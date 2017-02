Super Bowl 2017 actie goksite: odds winst Patriots op 7.00 en Falcons 9.00

Zondagnacht is het weer zover. Dan zitten zo’n 1 miljard mensen voor de buis voor de finale van het American Football, de Super Bowl. Bookmaker 888sport heeft mega-odds voor nieuwkomers in het gokken op sport!

De finale Atlanta Falcons – New England Patriots wordt in Houston gespeeld en de tijd dat de wedstrijd begint is 00.30 uur. Het tijdverschil bedraagt 7 uur. De hoofdact tijdens de Halftime Show in 2017 is Lady Gaga.

Je kunt tot maandagochtend 00.30 uur je weddenschap plaatsen.



Atlanta Falcons – New England Patriots

Het beste American footballteam sinds 2000 is met grote afstand de New England Patriots. In dat jaar nam Bill Belichik het roer over als hoofdtrainer. In de draft (waarin teams spelers kiezen van universiteiten) van datzelfde jaar pikte hij direct quarterback Tom Brady eruit.

En in vier jaar tijd zorgde dit duo voor liefst driemaal winst in de Super Bowl: in 2001, 2003 en 2004. Daarna volgden nog verloren finales in de seizoenen 2007 en 2011, allebei tegen de New York Giants van quarterback Eli Manning. Maar twee jaar geleden pakten Belichick en Brady hun vierde ring tegen de Seattle Seahawks.

Laatste kans Tom Brady

Belichick is inmiddels 64, maar belangrijker: Tom Brady heeft de respectabele leeftijd van 39 bereikt. En dit is misschien zijn laatste kans om zijn hand vol Super Bowl-ringen te krijgen, als tweede speler ooit en als eerste quarterback ooit. Nu staat hij namelijk nog gelijk met de illustere Terry Bradshaw en Joe Montana. En de Patriots zijn nu favoriet. Met naast Brady ook nog ijzersterke running backs als LeGarrette Blount en de jonge James White.

Ondanks het ontbreken van Brady in de eerste vier duels wegens een schorsing (vanwege Deflategate in 2014), eindigden de Patriots op het hoogste win-verliesrecord van 14-2. En nieuwkomers bij goksite 888sport kunnen een winnende bet op de Patriots verzilveren met odds van liefst 7.00, in plaats van de reguliere 1.66!

Eerste Super Bowl Atlanta Falcons?

Aan de andere kant staat een team met veel minder ervaring. De Atlanta Falcons stonden alleen in 1998 in de Super Bowl en verloren die van de Denver Broncos. Sinds twee jaar staat de pas 46-jarige Dan Quinn als hoofdcoach voor de groep, zijn eerste baan in die hoedanigheid.

Quinn was daarvoor 20 jaar ‘defensive coach’ bij verschillende universiteiten en NFL-teams. Daarom is het zo opvallend dat zijn Falcons (vorig jaar geen play-offs) nu de NFL leiden in offensieve statistieken, waaronder het aantal gescoorde punten.

Wedtips finale American Football

De Falcons misten ook bijna de play-offs, maar door een reeks van vier zeges zijn de mannen van Quinn erbij. In de 31-jarige Matt Ryan heeft Quinn een ervaren quarterback, die al acht jaar voor de Falcons speelt. En Ryan heeft veruit zijn beste seizoen ooit.

Zijn favoriete receiver dit seizoen was Julio Jones, maar hij heeft genoeg opties in sterke receivers en running backs om het de Patriots moeilijk te maken. Als je nieuw bent bij bookmaker 888sport, kan een winnende bet op de Atlanta Falcons liefst 9.00 keer je inzet opleveren, in plaats van de reguliere 2.33!

Wedden op Super Bowl LI

Natuurlijk zijn er naast de speciale odds van 888sport nog genoeg andere odds. Zo kun je ook kiezen voor een maximaal aantal punten. Kijk bijvoorbeeld naar de 2.20 op maximaal 55 punten in deze wedstrijd. De laatste drie jaar was dat al het geval.

Een andere geweldige wedoptie is de juiste winstmarge inschatten. Zo staat winst voor de New England Patriots met 1-6 punten verschil op 4.60, en met 7-12 punten verschil op 6.75. Ook bij de Falcons krijg je zo’n geweldige odd: een zege met 7-12 punten verschil staat voor hun op 6.00. En zo staan er nog ruim 200 noteringen voor je klaar bij de goksites.