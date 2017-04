Max Verstappen start 6de in Grand Prix Bahrein – Bottas op pole

Formule 1 – GP Bahrein. Max Verstappen start zondag vanaf de zesde plaats in Bahrein. De Fin Valtteri Bottas reed de snelste tijd tijdens de kwalificatie en mag van pole vertrekken, voor Mercedes-stalmaat Lewis Hamilton. Sebastian Vettel gaat vanaf de derde plaats weg.

Valtteri Bottas heeft zijn eerste pole position in de Formule 1 te pakken. Een knappe prestatie want morgen rijdt hij pas zijn derde F1-race in de Mercedes. Tijdens de kwalificaties voor de GP Bahrein bleef hij in de laatste, Q3, kwalificatierace topfavoriet Lewis Hamilton voor. In de eerdere Q1 en Q2 was zijn Britse collega sneller, zij het met een minimaal verschil.



In de derde kwalificatiesessie pakte Bottas teamgenoot Lewis Hamilton wel in en was 0.023 seconden sneller. Hamilton maakte een fout in zijn laatste ronde en zag geen kans meer om Bottas terug te pakken.

De Fin zelf blijft er nuchter onder en verwacht niet echt mee te doen om de hoogste plaats op het podium. “Het heeft weinig zin om ergens over te gaan dromen. We moeten kijken naar wat we morgen kunnen doen, samenwerken als team en een goede strategie plannen voor de race. Voor mij gaat het er helemaal om dat ik me op de wedstrijd concentreer en er het maximale uit haal. Absoluut een goede plek om te starten. Ik denk dat we als team heel sterk kunnen zijn en hopelijk pakken we die eerste 1-2 van het jaar,” aldus Bottas na afloop van de Formule 1 kwalificaties.

Max Verstappen start zesde

Max Verstappen kwam iets minder dan een seconde tekort op Bottas en start als zesde in de Grand Prix Bahrein. In de laatste vrije training zette Verstappen wel de snelste tijd neer. Dat was op zich verrassend omdat Max van te voren al had aangegeven dat een sterke prestatie er in Bahrein niet in zou zitten ‘tenzij het gaat regenen’.

De snelheid is er dus wel bij Red Bull, maar of die morgen ook voldoende is tijdens de race om opnieuw een podiumplaats te veroveren, is nog even spannend. Daniel Ricciardo, Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing, was net iets sneller als de Limburger en start als vierde.

Voorspellingen Formule 1

Uitslagen kwalificatie F1 GP Bahrein

1. Valtteri Bottas FIN Mercedes – Mercedes 1m 28.769s

2. Lewis Hamilton GBR Mercedes – Mercedes 1m 28.792s

3. Sebastian Vettel GER Ferrari – Ferrari 1m 29.247s

4. Daniel Ricciardo AUS Red Bull – TAG 1m 29.545s

5. Kimi Raikkonen FIN Ferrari – Ferrari 1m 29.567s

6. Max Verstappen NED Red Bull – TAG 1m 29.687s

7. Nico Hulkenberg GER Renault – Renault 1m 29.842s

8. Felipe Massa BRA Williams – Mercedes 1m 30.074s

9. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 30.763s

10. Jolyon Palmer GBR Renault – Renault 1m 31.074s

11. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 1m 30.923s

12. Lance Stroll CAN Williams – Mercedes 1m 31.168s

13. Pascal Wehrlein GER Sauber – Ferrari 1m 31.414s

14. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes 1m 31.874s

15. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda No Time

16. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault 1m 32.118s

17. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 1m 32.313s

18. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 32.318s

19. Marcus Ericsson SWE Sauber – Ferrari 1m 32.543s

20. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari 1m 32.900s