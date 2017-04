Clasico Real Madrid – Barcelona: beladen wedstrijd met veel kaarten

Real Madrid – FC Barcelona, LaLiga. Zondag staat de wereldwijd best bekeken voetbalwedstrijd op het programma: El Clasico. Real Madrid staat eerste in de Spaanse competitie met drie punten voorsprong en een wedstrijd minder dan FC Barcelona.

Real heeft het voordeel dat ze afgelopen week op dinsdag in de Champions League hebben gespeeld en dus een dag meer rust heeft ten opzichte van Barcelona. Real Madrid won na verlenging van Bayern München en gaat door naar de halve finale. FC Barcelona speelde een dag later en heeft zich door een 0-0 thuis tegen Juventus niet weten te plaatsen.



Clasico Real Madrid – FC Barcelona

Real heeft dit seizoen 82 goals gemaakt in 31 wedstrijden en ze kregen er 33 tegen. Afgelopen week lieten de Madrilenen zien hoe goed ze kunnen voetballen en hoe makkelijk ze kansen creëren in de Champions League. Ondanks dat veel goals discutabel waren vanwege buitenspel, hadden ze nog een stuk vaker kunnen scoren uit goed uitgespeelde kansen.

In de laatste vijf wedstrijden wist Real Madrid twaalf keer te scoren en ze kregen er zes tegen. De defensie van heeft wel eens een beter seizoen gedraaid. Dat is wat mij betreft ook de grootste reden waardoor Real Madrid nog niet definitief afscheid heeft genomen van Barcelona op de ranglijst. Ze hadden al meerdere kansen om verder uit te lopen op Barcelona, maar hebben dit ook meerdere keren af laten weten.

La Liga toppers laten kansen liggen

FC Barcelona verloor de laatste wedstrijd in de Primera Division met 2-0 van Malaga. Als ze hier hadden gewonnen stonden ze nu gelijk in punten. Zo heeft Barca al meerdere kansen laten liggen om in te lopen op Real. Aan de andere kant heeft Real dus ook zat kansen gehad om verder weg te lopen.

Afgelopen woensdag kwam Barcelona niet tot winst tegen Juventus. Door de eerdere 3-0 nederlaag in de uitwedstrijd is FC Barcelona dus uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg speelde niet goed en creëerde eigenlijk maar weinig kansen.

Veel tegengoals

Barcelona is het meest scorende team van La Liga met maar liefst 91 goals voor, ze kregen dit seizoen 30 goals tegen. Opvallend is dat zowel Barcelona en Real Madrid niet in de top twee staat qua het aantal tegendoelpunten. In de laatste vijf wedstrijden scoorde Barca twaalf keer en ze kregen er zeven tegen.

Beide ploegen hebben al minimaal 30 tegengoals gehad dit seizoen en dat is aardig veel voor deze topploegen. Daarnaast zijn negen van de laatste tien onderlinge duels geëindigd met een goal voor beide ploegen. We kunnen dus zeker doelpunten verwachten. Voor mij is Real Madrid de favoriet. Ze spelen thuis en lijken beter in vorm dan Barcelona, daarnaast hebben ze ook nog eens een dag meer rust gehad.

Wedtips El Clasico

Zoals al eerder geschreven scoorden beide teams in negen van de laatste tien duels. Real Madrid is beter in vorm en ik zie ze zeker winnen van Barcelona. Bij winst heeft Real het kampioenschap vrijwel zeker binnen. Bij Barca doet Neymar niet mee, en dat is toch een flink gemis.

De weddenschap dat Real Madrid wint en beide teams scoren, is een uitstekende bet.

Deze wedstrijd wordt altijd gespeeld op het scherpst van de snede. In de laatste vier wedstrijden werden er twee rode kaarten gegeven. Beide ploegen kunnen nog al eens fel de wedstrijd in gaan en daarnaast zijn er genoeg spelers die vaak gele kaarten pakken wegens hun gedrag.

Al met al verwacht ik een erg beladen wedstrijd met meer dan genoeg kaarten en vast ook een rode. De notering daarop is aanlokkelijk. Tot slot tip ik lezers die nog geen account hebben bij bookmaker 888Sport, dat er dit weekend een aantrekkelijke promo loopt. Gokken op winst Real of Barca levert je flink verhoogde noteringen op. Je leest er hier meer over: wedden op voetbal.