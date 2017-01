The Masters Darts 2017: Gary Anderson gooit meeste 180s, Peter Wright wint

Darten. Vandaag staat de finaledag van The Masters op het programma. In de middag worden de vier kwartfinales afgelegd, en vervolgens krijgen we in de avondsessie de halve finales en de finale te zien. Dat Michael van Gerwen er nog in zit is natuurlijk geen verrassing, hij won redelijk eenvoudig van Simon Whitlock met 10-6.

Naast Van Gerwen zit ook Raymond van Barneveld nog in het speelschema, nadat hij overtuigend met 10-5 van Dave Chisnall won. De overige twee Nederlanders moesten al vroegtijdig het toernooi verlaten. Benito van de Pas had een ongelukkige loting en verloor in de eerste ronde van een uitstekende Gary Anderson. Jelle Klaasen had z’n dag niet en ging er kansloos af tegen Mensur Suljovic. Maar goed, een interessant spelersveld aan de oche vandaag met een aantal heerlijke potjes.

Phil Taylor – Peter Wright The Masters 2017

We beginnen de middagsessie met Phil Taylor tegen Peter Wright. Eerder dit weekend liet Taylor (@1.90) weten dat dit zijn laatste jaar is op professioneel niveau. Het zat er weliswaar al een tijdje aan te komen, maar toch is dat natuurlijk wel schokkend nieuws voor de dartwereld. Darten zonder Phil Taylor, dat is lastig in te beelden. Phil gaf wel aan dat hij door deze beslissing weer een opleving heeft gekregen en er extra van gaat geniet in zijn laatste jaar. Laten we hopen dat dat ook een positief effect heeft op zijn spel, want hij heeft het afgelopen seizoen geen één grote titel gewonnen.

Zijn tegenstander Peter Wright (@1.90) is wel in vorm, maar de Schot komt eigenlijk telkens net te kort tegen de grote namen zoals Het Groene Monster en The Flying Scotsman. Tegen Phil was dit in zijn eerdere jaren ook het geval, maar inmiddels heeft Wright het niveau om de Engelsman regelmatig te verslaan. De laatste twee onderlinge ontmoetingen gingen dan ook naar de Schot. Beide spelers begonnen het toernooi met een overtuigende overwinning en als ze die lijn doortrekken belooft dit een spannende partij te gaan worden.

Gary Anderson – Raymond van Barneveld

Dan krijgen we de partij tussen Gary Anderson en Raymond van Barneveld. Het was maar de vraag hoe gemotiveerd Barney (@3.30) was voor dit toernooi, want zoals hij meerdere keren aangaf op het WK is dat voor hem het enige toernooi waar het echt om gaat. Maar Barney’s overwinning op Chisnall liet zien dat hij er wel degelijk voor gaat. Gary Anderson verslaan wordt echter een heel lastig karwei. Gary (@1.34) stond fenomenaal te spelen tegen Benito van de Pas. In een 10-3 overwinning gooide Anderson maar liefst negen 180s en zette hij een gemiddelde van 109.74 neer met een finish percentage van 55.56%. Als de Schot vandaag weer dat niveau haalt wordt het een lastig verhaal voor Barney, die op de dubbels wel mee kan, maar scorend een stuk onder dat gemiddelde zit.

Michael van Gerwen – Mensur Suljovic

De middagsessie wordt afgesloten door onze wereldkampioen: Michael van Gerwen. Hij mag het gaan opnemen tegen Mensur Suljovic (@9.00). De Oostenrijker staat achtste op de ranglijst, en doet het op de grote toernooien vaak niet onaardig. Maar als we realistisch zijn is Suljovic niet een darter die zomaar even Van Gerwen (@1.05) verrast.

Suljovic staat vooral bekend om zijn degelijke spel en zijn goede dubbels, maar scorend is hij nooit een geweldige darter geweest. Dat moet je wel in je hebben om een kans te hebben tegen de nummer één van de wereld. Van Gerwen wist vorig jaar ieder groot toernooi te winnen, en dit jaar is die jacht weer ingezet. Whitlock werd eenvoudig aan de kant gezet en als we naar de loting kijken moet de finale zonder enige problemen bereikt worden.

Wright, Anderson en Taylor zitten allemaal aan de andere kant van het schema, en in de halve finale moet Van Gerwen of tegen Lewis of tegen Thornton, spelers waarvan hij eigenlijk niet meer verliest tegenwoordig.

Wedden op The Masters 2017

Ons viel vooral de quotering van Wright op. De Schot staat tegenwoordig simpelweg beter te gooien dan Taylor en doet het gewoon beter op dit soort toernooien. Ook Gary meeste 180s ziet er lekker uit. De Schot gooide er maar liefst 9 in 13 legs tegen Van de Pas en als hij dat ook doet tegen Barney moet dat een makkelijke weddenschap zijn.