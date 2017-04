Formule 1: Max Verstappen start 7de GP Rusland – Ferrari pole

Formule 1 Grand Prix Rusland. Max Verstappen gaat zondag om 14:00 uur als zevende van start bij de Grand Prix van Rusland. De Limburger meent dat zijn Red Bull en het circuit te Sotsji geen gelukkig huwelijk kennen. In de race kan hij proberen om de relatie te verbeteren.

Red Bull is dit seizoen bepaald niet flitsend van start gegaan. Waar gehoopt werd op een rol van de RB13, en dus ook Verstappen, in de voorste linies van de F1, moeten hij en Daniel Ricciardo genoegen nemen met de kruimeltjes vlak achter het podium.

Sebastian Vettel start van pole position in Rusland, Raikkonen van de tweede positie en daarna volgen Valetteri Bottas en Lewis Hamilton. Onderaan de favorieten bij de goksites.



Formule 1 GP Rusland – Max Verstappen

“Het was gewoon slecht. Na het tweede deel van de kwalificatie liep het gewoon niet meer, heel raar”, zei Max na afloop van de kwalificaties. Ook vrijdag, tijdens de vrije trainingen, kwam Verstappen met een rothumeur uit zijn racewagen gekropen. Het vermogen viel weg, waarna het geen nut had om nog door te karren.

“Deze baan ligt ons door die lange rechte stukken gewoon niet”, analyseerde de jongste GP-winnaar ooit. “Dus vijfde en zesde is zeker realistisch.” Zijn maatje Ricciardo, die in de stand om het wereldkampioenschap Formule 1 drie puntjes minder heeft dan Max (25 versus 22), denkt er hetzelfde over. “We doen wat we kunnen en verwachten er niet al te veel van dit weekend”, zegt de Australiër. “Hopelijk zit er over een aantal weken meer in.”

Red Bull lijkt zijn pijlen te richten op de Grand Prix van Barcelona, als een nieuwe bolide wordt geïntroduceerd.

Mercedes dominant

In de afgelopen jaren was Mercedes dominant in het zuiden van Rusland. Het team won de drie vorige (en enige) races aldaar. Ferrari liet in de vrije trainingen echter zien dat de huidige leidende positie in het constructeursklassement (102 punten versus 99 voor Mercedes) geen toeval is. De coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen sloten de tweede vrijdag af als eerste en tweede en het gat tussen Vettel en nummer drie Bottas bedroeg liefst ruim 0,6 seconden.

Sotsji is qua tactiek een simpele baan. Tijdens de afgelopen drie races bleek de pitstopstrategie een belangrijke, zo niet bepalende rol te spelen. Maar de afgelopen dagen toonden aan dat de banden amper slijten en dat er dus slechts eenmaal nieuw rubber omgelegd hoeft te worden. De coureurs zullen beginnen op ultrasofts en de finish doorkruisen op supersofts.

Uitslag Formule 1 GP Sotsji voorspellen

Wedden op Formule 1. Sochi Autodrom heeft een lengte van 5,848 kilometer en telt 53 bochten. De race zal 309,745 kilometer duren en het huidige race record van 1:39.094 (Nico Rosberg) zal zonder twijfel flink worden verbeterd. Verstappens beste resultaat bij de GP van Rusland is een tiende plek.

Bij bookmaker 888sport is Seabstian Vettel favoriet voor de winst @1.45, een zege voor Raikkonen noteert 5.00 en Lewis Hamilton 6.00. Met Max Verstappen wordt het niets in Rusland; een overwinning levert je 101.00 per ingezette euro op….