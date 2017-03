Wedden boksen: Anthony Joshua – Wladimir Klitschko Wembley 29 april

Anthony Joshua – Wladimir Klitschko, boksen zwaargewichten. Op zaterdag 29 april 2017 staat in het Wembley Stadion te Londen, het gevecht om de IBF titel, de vacante IBO titel en de WBA Super titel op het programma.

Weet de Engelsman de veteraan te verslaan? Joshua heeft 18 gevechten op zijn naam is nog ongeslagen. Voor Wladimir Klitschko wordt dit zijn 69e bokswedstrijd. De laatste keer dat de Oekraïner in de ring stond was in november 2015 tegen Tyson Fury. Klitschko verloor daar al zijn wereldtitels.



Anthony Joshua – Wladimir Klitschko

De teller staat voor Wladimir Klitschko op 64 overwinningen (53 KO) en vier verliespartijen. Gedurende 11 jaren was Klitschko wereldkampioen totdat Tyson Fury roet in het eten gooide. Een rematch werd door de Brit twee maal uitgesteld; de laatste keer nadat hij werd betrapt op het gebruik van cocaïne.

Met de verklaring: “Ik won de titels in de ring en ik geloof dat ze moeten worden verloren in de ring, maar ik ben op dit moment niet in staat om ze te verdedigen”, gaf de depressieve Fury vervolgens zijn titels terug. Sindsdien is Klitschko niet meer te houden: “Ik ben geobsedeerd door mijn doel om weer kampioen te worden.”

Favoriet bookmakers

Of dat gaat lukken tegen de 14 jongere Olympisch kampioen die al zijn partijen met KO won, is de vraag. Klitschko vocht na zijn verloren wedstrijd tegen Fury geen enkele partij meer en dat is alweer anderhalf jaar geleden. Ook de bookmakers zetten vraagtekens bij de kansen van de Oekraïner en noteren een dikke 2.75 op een overwinning. Joshua is favoriet met odds van 1.44.

Anthony Joshua versloeg in december 2016 de Amerikaan Eric Molina. Na twee eenzijdige rondes waarin Molina amper iets presteerde, was het na de derde ronde over en uit in de Manchester Arena. De WBA had een overwinning van Joshua als voorwaarde gesteld voor een gevecht om de Super Title, en aldus werden de afspraken tussen Joshua en Klitschko definitief gemaakt.

WBA president Gilberto Mendoza heeft overigens bevestigd dat de winnaar van het aankomende gevecht Luis Ortiz zal treffen. Direct na partij van 29 april worden daar verdere afspraken over gemaakt.

IBF kampioen Anthony Joshua

Tijdens een persconferentie gaf Joshua aan voor langere tijd als kampioen door het leven te willen gaan. ”Ik bewonder Cristiano Ronaldo vanwege de lange tijd dat hij al aan de top meedoet.” Tegen Wladimir Klitschko wordt het de eerste keer dat Joshua tegen een kampioen vecht. “Geen probleem”, zo zegt hij zelf, “Hij kan me ‘Little Bro’ en al die dingen meer noemen, maar wanneer straks puntje bij paaltje komt zal ik hem in een ronde wat laten zien.”

De IBF kampioen vervolgde: “Dit is het begin van een nieuw tijdperk. Ik denk dat als Wlad wint hij tegen zichzelf zal zeggen: ‘Ik ben nog steeds ‘Big Bro’, maar als hij verliest dan zal hij zich realiseren dat zijn tijd voorbij is. Het is een volledig andere tijd en dit is de start van een nieuwe divisie met nieuw opkomende kampioenen.”

Wladimir Klitschko geobsedeerd

Klitschko heeft al 27 titelgevechten achter de rug, maar het verloren gevecht tegen Fury heeft hem naar eigen zeggen wakker geschud. “Na zoveel jaren realiseerde ik me dat ik niet meer zo gemotiveerd was. Het klinkt misschien gek, maar het was goed dat ik dat gevecht verloor en dat ik de underdog ben voor dit gevecht. Het is leuk om weer de uitdager te zijn; de adrenaline raast door mijn bloed.” Wladimir Klitschko zegt dat enorm gemist te hebben en dat hij deze keer volledig geobsedeerd is.

In 2014 kwam Anthony Joshua naar Oostenrijk om te trainen met Klitschko. Twintig rondes sparren zegt weinig over de uitkomst van het komende gevecht in Londen. Klitschko: “Eenieder die in mijn trainingskamp komt om te sparren leert ervan. Dat is prima. Ik wil dat mensen ervan leren en deel graag mijn technieken. Het is zeker goed voor Joshua geweest want hij heeft kunnen zien hoe een topatleet en kampioen zich voorbereidt.”

Ongetwijfeld houdt Joshua hier rekening mee tijdens zijn voorbereidingen. Maar aan de andere kant: “Ik sta ook niet stil en heb geobserveerd hoe hij traint en zorgt dat hij er klaar voor is”, aldus Klitschko. “Hij heeft ongetwijfeld een professioneel team dat keihard voor hem werkt en hem zo sterk mogelijk probeert te maken.”

Wedden op boksen

Bij alle goksites staan de noteringen al klaar. Vergelijken we de odds van Bwin met die van 888sport, dan ben je bij laatstgenoemde beter uit. Bij beide bookies noteert winst zo’n beetje hetzelfde (Joshua @1.44 en Klitschko @2.75), maar wil je een voorspelling per ronde doen dan bij je bij 888Sport veel beter uit.

Ronde weddenschappen boksen: ronde 1 Joshua @26.00 – Klitschko @67.00, ronde 2: 21.00 Joshua, 51.00 Klitschko en ronde 3: 17.00 Joshua en 41.00 Klitschko. Inzetten op groepen van rondes is eveneens mogelijk.

Verder kun je natuurlijk ook wedden op de winstmethode. Denk je dat Anthony Joshua wint op KO dan pak je 1.73, winst op punten na 12 rondes noteert 6.50. Ga je voor winst Wladimir Klitschko op TKO of KO dan krijg je odds van 4.00. Winst op punten na 12 rondes noteert 6.50.