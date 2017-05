Wedden play offs Europa League: goede waarde >3.5 goals bet

Wedden – Play offs voorspellingen. De competitie is voorbij en tja ik moet het dan maar accepteren Feyenoord is kampioen geworden. Volgens mij hebben ze vanaf het begin tot einde bovenaan gestaan dus terecht kampioen. De titelkansen voor Ajax zijn gesneuveld door het Europees succes, maar voor het Nederlands voetbal is dat geen probleem!

Met een beetje geluk hebben we straks twee clubs in de Champions League voetballen. Nu gaat er nog gestreden worden om wie de laatste club is die Europa ingaat en wie er wel of niet volgend jaar in de Eredivisie voetbalt. Ik geef je de tips voor de weddenschappen:



Wedden Europa League tickets

Zowel Utrecht als AZ wonnen ruim in het stadion van de tegenstander. Er moet heel wat gebeuren mochten ze de volgende ronde niet halen. Als je het mij vraagt hebben op dit moment alle vier de clubs die meedoen om een Europa League ticket niks te zoeken in de Europa en kan het alleen maar slecht zijn voor de coëfficiëntenlijst.

Toch moet er altijd rekening gehouden worden met AZ ik hoop daarom ook dat AZ er met de laatste ticket vandoor gaat!

Utrecht – Heerenveen: meer dan 3.5 goals

Utrecht was met 1-3 te sterk voor Heerenveen. Heerenveen leek nog terug te kunnen komen, maar uiteindelijk kwamen ze te kort. Wanneer wedstrijden eindigen in een ruime uit overwinning is het altijd lastig om te voorspellen hoe de return zal eindigen. Ik denk dat Heerenveen er alles aan gaat doen om voor een stunt te zorgen. Utrecht zal dit ongetwijfeld willen voorkomen en zal daarom scherp beginnen.

Ik denk dat het lange tijd gelijk blijft, maar omdat Heerenveen moet winnen met minimaal 0-3 zullen ze meer risico moeten nemen en daar gaat Utrecht uiteindelijk van profiteren. FC Utrecht winst heeft een quotering van 1.80. Beide teams scoren zie ik ook nog wel gebeuren net zoals dat in de heen wedstrijd gebeurde. De quotering hiervoor is echter maar 1.59.

Doordat Heerenveen veel druk zal moeten zetten en offensief zal gaan spelen zullen er defensief gaten vallen. FC Utrecht en SC Heerenveen weten vaak de kansen wel af te ronden en vandaar dat een weddenschap voor over 3,5 goals een goede optie is in mijn ogen. De quotering bij de goksites hiervoor is 2.40.

Gokken AZ – FC Groningen

Groningen verloor thuis met 1-4 van AZ. Ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik helemaal geflipt was als ik Groningen supporter zou zijn… Hoe kan je zo slap voetballen aan het einde van de wedstrijd. Je staat achter, maar elke goal die je maakt is belangrijk voor het uitduel.

Er werd geen druk gezet en eigenlijk leek het wel of Groningen voor stond. Ik vond het echt schandalig om naar te kijken. Oké, tot zo ver mijn frustraties. De coach gaf na aanloop aan dat het onmogelijk is om te winnen bij AZ. Vertrouwen lijkt er dus totaal niet te zijn en ik denk daarom ook dat Groningen de wedstrijd als een lekker potje ballen gaat zien.

Weddenschap winst AZ

Voor AZ misschien een goede kans om eindelijk eens het thuispubliek te pleasen. Ze wisten namelijk slechts 5 wedstrijden te winnen dit seizoen. AZ met een thuisoverwinning staat op 1.67. Ik denk dat dit een prima weddenschap is aangezien Groningen de hoop en strijd al had opgegeven net na de tweede helft.

Ik denk dat doordat beide clubs niet vol voor deze wedstrijd zullen gaan, er defensief fouten gemaakt gaan worden en een weddenschap voor over 3,5 goals lijkt me daarom een goede optie! De quotering hiervoor is 2.20 bij bookmaker 888Sport.