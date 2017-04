Schalke – Ajax Europa League: grote kans op halve finale

Schalke – Ajax. Vandaag staan de returns van de kwartfinales van de Europa League op het programma. Na de overtuigend gewonnen heenwedstrijd leven veel Ajacieden vanaf vorige week donderdag al toe naar deze confrontatie. Het enige minpuntje van de vorige wedstrijd is dat de uitslag niet groter is geworden. Want met 2-0 is de halve finale alles behalve zeker.

De bookmakers zien Ajax vanavond niet winnen, maar quotering van de weddenschap ‘welk team gaat door’ laat zien dat Ajax wat dat betreft favoriet is. Onderaan meer over de bets.



Europa League Schalke 04 – Ajax

Ajax overklaste Schalke afgelopen donderdag op vrijwel elk gebied. Kijkend naar de statistieken was alleen het balbezit gelijk, verder was alles bij Ajax hoger. Het aantal schoten op doel, het aantal passes, de aangekomen passes en de gewonnen duels. Schalke had zelfs maar twee schoten op het doel en vrijwel geen serieuze kans. Ajax zelf had kansen zat, echter hebben met name Younes en Traoré grote kansen laten liggen om dit tweeluik al te beslissen.

De sfeer in de Amsterdam ArenA was ongelofelijk, zeker na de eerste goal was er geen moment van stilte. Dit kwam mede door de gedreven indruk die Ajax maakte, elke bal werd afgejaagd en het tempo was ontzettend hoog. Ajax bleef maar aanvallen en Schalke kon weinig inbrengen tegen deze felheid.

De wisselwerking tussen fans en spelers was afgelopen donderdag optimaal en dat zullen de spelers van Ajax ongetwijfeld vanavond gaan missen in de uitwedstrijd.

Vroege goal bepalend

Schalke verloor afgelopen weekend nog met 2-1 van Darmstadt dat laatste staat in de Bundesliga, met tien punten minder dan de nummer 17. Schalke is dus alles behalve goed in vorm en dat is eigenlijk al het hele seizoen zo, ze staan ook niet voor niets maar elfde in de competitie.

Echter heeft Schalke 04 dit seizoen in Europa nog niet verloren in eigen huis. Het zal vast niet zo makkelijk gaan voor Ajax als in de thuiswedstrijd. Schalke zal ongetwijfeld wat hebben bedacht om onder de druk van Ajax uit te spelen, of althans dat gaan ze proberen. Ik verwacht namelijk dat als Ajax hetzelfde niveau haalt als tijdens de vorige wedstrijd dat de Amsterdammers dan wederom kunnen winnen.

Veel zal afhangen van de start van de wedstrijd. Bij een vroege goal van Schalke kan het gaan stormen en zal het toch jonge team van Ajax misschien gaan twijfelen. Bij een vroeg doelpunt van Ajax of juist totaal geen goal zal het vertrouwen met de minuut bij de Ajacieden groeien.

Kansen Ajax groot

Ik verwacht een intens spannende wedstrijd. Schalke zal ongetwijfeld beter voor de dag komen dan vorige week in de Europa League. Echter als Ajax enigszins het niveau haalt van de vorige wedstrijd dan schat ik hun kansen heel hoog in.

Schalke liet namelijk helemaal niets zien en stak er geen een keer boven uit, terwijl bij Ajax elke speler minimaal een 7 scoorde. Ajax reist ongetwijfeld met enorm veel vertrouwen af naar deze wedstrijd. Afgelopen weekend wonnen ze bovendien nog eenvoudig van Heerenveen in de Eredivisie. En dan nu het wedden op Europa League:

Weddenschappen Schalke – Ajax

Ik verwacht dat Ajax zeker doorgaat naar de volgende ronde van de Europa League. Ik denk ook dat Schalke niet gaat winnen, ze zitten in een enorm slechte fase en eigenlijk ook gewoon een slecht seizoen.

Afgelopen wedstrijd werden ze volledig weggespeeld en natuurlijk zoeken ze revanche, maar ik verwacht niet dat ze dat gaan halen. Ze missen de kwaliteiten en met name het vertrouwen. De weddenschap die ik je aanraad is winst Ajax op 3.70 bij bookmaker 888Sport. De bookie noteert Schalke als favoriet @1.96, maar dat zie ik dus niet gebeuren. Wil je iets meer zekerheid dan kun je gaan voor Ajax wint of speelt gelijk @1.85.

Als er iemand in vorm is dit seizoen bij Ajax is het Davy Klaassen. Als captain neemt hij het team regelmatig op sleeptouw en voor de goal is hij ontzettend klinisch. De middenvelders hadden het moeilijk met het loopvermogen van Klaassen in de vorige wedstrijd en ik verwacht dat ze dat deze keer wederom zullen hebben. Klaassen houdt er van om in de zestien te komen en scoort ontzettend makkelijk. De notering voor deze bet (3.50) is erg aantrekkelijk.

Wedden op corners

In de vorige wedstrijd kreeg Ajax maar liefst 11 corners. Ik verwacht niet dat ze wederom zoveel overmacht zullen hebben, maar ik verwacht wel weer een heel aantal schoten op doel en ook corners.

Met dribbelaars als Younes en Neres of Kluivert moeten verdedigers vaak kiezen voor een tackle of het wegtikken van de bal wat snel een corner oplevert. Daarnaast zal Ajax ongetwijfeld wederom vaak het doel onder vuur nemen wat natuurlijk ook regelmatig een corner oplevert.