Glory 42: Nieky Holzken – Cedric Doumbe en Murthel Groenhart – Grigorian

Glory kickboksen. Zaterdag 10 juni 2017 komen bij het vechtsportgala Glory 42 in Parijs twee Nederlandse kickboksers de ring in. Nieky Holzken vecht tegen Cedric Doumbe en Murthel Groenhart neemt het op tegen Harut Grigorian. Holzken knokt voor de Glory wereldtitel bij de weltergewichten.

Afgaande op de noteringen bij de bookmakers zal het in het titelgevecht van Holzken weer zeer spannend worden (de quoteringen bij de goksites zijn gelijk). Onderaan meer over de weddenschappen en een combi bet tip waar je goed geld mee kunt verdienen.



Glory kickboksen Parijs – Nieky Holzken

Het kickboksprogramma begint ongeveer om 21:00 uur en de partij tussen Holzken en Doumbe is het hoofdevenement. Voor de Helmonder Holzken is het de kans op revanche. Eind vorig jaar pakte Doumbé in Oberhausen de wereldtitel van hem af. Het was een close battle die uiteindelijk op punten werd beslist. Maar Nieky Holzken legde zich vrij makkelijk neer bij de beslissing en erkende dat de Fransman meer had laten zien in het gevecht: “Ik begrijp de beslissing en was gewoon niet goed genoeg. Ik ga geen smoesjes verzinnen.”

De 33-jarige kickbokser heeft negen weken een trainingskamp belegd om zich voor te bereiden op het titelgevecht. Woensdag kwam hij aan in Parijs en zoekt hij vooral de rust op. Trainer Sjef Weber legt uit: “Wat wandelen en dan toeleven naar de weging en de wedstrijd. En dan vlammen: zeven maanden zonder wereldtitel is meer dan genoeg geweest.”

Het begeleidingsteam denkt dat Holzken sneller en completer is dan de 24-jarige Cedric Doumbé. Een voordeel voor de Franse vechter is dat hij een soort thuiswedstrijd bokst. Maar er zijn ook minstens driehonderd fans van Nieky Holzken afgereisd naar de Franse hoofdstad.

Murthel Groenhart – Harut Grigorian

Deze twee zouden al op Glory 41 tegen elkaar vechten. Een gebroken teen bij Grigorian voorkwam dat. In 2012 won Groenhart hun tot nu toe enige confrontatie. Groenhart vindt de tijd rijp om ook in een titelgevecht te mogen strijden en hij wil via een eclatante overwinning op Harut Grigorian zijn kandidatuur kracht bijzetten.

De trash talk was dit keer bijzonder heftig. “Ik maak hem kapot”, zegt Groenhart over de Armeense vechtjas. “Hij heeft onzin over me verteld en zijn gezicht staat me niet aan”. Grigorian reageerde kalm: “Blaffende honden bijten niet. Vorige keer had hij geluk. We zullen zien of hij in de ring weer telkens van me weg probeert te rennen.”

