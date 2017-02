Champions League: Real Madrid en Bayern gaan vandaag winnen

Champions League. Niemand had kunnen voorspellen dat de uitslag PSG – FC Barcelona 4-0 zou worden. Wat kunnen we vanavond nog verwachten? We geven een voorbeschouwing op Real Madrid – Napoli en Bayern München – Arsenal met daarbij de wedtips.

De odds zijn uitstekend en je kunt natuurlijk met de tips ook nog een combi bet maken. En last but not least: bookmaker 888Sport heeft voor het wedden op de wedstrijd Bayern – Arsenal de odds behoorlijk verhoogd. Voor nieuwe klanten is de 1.55 op winst Bayern verhoogd naar 7.00 en een zege van Arsenal levert je geen 6.00 op maar 21.00.

Lees verder en win met de tips voor het gokken op voetbal deze ronde.



Real Madrid – Napoli

15-05 20:45 uur. Vanavond staan er twee mooie wedstrijden op het Champions League programma. De eerste is Real Madrid die het in eigen huis opneemt tegen Napoli.

Real Madrid werd verrassend tweede in de groep achter Dortmund, maar voor Legia Warsaw en Sporting Portugal. In de groepsfase bleven ze ongeslagen, maar ze wisten maar drie wedstrijden te winnen. Met name het aantal tegengoals dat Real kreeg zal voor onrust hebben gezorgd. Ze kregen namelijk 10 goals tegen en ze scoorden zelf 16 keer. Onlangs werd Real opvallend uitgeschakeld door Celta Vigo in de Spaanse beker, maar ze staan nog wel eerste in de competitie. Al is de voorsprong flink gekrompen de laatste weken. In de laatste drie wedstrijden scoorde Real vijf keer en ze kregen er drie tegen.

Napoli kan verdedigend beter

Napoli staat derde in de Serie A en ze staan negen punten achter op de nummer één Juventus. Napoli was de afgelopen jaren één van de weinig concurrenten van Juve, maar heeft al lang geen prijzen meer gewonnen. Napoli is dit seizoen wel het meest scorende team in de Serie A, met 57 goals in 24 wedstrijden.

Dit komt mede door de 1-7 overwinning van vorige week. Napoli is al maar liefst 18 wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities. Ze vinden makkelijk het net, maar verdedigend zou het nog wel beter kunnen zijn. In totaal hebben ze alweer 26 goals tegen en als je dat afzet tegen Juventus dan zie je direct waar het grootste probleem ligt. In de Champions League groepsfase werd Napoli eerste boven Benfica, Besiktas en Dynamo Kiev.

Voorspellingen Champions League

Napoli is goed in vorm, maar Real Madrid is natuurlijk toch de favoriet voor deze wedstrijd. Real verkeerd niet in de beste vorm in deze fase van het seizoen, maar ze hebben genoeg klasse om te winnen van Napoli, al zal het geen eenvoudige wedstrijd worden. Napoli scoort erg gemakkelijk de laatste wedstrijden met een ontketende Mertens in de spits.

Zoals ik al schreef verwacht ik een overwinning van Real Madrid. Echter hebben ze in de Champions League al veel goals tegen gehad en Napoli is wat betreft het maken van doelpunten in top vorm. Ik verwacht dus zeker dat beide teams scoren en minimaal één goal gaan maken. Uiteindelijk verwacht ik dat de klasse van Real de doorslag gaat geven.

Bayern München – Arsenal

15-02 20:45 uur. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was in 2015 in de groepsfase. De eerste wedstrijd werd toen door Arsenal gewonnen met 2-0 en de tweede wedstrijd met 5-1 door Bayern.

Bayern München staat weer fier aan kop in de Bundesliga. In het begin van het seizoen moesten ze die plaats een tijdje afstaan aan de nieuwkomer RB Leipzig, maar ondertussen staan ze alweer zeven punten voor.

Dit seizoen heeft Bayern nog maar vijf wedstrijden van de 20 niet gewonnen en ze verloren er maar één. In de Champions League speelden ze nog niet geweldig en ze werden tweede in de groep achter Atletico en voor Rostov en PSV. In de groepsfase wonnen ze vier wedstrijden en ze verloren van Atletico en Rostov. Ze wisten aardig makkelijk te scoren met 14 goals in zes wedstrijden en ze kregen er 6 tegen. De laatste dertien wedstrijden is Bayern ongeslagen en ze speelden in die reeks maar één keer gelijk. In de Bundesliga scoorde Bayern al 45 goals en ze kregen er 19 tegen in 20 wedstrijden.

Arsenal focus op Champions League

Arsenal heeft afgelopen weekend weer gewonnen na twee verliespartijen op een rij. In de Premier League staan ze derde met tien punten achterstand op Chelsea en evenveel punten als de eeuwige rivaal Tottenham. Wat dat betreft kan de focus enigszins verplaatst worden naar de Champions League, omdat de titel vrijwel onhaalbaar lijkt

In het begin van het seizoen speelde Arsenal goed voetbal, maar de laatste wedstrijden gaat het behoorlijk moeizaam. De laatste wedstrijd werd weliswaar met 2-0 gewonnen, maar dat was tegen Hull City die op de laatste plaats staat. Tegen Hull had Arsenal het moeilijk om kansen te creëren. En ik verwacht dat ze het ook erg moeilijk gaan hebben met Bayern München.

Verhoogde odds gokken op voetbal

Bayern is voor mij zeker de favoriet. Tijdens de vorige ontmoeting tussen deze twee teams lieten ze in eigen huis zien het betere team te zijn. Arsenal is op het moment niet goed in vorm, terwijl Bayern dat zeker wel is.

Bayern is de favoriet en spelen tegen een team als Arsenal ligt ze meestal wel. Arsenal heeft het namelijk niet in zich om de bus te parkeren en te blijven verdedigen. Ze zullen ongetwijfeld ook de aanval zoeken en als ze wel blijven verdedigen zijn ze hier waarschijnlijk niet goed genoeg voor om Bayern te stoppen.

En vergeet dus niet wat we in het het begin van dit artikel ook aanstipten; voor nieuwe klanten van 888Sport liggen topnoteringen klaar. De odds zijn verhoogd van 1.55 naar 7.00 en van 6.00 naar maar liefst 21.00 op winst Arsenal. Lees ook: wedden op voetbal.



PSG – FC Barcelona

14-02 20:45 uur. De eerste wedstrijd en misschien op papier wel de leukste wedstrijd is Paris Saint-Germain tegen FC Barcelona. De laatste jaren kwamen deze twee clubs elkaar vaker tegen in de Champions League; zo won in 2015 Barcelona beide wedstrijden en ook in 2014 was Barca de sterkste van de twee.

PSG is dit seizoen stukken minder dominant dan de laatste jaren in Frankrijk en ze staan dan ook niet op de eerste plaats in de competitie. Maar PSG is al tien wedstrijden op rij ongeslagen en ze lijken steeds beter in vorm te komen. Toch zijn ze zonder Zlatan een heel andere ploeg dat een stuk minder indrukwekkend voetbalt.

Paris Saint-Germain werd tweede in de groepsfase van de Champions League, achter Arsenal en voor Ludogorets en FC Basel. Van de zes wedstrijden die ze moesten spelen in de groep wonnen ze drie en speelden ze er evenveel gelijk. Met name het gelijke spel tegen Ludogorets was teleurstellend. Van de laatste vijf wedstrijden won PSG er vier en speelden ze er één gelijk. Ze wisten 13 keer te scoren en kregen drie goals tegen.

MSN in topvorm

FC Barcelona was wat wisselvallig dit seizoen, maar ondertussen staan ze in LaLiga nog maar één punt achter op Real Madrid en staan ze bovendien in de finale van de Spaanse beker. In de laatste wedstrijd liet MSN weer zien hoe goed ze kunnen voetballen met een 6-0 overwinning.

Barcelona is elf wedstrijden op rij ongeslagen hierin werd er drie keer gelijk gespeeld. Barca heeft in de competitie maar liefst 61 goals gemaakt in maar 22 wedstrijden. Als Barcelona voetbalt zoals ze kunnen dan denk ik dat ze het PSG erg moeilijk gaan maken. In de Champions League heeft FC Barcelona vijf wedstrijden gewonnen en één verloren. Hiermee werden ze met gemak groepswinnaar boven Manchester City, Gladbach en Celtic. Alleen van City werd er verloren en Barca eindigde de groep met 20 goals voor en maar vier tegen.

Bet PSG – Barcelona

Barcelona is voor mij de grote favoriet in deze wedstrijd. Ze lijken de goede vorm te pakken te hebben en ze zullen vol vertrouwen afreizen naar Parijs. Vrijwel iedereen is fit op Arda Turan, Mascherano en Aleix Vidal na. Met de in bloedvorm verkerende Messi en Suarez, en ook Neymar die zijn goede vorm lijkt te vinden, zie ik FC Barcelona zeker winnen. PSG is een stuk minder dan de afgelopen seizoenen en ik denk niet dat ze opgewassen zijn tegen de Spaanse ploeg. Wil je gokken op voetbal, dan raad ik je de volgende weddenschappen aan:

Deze bet ligt in de lijn met wat hierboven is beschreven. Barcelona is de favoriet en heeft het betere team. Als ze hun niveau kunnen halen gaan ze zeker winnen.

In de laatste vier ontmoetingen scoorde Barcelona tien goals en in de helft van de wedstrijden scoorden ze drie keer. Ik verwacht dat ze tegen een minder PSG zeker tot genoeg kansen komen om minimaal drie goals te maken. Barcelona zal het natuurlijk ook zo snel mogelijk af willen maken en met bijvoorbeeld een 0-3 stand zou de return wedstrijd natuurlijk vrijwel overbodig zijn.