Finale Europa League: Is Ajax wel de underdog?

Vandaag is het eindelijk zo ver! Ruim 21 jaar na de gewonnen Europacup finale neemt Ajax het op tegen Manchester United in Stockholm voor de Europa League finale.

Ajax heeft iedereen verrast door helemaal tot aan de finale te reiken. Ondertussen heerst er een positieve sfeer bij de club en wordt er verwacht dat ze een serieuze kans hebben tegen Manchester.

Tegen zowel Schalke als Lyon was Ajax eveneens de underdog, maar wisten ze door een geweldige thuiswedstrijd toch de volgende ronde te halen. Dat is iets waar ze bij Ajax ongetwijfeld aandacht aan besteden; het verschil tussen de uit- en thuiswedstrijden. Zowel tegen Schalke als Lyon kon Ajax met grotere cijfers thuis winnen en waren ze eigenlijk heer een meester. Maar in beide uitwedstrijden kreeg Ajax het enorm moeilijk.

Tegen Schalke kwamen ze nog achter in de verlenging, maar door Nick Viergever in de 111e minuut kwamen ze (op uitgoals) weer op voorsprong. Tegen Lyon kwam het niet zo ver, maar was het ook erg spannend. In de eerste helft speelde Ajax nog redelijk goed en kwamen ze op 0-1, maar vlak voor de rust werd het al 2-1. Uiteindelijk bleef het bij 3-1 en dat was door de 4-1 thuisoverwinning genoeg om naar de Europa League finale te gaan.

Seizoen Ajax en United nog te redden

In de Eredivisie is Ajax tweede geworden, maar door deze finaleplek is het seizoen toch geslaagd – zeker wanneer ze de Europa League weten te winnen. Het seizoen begon nogal moeizaam onder de nieuwe trainer Peter Bosz, maar na de winterstop is Ajax steeds beter gaan voetballen en de resultaten werden ook steeds beter.

Manchester United heeft geen goed seizoen gekend onder Mourinho. Ze werden zesde in de competitie, wat voor United toch zeker niet goed genoeg is. Bij winst van de Europa League kunnen ze echter nog steeds de Champions League behalen. Dit is de enige kans om het seizoen te redden.

Zlatan Ibrahimovic er niet bij

United heeft in de Premier League niet weten te imponeren en dat deden ze in de Europa League eigenlijk ook niet. In de halve finale wonnen ze de uitwedstrijd tegen Celta met 0-1 en de thuiswedstrijd eindigde in 1-1. Daarvoor wisten ze Saint Etienne en Zoryha Luhansk uit te schakelen.

Ze hebben zeker geen onuitwisbare indruk gemaakt, maar hebben natuurlijk wel een goed team. Afgelopen weekend won United met 2-0 van Crystal Palace, maar dit team bestond afgezien van Pogba uit allemaal niet starters.

Beide ploegen kunnen uitgerust toeleven naar de finale. Ajax hoefde deze week niet te voetballen en Manchester United won de laatste wedstrijd met een B-opstelling. Bij Ajax is iedereen fit, maar bij United missen ze misschien wel hun belangrijkste speler: Zlatan Ibrahimovic.

Ajax supporters belangrijk

Ik verwacht een intens spannende wedstrijd, zeker voor de Ajax fans. Manchester United speelt het hele seizoen al redelijk behouden en zal het balbezit aan Ajax geven. Ajax zal proberen de thuiswedstrijden van dit Europese seizoen na te bootsen en veel zal ook afhangen van het begin van de wedstrijd en de fans.

Wanneer de Ajax supporters de boventoon voeren in het stadion, dan verwacht ik dat Ajax wederom boven zichzelf uit kan stijgen. Het spel van United ligt Ajax eigenlijk wel goed, omdat ze waarschijnlijk enigszins de tijd krijgen om op te bouwen. Zelf zal Ajax vol druk willen zetten op de defensie van Manchester United om hen zo niet aan het voetballen te laten.

Wedtips finale Europa League

Beide teams scoren @1.98 op 888sport.com. Ajax heeft dit seizoen nog maar weinig de nul gehouden in Europa. Ze spelen aanvallend voetbal en mede daardoor geven ze ook kansen weg aan de tegenstander.

Manchester United heeft natuurlijk een prima team, met genoeg kwaliteiten om een goal te maken. Verdedigend heeft Man U meer dan eens laten zien niet ijzersterk te zijn dit seizoen. Aanvallend is Ajax erg sterk en ik verwacht zeker een goal voor beide ploegen.

Kasper Dolberg over 1.5 schoten op doel @2.40. Dolberg is de revelatie van Ajax dit seizoen, hij is topscorer van de ploeg en kan ook de topscorer van de Europa League worden door nog twee doelpunten te maken. Kasper kan vanuit niets scoren en schiet van alle afstanden en standen op doel. Ik verwacht van de Deen zeker minimaal twee schoten op doel.

Niet te missen weddenschappen

Over 2.5 goals @2.28. Zoals ik al schreef verwacht ik een heel spannende wedstrijd. Beide ploegen snakken naar een overwinning en met name Ajax zal vol gas beginnen. Ik verwacht een open wedstrijd met veel kansen en goals voor beide ploegen.

