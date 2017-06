Bet Roland Garros tennis finale Stan Wawrinka – Rafael Nadal

Weddenschappen tennis. Na twee weken strijd op het rode gravel van Parijs staat vandaag eindelijk de Roland Garros finale voor de deur (15.00 uur). We begonnen met 128 spelers waarvan er nu nog twee over zijn: Rafael Nadal en Stanislas Wawrinka.

Nadal waarschijnlijk net iets fitter dan Wawrinka. De Spanjaard verloor namelijk nog geen set in de afgelopen twee weken. Sterker nog: geen van zijn tegenstanders kwam verder dan acht games in één wedstrijd. Toevallig was dat Robin Haase, die acht games wist te pakken tegen Nadal.



Wawrinka – Nadal Roland Garros betting

Het is voor de 9-voudig Roland Garros winnaar de beste aanloop naar de finale ooit. Dat zegt genoeg over zijn vorm. Toch zou Stan Wawrinka de acht games van Haase wel moeten overtreffen.

Ook Wawrinka’s route naar de French Open finale verliep vrij soepel, behalve de halve finale dan. De Zwitser verloor, net als Rafael Nadal, in zijn eerste vijf wedstrijden geen set. In de halve finale tegen Andy Murray moest Wawrinka echter twee sets toestaan. Stan kwam zelfs met 2-1 achter en stond dus op de rand van uitschakeling. De nummer drie van de plaatsingslijst toonde zijn ware klasse wanneer het moest en versloeg de tennis nummer één van de wereld, Murray, in vijf sets.

Stan Wawrinka won alle grand slam finales

Het is nog maar de vraag in hoeverre deze slopende vijf setter een rol gaat spelen in de finale vandaag. Fitness is tegen Nadal natuurlijk een belangrijk aspect en zo’n vijf setter helpt daar zeker niet aan mee. Toch staat Stan Wawrinka bekend om zijn sterke lichaam en in de laatste rondes van Grand Slams lijkt hij vaak onvermoeibaar. De Zwitser staat er als het moet.

En dat zien we ook terug in de statistieken. Wawrinka heeft in zijn carrière drie Grand Slam finales gespeeld waarvan hij ze alle drie wist te winnen. Opvallend genoeg was hij telkens de underdog. Stan presteert dus optimaal als de verwachtingen laag zijn.

Rafael Nadal verloor nooit Roland Garros finale

Vandaag is dit opnieuw het geval en dat is niet geheel onterecht als je Rafael Nadal tegenover je hebt op het gravel van Parijs. Waar Wawrinka nog nooit een Grand Slam finale verloren heeft, heeft Nadal nog nooit een Roland Garros finale verloren. De Spanjaard wist de titel hier in Parijs al negen keer te winnen en gaat vanmiddag voor La Décima. Ook de onderlinge resultaten laten zien waarom Nadal ruime favoriet is in deze finale. Rafa leidt de ‘head 2 head’ namelijk met maar liefst 15-3.

Toch moeten we niet vergeten dat voor Wawrinka dit soort statistieken niet tellen. Stan speelt vaak door het jaar heen vrij matig en wisselvallig, maar op de Grand Slams haalt de Zwitser ineens alles uit de kast en laat hij zijn beste tennis naar voren komen.

Van die vijftien nederlagen tegen Rafael Nadal waren er veel buiten de Grand Slams om. Wawrinka geeft op Grandslamtoernooien toch net iets extra terwijl Nadal iedere wedstrijd met 100% inzet ingaat. Ook heeft Wawrinka wel vaker bewezen dat vorm niet alles zegt. Zo versloeg hij in de Roland Garros finale van 2015 Novak Djokovic, die toen ook ‘onverslaanbaar’ leek. Wie weet gebeurt dat vandaag weer.

Weddenschappen Roland Garros finale

Als we naar de weddenschappen kijken voor deze prachtige finale zien we dat Nadals quotering op 1.17 staat en die van Wawrinka op 5.30. Met die 1.17 voor Nadal kunnen we vrij weinig, met de 5.30 van Wawrinka wel.

Toch is de overwinning voor Wawrinka wel erg veel gevraagd, zowel fysiek als mentaal. Over 3.5 sets op 1.83 bij 888sport lijkt de beste optie te zijn. Dit houdt in dat beide spelers een setje moeten pakken. Voor Nadal zou dat, in deze vorm, absoluut geen probleem moeten zijn. Wawrinka is een speler die veel op momentum leunt. Als de Zwitser het ritme te pakken heeft is hij lastig te stoppen. In een ‘best of 5’ wedstrijd heeft Wawrinka genoeg tijd om de motor aan te zetten en een setje pakken moet daarom ook voor hem zeker lukken.

Gokken op winst Rafael Nadal

Uiteindelijk denken we dat Rafael Nadal er met de overwinning vandoor gaat en La Décima op zijn naam schrijft. Rafa is fysiek ijzersterk en ook mentaal een stapje verder dan zijn tegenstander. De Spanjaard blijft altijd geconcentreerd en heeft al negen van de negen keer bewezen dat hij in de zware condities op het gravel van Parijs als winnaar van de baan komt.

Al met al verwachten we een spannende strijd waar Nadal uiteindelijk aan het langste eind trekt. 3-2 correcte score voor Nadal op een quotering van 6.40 bij bookmaker 888sport is daarom ook een mooie weddenschap om op in te zetten. Lees ook: wedden op Roland Garros.