat met 12 punten onderaan en zou in principe geen dreiging moeten vormen voor de Schot vanavond!