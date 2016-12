WK Darts vandaag: Vincent van der Voort en Jelle Klaasen gaan winnen

Vanavond staan de laatste vier wedstrijden van de eerste ronde WK Darts 2017 op het programma. Maar liefst drie Nederlanders komen in actie: Vincent van der Voort tegen de Duitser Max Hopp en Jelle Klaasen mag gooien tegen landgenoot Jeffrey de Graaf (zie onderaan mooie weddenschappen).

Ook de geplaatste spelers Kim Huybrechts en Dave Chisnall staan vanavond op het podium. Al met al een lekker avondje darts voor de boeg, maar wat kunnen we van onze Nederlanders verwachten?

WK Darts vandaag

We zien Vincent van der Voort eigenlijk vaker als analist in de studio van RTL7 Darts dan op het podium, maar de 41-jarige Nederlander kan een aardig potje darten. Hij is niet voor niets de nummer 20 van de wereld, en heeft laten zien dat hij mee kan met de grote mannen op het WK.

Twee jaar terug schopte Vincent het tot de kwartfinale, waarin hij bijna Phil Taylor versloeg. Vorig jaar kwam The Dutch Destroyer niet verder dan een derde ronde. Als je deze resultaten vergelijkt met Max Hopp kun je stellen dat Van der Voort goede kansen heeft vanavond.

Heeft Max Hopp het wel in zich?

De Duitser heeft het op een WK Darts nog nooit verder dan de tweede ronde gebracht en komt tegen de grote namen eigenlijk altijd te kort. Er wordt in Duitsland veel van de pas 20-jarige Hopp verwacht, maar ik denk dat deze druk alleen maar negatieve effecten heeft gehad. Hij brak al snel door naar de PDC en werd in Duitsland direct gezien als een potentiële concurrent van Michael van Gerwen.

Sindsdien heeft Hopp eigenlijk nog niks van zich laten zien op het grote podium, en we moeten ons onderhand gaan afvragen of Hopp het wel in zich heeft om de wereldtop te bereiken… Maar goed, hij is pas 20 jaar en dat betekent in de dartwereld dat je nog genoeg tijd hebt om jezelf te verbeteren.

Vincent van der Voort gaat winnen

Vincent en Max hebben elkaar twee keer eerder ontmoet en beide partijen werden gewonnen door Van der Voort waarin hij in totaal maar één leg heeft moeten afstaan aan Hopp. Overtuigende statistieken die Vincent veel vertrouwen zouden moeten geven in aanloop naar zijn wedstrijd.

Ook de ervaring kan een rol gaan spelen en op dat gebied is Vincent van der Voort ook in het voordeel. Gezien de omstandigheden hebben wij er dan ook alle vertrouwen in dat onze landgenoot vanavond gewoon gaat winnen.

Jelle Klaasen – Jeffrey de Graaf

Het Nederlandse onderonsje is een interessante partij. Klaasen is natuurlijk de favoriet in dit duel, maar wat kunnen we van Jeffrey verwachten? De 26-jarige komt sinds dit jaar voor het eerst uit voor de PDC en heeft nog niet heel veel van zich laten zien. Het is geen groot talent en dit is pas zijn eerste WK, het zal dus maar de vraag zijn of hij de spanning van het grote Ally Pally kan controleren en dit kan omzetten in een overwinning.

Klaasen deed het vorig jaar uitstekend op het WK Darts en bereikte verrassend genoeg de halve finale door onder andere Phil Taylor te verslaan. Uiteindelijk werd er verloren van Gary Anderson, maar Jelle heeft daar laten zien wat hij in zich heeft.

Gunstige loting WK Darts

Jelle Klaasen heeft een gunstige loting en treft waarschijnlijk pas in de vierde ronde een topper in de naam van Gary Anderson. Hij verloor dus zoals gezegd van Gary in de halve finale vorig jaar, maar ook dat jaar daarvoor moest Klaasen tegen de Schot op het WK. Toen kwam Klaasen 3-1 voor in sets, maar trok de regerend wereldkampioen uiteindelijk aan het langste eind door met 4-3 te winnen.

Klaasen is op het grote podium met zijn ervaring en kwaliteiten waarschijnlijk een maatje te groot voor Jeffrey de Graaf, maar het is en blijft een WK, alles kan gebeuren…

Wedden op het WK Darts

Naast de kwaliteiten van een speler is de ervaring op het grote podium vaak een doorslaggevende factor op het WK, en zowel Van der Voort als Klaasen hebben hierin een groot voordeel. Wij verwachten dan ook geen verrassingen in deze wedstrijden. Combineer Van der Voort en Klaasen samen en krijg hiervoor een quotering van 1.83 bij 888sport.

Ook Van der Voort most 180s ziet er lekker uit op een quotering van 2.15. Wel verwachten wij dat Max Hopp het nog spannend gaan maken, en een 3-2 overwinning voor Vincent staat op 4.50 keer je inzet bij 888sport, zeker het spelen waard.