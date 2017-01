Michael van Gerwen – Raymond van Barneveld WK Darts halve finale

Het is vandaag 1 januari 2017, ofwel Nieuwjaarsdag. Op het speelschema WK Darts staan dan traditiegetrouw de halve finales! We begonnen het toernooi met 64 darters, daarvan zijn er vandaag nog maar vier over, waaronder maar liefst twee Nederlanders.

Een geweldig resultaat voor Nederland, mogelijk gemaakt door Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Deze twee gaan het vanavond tegen elkaar opnemen voor een plek in de finale. Wat zijn de voorspellingen en welke darts weddenschappen zijn interessant?



WK Darts: Van Gerwen – Van Barneveld

Vorig jaar kwamen Van Gerwen en Van Barneveld elkaar ook al tegen op het wereldkampioenschap darts. Toen al in de achtste finales en tegen de verwachtingen in won Barney die wedstrijd. Dit jaar gaat Mighty Mike de wedstrijd opnieuw in als ruime favoriet.

Michael pakte het hele jaar door bijna alle titels en gooit ook dit WK beter dan zijn landgenoot. Toch heeft Barney op mentaal gebied een voordeel. Hij heeft Van Gerwen vorig jaar op hetzelfde podium al pijn gedaan en dit speelt mee in het achterhoofd van beide mannen. Het verschil met vorig jaar is echter de lengte van de wedstrijd.

Format in voordeel Van Gerwen

Omdat Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld elkaar vorig jaar al vroeg in het toernooi troffen werd die wedstrijd tot de vier sets gespeeld. Nu zitten we al in de halve finales en wordt er tot de zes sets gespeeld. De verwachting is dat dit in het voordeel van Van Gerwen is. De nummer één van de wereld is in ieder geval fitter dan Barney, die inmiddels al 49 jaar oud is. Dat kan in zo’n lang format wel eens een rol gaan spelen.

Ook gooit Van Gerwen over het algemeen een hoger gemiddelde en in zo’n lange partij heb je meer tijd om dat kwaliteitsverschil te bewijzen. Michael van Gerwen heeft al met al iets meer controle in een lange wedstrijd.

Gary Anderson – Peter Wright

De andere halve finale van het WK Darts 2017, die eerder op de avond wordt gegooid, gaat tussen 2-voudig wereldkampioen Gary Anderson en Peter Wright. Anderson heeft opnieuw zijn vorm net op tijd gevonden om weer te schitteren op het WK.

Het hele jaar gooit Gary eigenlijk een stuk onder het niveau van concurrent Van Gerwen, en dan plots op het WK darten staat de Schot er. Ook zijn tegenstander Wright zit in een uitstekende vorm. Dit belooft dus een kwalitatief goeie wedstrijd te worden tussen de twee Schotten. En dan nu het wedden op darten…

Weddenschappen WK Darts 2017

Wat betreft de bets op de halve finales van het WK Darts beginnen we met de eerste partij van de avond, Anderson – Wright. Zoals hierboven beschreven staan beide heren erg goed te gooien dit WK en daarom verwachten wij veel hoge scores deze partij.

Gary en Peter houden ervan om 180’s te gooien en zijn er ook nog behoorlijk goed in. Zeker Anderson weet vaak de triple 20 vol te gooien. We gaan hier voor ‘meer dan 25,5 180’s op een quotering van 1.85 bij 888sport.

Gary Anderson staat bij de bookmakers aangeschreven als favoriet en dan is natuurlijk terecht. Toch denken wij dat Peter Wright, in deze vorm, het zeker spannend gaat maken. Wright +1.5 set handicap op 2.20 bij 888sport is een goeie optie. Hij moet dan vijf sets pakken. Voor de mensen die het liever wat veiliger spelen, +2.5 set handicap staat op een quotering van 1.61 en dat ziet er ook lekker uit. Wright moet dan vier sets winnen.

Michael van Gerwen – Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen is ruim favoriet in zijn halve finale tegen Raymond van Barneveld, zoals we ook wel hadden verwacht. Toch gaan we inzetten op Van Barneveld, met in ons achterhoofd de wedstrijd van vorig jaar.

We gaan niet voor de winst, maar spelen het iets makkelijker met een set handicap. Van Barneveld +3.5 set handicap op een quotering van 1.85 bij 888sport is een uitstekende weddenschap. Barney moet dan slechts drie setjes pakken.