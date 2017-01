The Masters darts 2017: Michael van Gerwen gaat winnen

Darten. The Masters staat voor de deur en dat betekent weer een paar heerlijke potten darts om naar te kijken. De eerste partij van de achtste finales wordt gespeeld op vrijdag 27 januari en begint om 20:00 uur.

Kratje bier op tafel en met je maten darts kijken met wat sterke verhalen erbij. Prima vrijdagavond als je het mij vraagt! Compleet is het wat mij betreft altijd pas met een weddenschap. Onderaan mijn voorspellingen en wat je dit weekend kunt verdienen bij de goksites.



The Masters 2017 – darts

Raymond van Barneveld heeft een goed WK Darts achter de rug en zal tijdens de openingspartij dan ook gebrand zijn om te winnen van Dave Chisnall. Chisnall speelde ook geen verkeerd WK en vloog er in de kwartfinales uit tegen de verliezende finalist. Beiden zijn gewaagd aan elkaar en dat zal ons een mooie partij darts opleveren. De openingswedstrijd is er zeker eentje die je niet mag missen. De odds voor Dave Chisnall – Raymond van Barneveld zijn bij de bookmakers gelijk op 1.90.

Phil Taylor vloog er ook uit in de kwartfinale. Dit gebeurde omdat hij verloor van Barney. Taylor zal vrijdag willen laten zien dat hij het nog steeds inzicht heeft en hij zal zeker weer een gooi naar een prijs willen gaan doen. Tegen Smith moet hij in ieder geval een volgende ronde kunnen veiligstellen.

Gary Anderson – Benito van de Pas

Verliezend finalist van het WK darten, Gary Anderson, mag het opnemen tegen onze Benito van de Pas. Ook Anderson zal weer een poging doen om een prijs binnen te slepen. Van de Pas heeft ons al vaker verrast en zal vrijdag ook zeker tegen Anderson zich niet gemakkelijk gewonnen geven.

Jelle Klaasen neemt het zaterdag op tegen Suljovic. De vorige keer verloor Klaasen met 5-6. Bookmaker 888Sport heeft nu Klaasen als favoriet (1.73). Klaasen kwam op het WK één ronde verder en speelt de laatste tijd mooie partijen. Echter staat Chisnall tot nu toe Klaasen vaak in de weg.

Michael van Gerwen – Simon Whitlock

Michael van Gerwen, tja wat kunnen we daarover zeggen. Meneer speelt geweldig en is absoluut de favoriet. Hij zal ook dit toernooi willen winnen en de kans dat dat gebeurt is dan ook heel groot.

6 november won Van Gerwen met 10-0 van Whitlock. Kortom, een volgende ronde is een zekerheid. Of gaat het bergafwaarts na de gewonnen WK finale? Ik denk dat hij vrolijk door gaat met het vernederen van de andere darters. Voor wat betreft het wedden op darten levert inzetten op Van Gerwen nu nog niet veel op: 1.04 op winst. Een zege voor Whitlock staat op 11.00.

Wedden op The Masters

Ik vind dat Raymond van Barneveld een grotere kans heeft om te winnen dan Chisnall. De quotering hiervoor is 1.90. Ze zijn erg aan elkaar gewaagd, maar toch denk ik dat Barney na zijn WK Darts gehakt gaat maken van Chisnall.

Ik zet wat kleingeld in op Benito van de Pas, puur omdat ik hoop dat hij van Anderson zal gaan winnen. Verassingen zijn altijd mogelijk en ik denk dat dit de verassing is van The Masters. Van de Pas winst heeft een quotering van 5.70.

Daarnaast verwacht ik dat ook Jelle Klaasen de volgende ronde haalt. De quotering hiervoor is 1.80. Ik denk dat Michael van Gerwen ook dit toernooi wint de quotering hiervoor is 1.60. Dat hij gaat winnen van Whitlock lijkt mij een zekerheid alleen is de quotering veel te laag. Durf je het aan om een paar bets te combineren, dan tip ik je de onderstaande darts weddenschappen: