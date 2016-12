Boxing Day wedtips Premier League: topvoetbal en mooie bets

De kerst is aanstaande en voor veel landen betekent dat dat de winterstop is begonnen. In Engeland zien ze dat echter helemaal anders en zijn ze aanbeland in de drukste periode van de competitie. Voetbal en weddenschappen gaan de komende dagen hand in hand.

Op tweede kerstdag staan er maar liefst acht voetbalwedstrijden op het Premier League programma. In deze voorbeschouwing geven wij jou de beste voetbal wedtips voor de mooiste wedstrijden op Boxing Day.



Chelsea – Bournemouth

26 december, 16:00 uur. Chelsea begint deze drukke periode als nummer één van de ranglijst met een voorsprong van zes punten op de nummer twee. De ploeg is dus veruit de favoriet voor de titel op dit moment.

Chelsea mist Diego Costa in deze wedstrijd en dat is wel een aderlating voor het team; Costa is topscorer van de competitie met 13 goals. Maar Chelsea bestaat natuurlijk niet alleen uit Diego Costa, met spelers als Hazard, Wilian, Pedro en Moses hebben ze nog genoeg spelers die een doelpunt kunnen maken. Chelsea scoorde al 35 keer en kreeg maar elf goals tegen in de eerste 17 wedstrijden. De laatste twaalf wedstrijden wisten ze op rij te winnen. In deze twaalf potten kregen ze maar twee goals tegen en scoorden ze zelf 25 doelpunten. Chelsea is dus enorm in vorm en met name de verdediging doet het uitstekend.

Wedtip: Chelsea wint zonder tegengoal

Bournemouth staat tiende in de Premier League en lijkt dit seizoen een stabiele middenmoter te zijn. Veruit de meeste punten werden gepakt in eigen huis, in uitwedstrijden wisten ze nog maar één keer te winnen en twee keer speelden ze gelijk. Op bezoek bij de tegenstander werden er ook maar zeven goals gemaakt en kregen ze er zestien tegen. Bournemouth zal dus niet met enorm veel vertrouwen afreizen naar Chelsea. De ploeg zelf weet dat ze uit een stuk minder presteren en dat terwijl Chelsea in topvorm is.

Zoals al eerder geschreven: Chelsea kreeg maar 2 tegengoals in de laatste 12 wedstrijden. Ik verwacht niet dat Bournemouth in deze wedstrijd tot scoren kan komen. Ze hebben nog maar weinig resultaten geboekt in de uitwedstrijden dit seizoen en hebben ook lang niet altijd gescoord in uitwedstrijden.

Deze weddenschap heeft veel te maken met de vorige, ik ga er vanuit dat Chelsea de nul houdt. Thuis kan Chelsea nog wel eens grote uitslagen neerzetten en ze zullen hun fans zeker willen verwennen op Boxing Day. De handicap bet heeft een mooie odd bij bookmaker 888Sport.

Manchester United – Sunderland

16:00 uur. De tweede wedstrijd die we in dit artikel gaan voorbeschouwen is Manchester United tegen Sunderland. Manchester begon slordig, maar is ondertussen al zes wedstrijden op rij ongeslagen in de competitie en het spel lijkt steeds beter te worden. Sunderland heeft het erg moeilijk en staat op de zeventiende plaats.

United is dus al zes wedstrijden op rij ongeslagen en het spel wordt ook steeds leuker om naar te kijken. Zlatan begint ook zijn beste vorm te vinden met drie goals in de laatste drie wedstrijden. In de laatste vijf wedstrijden wist Manchester zelf zeven keer te scoren en ze kregen maar drie goals tegen. De ploeg lijkt eindelijk op weg terug naar de top van Engeland en Europa en als ze deze vorm vast weten te houden dan verwacht ik zeker dat ze nog mee gaan doen om de prijzen.

Tegen Sunderland zullen ze ongetwijfeld aan het doelsaldo willen gaan werken, de goede vorm zorgt voor vertrouwen en ze weten dat Sunderland tegenvalt dit seizoen.

Betting tip: winst met grote cijfers

Sunderland staat op de hoogste degradatieplek in de Premier League, maar staat wel maar één punt achter op Crystal Palace die net op een veilige plek staan. Sunderland speelt erg wisselvallig en ook de resultaten wisselen, zo wonnen ze de vorige wedstrijd maar de twee daarvoor verloren ze kansloos. Dit seizoen zijn er nog niet in meer dan twee wedstrijden op rij punten gepakt. Sunderland heeft maar 15 keer gescoord en kreeg er 28 tegen in 17 wedstrijden. In uitwedstrijden is nog maar één overwinning geboekt en één keer werd gelijk gespeeld. De andere zes wedstrijden werden allemaal verloren.

Manchester United is veruit de favoriet voor dit duel. Sunderland heeft vrijwel geen resultaten geboekt in uitwedstrijden en Manchester begint in top vorm te raken. Op Boxing Day willen alle grote teams wat extra’s doen voor hun fans en zeker als ze thuis spelen willen ze nog wel eens uitpakken. Daarom verwacht ik zeker dat Manchester deze wedstrijd gaat winnen met grote cijfers.

Manchester zal haar fans willen verwennen met goed voetbal en een grote uitslag tegen één van de grootste kandidaten voor de degradatie van dit seizoen. Deze tip is een aanrader voor het wedden op voetbal.

Manchester City – Hull City

18:30 uur. De laatste wedstrijd die we behandelen is Manchester City tegen Hull City. Manchester City leek na de eerste paar wedstrijden de grote favoriet voor de titel, maar na een aantal keer puntverlies staan ze nu zeven punten achter op de nummer één Chelsea. Hull City staat op de laatste plaats en hebben nog maar twaalf punten weten te verzamelen.

Manchester City verloor onlangs twee wedstrijden op rij in de Premier League. Ze verloren met 3-1 van Chelsea en met 4-2 van Leicester City. Met name in de wedstrijd tegen Chelsea hadden ze veel meer verdiend, maar werden de kansen niet benut.

Wedtip: City wint beide helften

Na deze twee nederlagen wist City ook alweer twee keer op rij te winnen. De laatste wedstrijd wonnen ze met 2-1 van Arsenal en daarmee lijkt het goede gevoel terug te zijn bij City. In totaal scoorde City al 36 keer en kreeg het 20 goals tegen. Met name de goals tegen vallen een beetje tegen, ze hebben namelijk nog bijna niet de nul gehouden. De goals voor zouden ook stukken hoger kunnen zijn, want City heeft heel wat grote kansen gemist in de laatste wedstrijden. Al met al heeft Manchester City natuurlijk één van de beste teams van de Premier League en ik verwacht zeker dat ze tot het eind mee gaan doen om de hoogste plekken op de ranglijst.

Hull City staat helemaal onderaan op de ranglijst met hetzelfde punten aantal als Swansea. Swansea lijkt echter steeds beter te gaan voetballen en dat kan niet gezegd worden van Hull City. Hull wist al zes wedstrijden op rij niet meer te winnen en kreeg in die zes wedstrijden maar liefst twaalf goals tegen. Zelf wisten ze maar vier keer te scoren in deze wedstrijden, waarvan drie goals in één duel. In de laatste zes duels wisten ze dus in maar drie hiervan een goal te maken.

Manchester City is natuurlijk de favoriet voor deze wedstrijd en ik verwacht dat ze deze rol ook gaan waarmaken. Hull City is totaal niet in vorm en heeft het erg moeilijk dit seizoen en ze zullen met knikkende knieën naar deze wedstrijd toeleven tegen de topselectie van Manchester City.

Ik verwacht dat Manchester City uit de startblokken zal schieten en hoopt op een snelle voorsprong. Ik ga er ook vanuit dat ze die krijgen en dat ze daarmee zeker de eerste helft gaan winnen. Manchester City heeft een topploeg en als je die tegenover Hull City zet dan moeten ze zeker beide helften winnen.