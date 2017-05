Robin Haase – Rafael Nadal en Kiki Bertens – Catherine Bellis Roland Garros

Roland Garros 2017 tennis betting. Robin Haase speelt vandaag in de tweede ronde van de French Open op het centre court tegen Rafael Nadal. De partij zal zo rond 16:00 uur beginnen.

Kiki Bertens staat in de tweede partij op court 2 tegen de Amerikaanse Catherine Bellis. Die match begint vroeg in de middag. Richel Hogenkamp zal ongeveer gelijktijdig gaan spelen tegen Elise Mertens.

Onderaan de weddenschappen tennis voor vandaag. Odd bij de goksites op Hogenkamp interessant.



Robin Haase – Rafael Nadal

Nadal jaagt in Parijs op zijn tiende titel, Haase kwam op het Franse Open nooit verder dan (viermaal) de tweede ronde. Toch is de dertigjarige Hagenaar een liefhebber van het gemalen baksteen, waarop hij het hoogste winstpercentage van alle ondergronden realiseert (53%).

Maar niemand kan tippen aan de grandioze muur die Rafael Nadal op gravel bouwt. In 2014 won de Spanjaard voor het laatst zijn favoriete Grand Slam, maar dit jaar is hij als vanouds de topfavoriet. Hij won 92% van zijn gravelpartijen in zijn hele loopbaan en staat dit jaar zelfs op 94%.

Het wordt de derde poging van Robin Haase om Nadal te verschalken. De tweede, begin 2016 in Doha, verliep rampzalig, maar de eerste keer op Wimbledon 2010 was een legendarische partij. Haase stond 1-2 voor in sets toen Nadal resoluut orde op zaken stelde. Al met al verloor Robin Haase al zijn tien partijen tegen mannen uit de tennis top vijf en achtmaal gebeurde dat in straight sets.

Kiki Bertens – Catherine Bellis

De achttienjarige Bellis is toe aan haar derde Grand Slam en de 32e gravelpartij van haar carrière. Ze won er zeventien van de vorige 31 en vijf van de acht tegen dames uit de top honderd. Dat zijn sterke scores voor een zo nog jeugdige speler. Kiki Bertens was haar twee weken terug in Rome wel duidelijk de baas met 6-4 6-0.

Bertens won sinds begin 2016 28 van de 34 duels tegen top 100 peelsters. Mei is tot nu toe een uitstekende maand, maar het nadeel van haar recente toernooiwinst in Nürnberg is dat ze alweer toe is aan de zestiende partij van de maand. Vorig jaar brak dat haar op, ook omdat ze in de dubbels maar partijen bleef winnen, en verscheen ze met steeds dikkere bandages om haar benen op de baan.

Weddenschappen Roland Garros

Gokken op de French Open vandaag? Leuk is het niet maar we moeten de 3-0 in sets voor Nadal tippen op @1.27 bij bookmaker 888Sport.

Rafael Nadal gaat hoe dan ook winnen. Ook de goksites zijn daarvan overtuigd dus een weddenschap op winst levert je niets op (tenzij je overtuigd bent van Haase, zet dan in want de odd is 21.00).

Kiki Bertens noteert 1.20 en Catherine Bellis 4.70. Hier tippen we dat er minstens twintig games komen op @1.93. Interessant is een bet op winst Richel Hogenkamp. Zij noteert 2.00 voor een zege tegen Mertens (1.81).