PSV – Ajax om de titel: vermoeid Ajax heeft vertrouwen

Zondag 23 april om 16:45 uur wordt in Eindhoven de topper tussen PSV en Ajax afgetrapt. Voor PSV de laatste belangrijke wedstrijd van het seizoen. De titelhoop is na afgelopen weekend volledig verdwenen en zelfs de tweede plek veroveren lijkt een onmogelijke missie.

Voor PSV resteert slechts het belang van prestige. Ook al is de wedstrijd waarschijnlijk niet bepalend voor de eindklassering, een overwinning op Ajax valt altijd goed in Eindhoven.

Onderaan de meest interessante weddenschappen bij de bookies.



PSV – Ajax Eredivisie

Voor Ajax is deze wedstrijd wel ontzettend belangrijk in de strijd om te titel. Bovendien is het een enorme test voor de Amsterdammers om te laten zien wat ze nog over hebben na de zware partij tegen Schalke 04. Ajax wist er in de verlenging een halve finale plek in de Europa League uit te slepen.

Deze knappe overwinning geeft de Amsterdammers absoluut vertrouwen voor de topper van zondag, maar zorgt ook voor vermoeidheid binnen de selectie van Peter Bosz en het zal interessant worden hoe de trainer van Ajax hiermee omgaat. Ook Feyenoord heeft veel belang bij deze wedstrijd. De Rotterdammers staan in het Eredivisie klassement slechts één punt boven Ajax en hopen zondag op steun vanuit Eindhoven.

PSV toe aan zege

De afgelopen vijf ontmoetingen tussen PSV en Ajax zijn heel gelijkwaardig verdeeld. Twee overwinningen voor Ajax, twee voor PSV en de laatste ontmoeting eindigde in een 1-1 gelijkspel. Opvallend is dat de laatste twee wedstrijden in het Philips Stadion de kant van Ajax opvielen ondanks het thuisvoordeel van PSV.

Zondag wordt er weer gespeeld in het Philips Stadion en het lijkt erop dat de Ajacieden daar weinig moeite mee hebben. Toch wist PSV met hulp van het thuispubliek de laatste negen wedstrijden in de Eredivisie te winnen, maar kunnen ze dat ook tegen een ploeg als Ajax? De supporters in Eindhoven zijn wel een keer toe aan wat succes na dit slechte seizoen en accepteren zondag alleen een overwinning! De druk is groot voor Cocu en zijn mannen, die veel kritiek moeten verdragen deze weken.

Weddenschappen PSV – Ajax

Gezien de huidige situatie van beide teams staat het op mentaal gebied eigenlijk al 1-0 voor Ajax. Vorm, vertrouwen, motivatie en zelfs de laatste twee toppers in Eindhoven zijn in het voordeel van Ajax.

Alleen op fysiek gebied heeft Ajax, na de zware avond van gister, een achterstand op PSV. Daarom gaan we niet voor Ajax ‘winst’ maar voor Ajax ‘winst of gelijkspel’ op een quotering van 1.64 bij 888sport. Deze bet wint als PSV niet wint.

Voor PSV is dit dus de laatste wedstrijd om nog wat voor het publiek te doen. Op de verdediging spelen heeft sowieso geen zin meer want aan een gelijkspel heeft PSV weinig tot niets. Wij verwachten dus dat de Eindhovenaren attractief, aanvallend voetbal gaan spelen met als doel het slopen van het toch al vermoeide Ajax. Daarom zetten we zondag ook in op ‘meer dan 2.5 goals‘ op een quotering van 1.64 bij 888sport. Als je wat meer risico durft te nemen kan je ook kiezen voor ‘meer dan 3.5 goals’ @2.65.

Als laatste wagen we met het wedden op de Eredivisie nog een gokje op de correcte score. We verwachten veel doelpunten en twee teams die er alles aan doen hun aartsrivaal te verslaan. Daarom gaan we voor een spectaculaire wedstrijd met als einduitslag 2-2. Dit is wellicht een kleine inzet waard op een mooie quotering van 12.00 bij de goksites!