US Open golf 2017: Joost Luiten ontbreekt wederom

Golf US Open 2017. Donderdag 15 juni begint het US Open, het tweede major van het jaar. Sergio Garcia won eerder de Masters. Wie slaat er toe in Erin Hills?

Joost Luiten zal ontbreken bij deze uitgave van de US Open net als vorig jaar. De Bleiswijker staat momenteel 76e op de wereldranglijst en ongeacht zijn prestaties bij de Lyoness Open zal hij te laag blijven staan om toegelaten te worden.

Golf: lastige holes US Open

Elk jaar verandert de locatie van het evenement. Maar waar ze ook spelen, de organisatie past de course aan, zodat er zeer lastige holes ontstaan. Je ziet op het US Open niet vaak spelers met een eindscore van flink in de min.

Wat het in 2017 extra lastig maakt voor de golfers is dat Erin Hills in Wisconsin een debuterende course is. Niet eerder is de tien jaar oude course het decor geweest van een proftoernooi. De golfers hebben dus geen ‘muscle memory’ opgebouwd, kunnen niet uit ervaringen putten en moeten leren on the go. Sinds september vorig jaar zijn de banen gesloten gebleven voor publiek zodat de greens er ongerept bijliggen. Ondanks dat de banen in de binnenlanden liggen, heeft het de uitstraling van een links course aan de kust. De wind zal ook een partijtje mee gaan blazen.

Voorspellingen US Open 2017 golf

Ook al verandert de locatie dus telkens, er is een handjevol spelers dat telkens opduikt in de bovenste regionen van de US Open. Phil Mickelson (die niet deelneemt) en Colin Mongomerie werden al enkele keren tweede en ook Justin Rose, Branden Grace en Rickie Fowler preken al diverse keren in de top. Fowler werd bijvoorbeeld tiende in 2013 en tweede in 2014 en wordt door sommigen beschouwd als de beste speler die nog geen major won.

Een van de architecten van de course verklaart dat diverse holes beginnen met een blinde tee shot. Oftewel, het is voor de golfer onmogelijk om te zien waar zijn bal zal landen. Ze zullen dus de dagen voorafgaand aan de US Open moeten benutten om hun huiswerk te doen, maar vooral ook hun vertrouwen en instinct aanspreken.

Wedden op US Open Golf 2017

Wil je een weddenschap afsluiten? Bookmaker 888Sport noteert Dustin Johnson als favoriet voor de winst @8.00. Rory McIlroy en Jordan Spieth volgen @13.00.

Een prima bet is gokken op plaats 1-5. Je pakt 5.00 voor je euro als je goed voorspelt dat Fowler, Rahm en Rose in de top 5 eindigen. De quotering voor toppers Johnson, McIlroy, Spieth en Day liggen tussen 2.75 en 3.75. Een uitstekende waarde dus in deze tips!