Nederland – Italië oefenwedstrijd: weinig goals en kansen

Nederland – Italië, oefenwedstrijd. Na het debacle van afgelopen vrijdag tegen Bulgarije moet Oranje ook nog een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Italië. Danny Blind is inmiddels ontslagen als bondscoach en zijn plaats op de bank wordt ingenomen door assistent Fred Grim.

Italië doet het prima in de WK 2018 kwalificatiewedstrijden, ze zijn nog ongeslagen en wisten maar één wedstrijd niet te winnen. Alleen tegen Spanje kon Italië niet de volledige drie punten pakken.

Wat zijn de verwachtingen en mooie weddenschappen voor vandaag? Ik vrees een saaie wedstrijd met weinig kansen. Het enige positieve hieraan is dat de odds prima zijn, dus met een goede bet kun je vandaag bij de goksites een mooie winst pakken. Onderaan hierover meer.



Oefenwedstrijd Nederland – Italië

Italië staat gedeeld eerste in WK kwalificatie groep G samen met Spanje dat ook maar één keer gelijkspeelde. In totaal scoorde Italië al 13 keer en ze kregen maar 4 goals tegen in 5 wedstrijden. Ze staan al jaren bekend om de sterkte van hun verdediging en dat is bij dit team niet anders.

Aanvallend hebben ze geen wereldtoppers maar op het middenveld, en zeker in de verdediging, wel. De laatste oefenwedstrijd van Italië was tegen Duitsland en die eindigde in 0-0. In de laatste drie duels kregen ze geen tegengoal en met name tegen Duitsland is dat een knappe prestatie.

Oranje in zwaar weer

Het Nederlands elftal zal het na het verlies tegen Bulgarije erg moeilijk krijgen om zich nog te kwalificeren voor het aankomende WK 2018. Eerste worden was vanaf het begin al erg moeilijk met Frankrijk in de groep. Voor de beste acht nummers twee is er nog een play-off wedstrijd.

Door de nederlaag zal Oranje echter zo’n beetje alles moeten winnen om in de WK 2018 kwalificaties niet de slechtste nummer twee te worden. Daarnaast speel je dan dus een play-off tegen een sterke tegenstander zoals Italië of Portugal. Dat zijn echter zorgen voor later er zal eerst gestreden moeten worden om überhaupt tweede te worden.

Finales voor Nederlands Elftal

Vanaf nu speelt het Nederlands elftal zoals ze dat zo mooi zeggen alleen nog maar finales. De oefenwedstrijd tegen Italië kan daarvoor een mooie start zijn.

Het Nederlands elftal heeft in de laatste zeven wedstrijden niet de nul weten te houden. Ook scoren ze weinig en tegen Bulgarije wisten ze nauwelijks kansen te creëren. Terwijl zelfs Luxemburg meerdere keren wist te scoren tegen Bulgarije. Nederland heeft natuurlijk een aardige selectie en qua spelersmateriaal zou Oranje makkelijk mee moeten kunnen bij de beste nummers twee. Echter zal er wel heel wat moeten gebeuren om de negatieve spiraal die ingezet is, weer om te keren.

Italië speelt om nul te houden

Italië speelt goed de laatste wedstrijden en behaalt prima resultaten. Iets wat zeker niet gezegd kan worden van Oranje. Italië speelt altijd om de nul te houden en ik ben bang dat ze dat ook gaat lukken.

Nederland kon tegen Bulgarije bijna geen kans creëren, terwijl die verdediging natuurlijk niet te vergelijken is met die van Italië. Daarnaast verwacht ik dat er weinig vechtlust zal zijn bij de spelers van Oranje. Er zal een neergeslagen sfeer hangen in het team en dat is ook wel te begrijpen.

Weddenschappen Nederland – Italië

En dan nu mijn tips voor het wedden op WK voetbal. Zoals ik al eerder schreef verwacht ik niet veel van het Nederlands elftal. Tel daarbij op dat Italië misschien wel de sterkste defensie heeft van heel Europa. Dan verwacht ik een toch wat saaie wedstrijd met maar weinig kansen voor beide ploegen en zeker geen goal voor Nederland.

Italië wint @2.70. In mijn ogen is Italië de grote favoriet voor deze wedstrijd. De Italianen zijn goed in vorm en wisten de laatste drie wedstrijden allemaal te winnen. Het Nederlands elftal zal weinig zin hebben in deze wedstrijd en mede daardoor denk ik zeker dat ze gaan verliezen.

Ook België speelt vanavond een vriendschappelijke wedstrijd. De Rode Duivels zijn met 2.28 favoriet tegen de WK 2018 gastheer Rusland. Voor een mooie notering kun je winst België in een acca stoppen met winst Italië. De totale odd komt dan op 6.16.