Tips winnende weddenschap Songfestival: gokken op Bulgarije!

Wedden Songfestival – de voorspellingen. Vandaag is het dan eindelijk zover: de Eurovisie Songfestival finale met Ogene die het voor Nederland moet gaan doen. En volgens de bookmakers gaan Lisa, Amy en Shelley hoge ogen gooien op het ESF!

De startvolgorde is inmiddels ook bekend en Og3ne moet als zesde het podium op. Volgens de meiden een goed voorteken: “Zes is ons lievelings- en geluksgetal. Het huis waar we in Fijnaart woonden heeft ook dat nummer.”

Gokken op het songfestival kan vandaag de hele dag nog tot de aanvang vanavond.



Songfestival 2017 bookmakers

Bookmaker 888Sport heeft tientallen Songfestival weddenschappen klaar staan. De goksite noteert Italië als favoriet, gevolgd door Portugal en Bulgarije. Zet je een euro in op Italië en Francesco Gabbani wint, dan krijg voor die euro 2.60 terug!

De goksite noteert Italië als favoriet, gevolgd door Portugal en Bulgarije. Zet je een euro in op Italië en Francesco Gabbani wint, dan krijg voor die euro 2.60 terug! Zet een tientje in en je pakt echt een lekkere winst….

Ogene noteert voor de winst 34.00. Dat betekent dat ze volgens de bookmakers niet veel kans maken om Songfestival winnaar te worden. Maar inzetten op een plaats bij de eerste 3 is zeker het overwegen waard! Dat levert je een notering van 6.00 op (weer dat geluksgetal…).

Tips wedden op Songfestival

Statistieken van de afgelopen jaren wijzen uit dat de ESF winnaar vaak uit de tweede helft van de finale komt. Je zou dus kunnen stellen dat degenen die in de eerste helft van de show optreden minder kans maken om te winnen.

Ga je daarvan uit, dan zit Italië met Occidentali’s Karma niet goed. Ook Portugal (de tweede favoriet bij de bookies) zit in de eerste helft. Blijft over Bulgarije. Kristian Kostov met Beautiful Mess staat hoog op de lijst met Songfestival favorieten en noteert een hele dikke 4.00 op winst. Dit is dan ook dé wedtip voor vandaag!

Een paar interessante tips voor weddenschappen op Nederland zijn: plaats in top 10 @2.40 en plaats tussen 5 – 10 @3.50. Deze twee bets hebben een zeer goede waarde en de laatste is zeker een aanrader.

Startvolgorde Finale ESF 2017

Bij de 26 Songfestival deelnemers gieren de zenuwen door het lijf. De punten van de vakjury’s tellen voor de helft mee (en zijn al gegeven) en de rest van de punten komen van de televoters.

Een top 10 plaats voor Nederland zit er volgens de voorspellingen dik in! Het programma voor vanavond:

1. Israel

2. Poland

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. The Netherlands

7. Moldova

8. Hungary

9. Italy

10. Denmark

11. Portugal

12. Azerbaijan

13. Croatia

14. Australia

15. Greece

16. Spain

17. Norway

18. United Kingdom

19. Cyprus

20. Romania

21. Germany

22. Ukraine

23. Belgium

24. Sweden

25. Bulgaria

26. France