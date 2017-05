Formule 1 GP Spanje: Max Verstappen start als vijfde – pole Hamilton

GP Spanje – Formule 1. Max Verstappen heeft een goede startpositie voor de Spaanse Grand Prix weten te bemachtigen. Hij eindigde in de F1 kwalificaties als vijfde achter de Mercedessen en Ferrari’s. Lewis Hamilton zette de snelste tijd neer en mag vertrekken vanaf pole position op het circuit van Barcelona – Catalunya.

Bij de goksites staan interessante weddenschappen op de race. Overweeg de bet op winst Vettel en doe ook je voorspelling op Alonso in de McLaren. Onderaan lees je meer. Overigens profiteren nieuwe spelers bij bookmaker 888Sport t/m zondag 13.00 uur van verhoogde odds. Zo krijg je geen 2.67 voor je euro als favoriet Hamilton wint, maar 8.00!



Max Verstappen – Grand Prix Spanje F1

De updates voor de wagen van Max Verstappen waarmee Red Bull naar Barcelona kwam, bleken hun werk prima te doen. Het uiteindelijke verschil met de nummer vier, Sebastian Vettel in de Ferrari, was maar een tiende van een seconde. Hamiltons tijd is 1:19.149 en daarmee is de Brit van Ferrari 0,618 seconde sneller dan de Limburger (in Q2 was het verschil maar 0,512). De tijd die Verstappen neerzet in Q3 is 1.19.767.

Verstappen hield een ontspannen gevoel over aan de Formule 1 kwalificaties. Tegen Ziggo Sport zei hij: “Ik kon gewoon mijn eigen ding doen. Dat werkte prima. We zitten zes tienden van de poletijd af, dat is een stuk beter dan anderhalve seconde.”

De Red Bull-coureur uit Limburg verwacht dat hij morgen goed kan eindigen. “In de race zijn we wel iets beter dan in de kwalificatie, maar we gaan het zien. Zes tienden is niet zoveel,” aldus Verstappen, die vorig jaar nog winnaar werd in Catalonië. Hij had toen wel de mazzel dat de Mercedes van Hamilton en Rosberg op elkaar knalden waardoor beiden uitgeschakeld waren. Max Verstappen was wel sneller dan de Ferrari’s.

Sebastian Vettel in de gaten houden!

Lewis Hamilton reed de snelste tijd in Q3 doordat hij in het laatste stuk veel grip had en kon versnellen zonder problemen te krijgen met zijn banden. Vettel zette de tweede tijd neer die al vlug sneller bleek dan die van de eerder gestarte Valtteri Bottas – die uiteindelijk genoegen moest nemen met de derde plaats op het grid. Kimi Raikkonen werd vierde.

Sebastian Vettel leek tijdens kwalificatie nog af te stevenen op een minstens zo snelle tijd als Hamilton. Vettels Ferrari blokkeerde echter in de laatste chicane terwijl hij bezig was met zijn razendsnelle ronde die hem anders de pole in Spanje had opgeleverd. Vettel is beslist de man om goed in de gaten te houden tijdens deze Grand Prix!

Fernando Alonso: P7 cadeautje

Voor Lewis Hamilton is het zijn derde pole position in Spanje en de 64e in zijn carrière. Ayrton Senna behaalde er 65 in zijn loopbaan en recordhouder Michael Schumacher kwam tot 68 poles.

De onofficiële winnaar van deze Formule 1 kwalificatie, was de Spanjaard Fernando Alonso die er in zijn gare McLaren een rondetijd uit wist te persen die hem de zevende plek op het startgrid opleverde.

Zelf zei hij dat hij dacht dat het kwam door zijn uitstapje naar de Indy Cars van eerder deze maand. “Misschien was het op de ovale baan waar ik heb geleerd om snel te zijn op de rechte stukken”, zei Alonso. “P7 is en cadeautje en we zullen zien wat we morgen kunnen doen. Dit is een circuit waar het moeilijk inhalen is, maar we gaan voor een plek,” aldus de tweevoudig F1 wereldkampioen. Of zijn bolide hem ook zo gunstig gezind is tijdens de race van morgen is natuurlijk altijd de vraag met McLaren.



Voorspellen F1: Lewis Hamilton favoriet

Gokken op Formule 1? De strijd in de Formule 1 GP van Spanje lijkt te gaan tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Hamilton noteert 1.67 voor de zege en is daarmee favoriet in Spanje. Vettel heeft odds staan van 2.95, een groot verschil met Hamilton. Bottas noteert 8.00 en Raikkonen 15.00.

Max Verstappen op het podium noteert 4.00. Nieuwe spelers bij de bookmaker profiteren t/m zondag 13.00 van verhoogde odds: zege Vettel en Hamilton 2.40 @8.00 en winst Max nu 15.00 51.00!

Als je denkt dat Alonso de race uitrijdt in de McLaren, krijg je bij bookmaker 888sport 2.00 voor deze weddenschap. Maar als je denkt dat hij de eerste is die de baan tijdens de race zal verlaten, verdien je 7.50 keer je inzet!