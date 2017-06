F1 betting GP Canada: Max Verstappen start vanaf P5 – Hamilton pole

Formule 1 Grand Prix Canada 2017. Lewis Hamilton start vanaf pole position in de GP van Canada. Sebastian Vettel reed een matige ronde in de finale kwalificatiesessie en kwam net niet aan de tijd van Hamilton en moest genoegen nemen met een tweede plek. Valtteri Bottas start als derde, Kimi Raikkonen als vierde en Max Verstappen start van plek vijf.

De zevende Grand Prix op de Formule 1-kalender van dit jaar wordt in het Canadese Montreal gereden, op het Circuit Ile de Notre Dame, dat tegenwoordig beter bekend staat als Circuit Gilles Villeneuve.

De race om de GP van Canada start zondag 11 juni om 20.00 uur Nederlandse tijd. Onderaan meer over Formule 1 weddenschappen.



Sebastian Vettel mist dan wel de pole in Canada, maar gaat wel van start als de leider in het klassement met 129 punten. Lewis Hamilton start met slechts 104 punten, maar bemachtigde vandaag wel de pole position en heeft dus goede kansen om een aanval te doen op de leiderspositie van Vettel. Het belooft een spannende race te worden.

Tijdens de race in Monaco kwam Hamilton tijdens de kwalificaties niet verder dan de veertiende plaats maar hij kon de race toch nog als zevende eindigen. Vettel werd winnaar op het stratencircuit voor Raikonnen, die daar voor het eerst in vele jaren van pole startte. Max Verstappen werd vijfde.

Uitsalg kwalificatie Formule 1 GP Canada

Hamilton zette in Q3 een rondetijd neer van 1:11.459 en Vettel perste er een rondje van 1:11.789 uit. Verstappen kwam uit op 1:12.403, de snelste van zijn drie kwalificatierondes. Voor Lewis Hamilton is het zijn 65ste poleposition en daarmee komt hij nu gelijk met zijn grote voorbeeld Ayrton Senna.

Senna deed dat wel sneller, hij had maar 162 Formule 1-races nodig. Voor Hamilton was het de 194de keer dat hij een kwalificatie voor een Grand Prix reed. Als cadeautje van de familie Senna voor het evenaren van het record ontving Hamilton de helm van Ayrton Senna die hij in 1987 droeg.

Max Verstappen Grand Prix Canada 2017

Lewis Hamilton heeft al vijf overwinningen op Circuit Gilles Villeneuve op zijn naam staat; hij won de GP van Canada in 2007, 2010, 2012, 2015 en 2016. Sebastian Vettel won maar een keer, dat was in 2013, toen hij nog voor Red Bull reed. Afgelopen jaar behaalde Max Verstappen een vierde plaats in de GP-race in Montreal.

Max Verstappen was redelijk blij met zijn vijfde plaats, achter beide Merceddessen en Ferrari’s. “Ik weet niet of we snel genoeg zijn om ze te volgen. Het is morgen het belangrijkste om de vijfde plek te behouden”. Ook was hij tevreden over het functioneren van zijn wagen; in de eerdere trainingssessies had hij wat moeite met de reminstellingen.

De volgorde van de top-10 op het startgrid is:

1) Hamilton 2) Vettel 3) Bottas 4) Raikkonen 5) Verstappen 6) Ricciardo 7) Massa 8) Perez 9) Ocon 10) Hulkenberg.

Circuit Gilles Villeneuve

Circuit Gilles Villeneuve staat bekend als ‘tricky’ en vrijwel elk jaar is er wel iets dat misgaat, vooral als het regent. De verwachtingen wijzen echter niet op regen, maar op een zonnige dag met temperaturen die kunnen oplopen tot zo’n 32 graden Cº. Desondanks wordt de kans dat de safety car op de baan komt ingeschat met 1.40 en de odds voor géén safety car zijn 2.75.

Tussenstanden wereldkampioenschap F1

Circuit: Circuit Gilles VilleneuveAantal rondes: 70Circuitlengte: 4,361 kmAantal bochten: 15Laatste vijf winnaars:2016: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)2015: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)2014: Daniel Ricciardo (Aus, Red Bull)2013: Sebastian Vettel (Dui, Red Bull)2012: Lewis Hamilton (GB, McLaren-Mercedes)

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 129 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 104 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 75 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 67 punten)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull, 52 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 45 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 34 punten)

8. Carlos Sainz (Toro Rosso, 25 punten)

9. Felipe Massa (Williams, 20 punten)

10. Esteban Ocon (Force India, 19 punten)