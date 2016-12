WK Darts: Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen weinig problemen

De rustdagen bij het WK Darts vanwege Kerstmis zitten er eindelijk op en vandaag gaat het speelschema verder een middag- én avondsessie. We kunnen aantal mooie krakers verwachten. De eerste wedstrijd begint om 14.00 uur.

Zeker voor de Nederlanders is dit een geweldige avond met Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen op het WK Darts programma. Tussen de twee wedstrijden van Raymond en Michael hebben ze ook nog eens 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor toegevoegd. Echt een avond om voor thuis te blijven.

Wat weddenschappen betreft kunnen we beter gaan voor de middagsessie.



Raymond van Barneveld WK Darts

Van Barneveld neemt het vanavond op tegen Alan Norris. Geen makkelijke tegenstander voor Barney, maar dat werd ook gezegd over zijn eerste ronde partij tegen Robbie Green. In die wedstrijd was Barney niet te stoppen en werd Green met al het gemak van de wereld naar huis gestuurd. Dus je zou zeggen dat ook Norris niet echt gevaar gaat opleveren.

Zeker als je kijkt naar hoeveel moeite Norris al had met zijn eerste ronde wedstrijd tegen de Griek Michael, waar Norris een 2-0 achterstand om moest zetten in een 3-2 overwinning. Ook de h2h biedt weinig hoop voor Norris. Barney heeft drie van de drie onderlinge ontmoetingen gewonnen. Als Raymond net zo scherp is als in zijn eerste ronde partij, is Alan Norris in principe geen probleem.

Michael van Gerwen – Cristo Reyes

Van Gerwen heeft de Spanjaard Cristo Reyes geloot voor zijn tweede ronde partij. Reyes is een taaie darter, maar Michael van Gerwen is toch echt een paar maatjes te groot. Ik denk dat de Spanjaard zeer tevreden mag zijn als hij vanavond een setje weet te pakken.

Nog voor de wedstrijd van Van Gerwen komt Phil Taylor in actie. Hij speelt tegen de veteraan Kevin Painter. Ook hier verwachten we weinig problemen voor favoriet Taylor. Painter heeft zijn beste jaren achter de rug en is nu geen gevaar meer voor de echte top.

Dartswedstrijden middag

De wat meer gelijkwaardige wedstrijden zitten in de middagsessie. Vooral Robert Thornton vs. Daryl Gurney belooft een echte kraker te worden. Van Gurney wordt ontzettend veel verwacht door zijn resultaten, hoge gemiddeldes en vele 180’s.

Ook Thornton zit in de vorm van zijn leven en als de Schot het ver wil schoppen op het WK Darts, dan is dit zijn kans. Er staat veel op het spel en het belooft een kwalitatief mooie partij te worden.

Ook in de middagsessie in actie: Dave Chisnall. De Engelsman neemt het op tegen landgenoot Chris Dobey. Hoewel Chisnall hier natuurlijk ruim favoriet is, denken wij dat Dobey het wel eens lastig kan maken. Dobey staat de laatste tijd echt lekker te gooien en Chisnall had in de eerste ronde al een beslissende set nodig om Rodriguez te verslaan.

Weddenschappen WK Darts

De middagsessie biedt ook mooie opties voor het wedden. Om te beginnen: Thornton – Gurney. Door zijn uitstekende vorm is Gurney favoriet bij de bookmakers. Toch gaan wij voor Thornton. De Schot heeft absoluut meer ervaring en is al met al ook net wat beter op de dubbels.

Deze twee aspecten kunnen wel eens de doorslag geven bij zo’n belangrijke wedstrijd. Thornton WINST staat op een mooie quotering van 2.32 bij 888sport. Bij Chisnall – Dobey gaan we voor ‘meer dan 5.5 sets’ op een quotering van 1.81 bij 888sport.

Bij de avondsessie gaan we inzetten op Van Barneveld. Wij verwachten dat de Nederlander, net als in ronde één, weinig van zijn tegenstander over laat. Barney -2.5 set handicap staat op een quotering van 2.10 bij 888sport en dat is een uitstekende weddenschap. Barney mag één setje weg geven. Hij moet dus 4-0 of 4-1 winnen.

Zet je live in op darts vandaag, dan heeft bookmaker 888Sport een promotie die je wellicht interesseert. Lees: €5 gratis wedden en €5 casinogeld.