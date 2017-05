Marokko – Nederland oefeninterland WK 2018: winnen met Dick Advocaat

Wedden Marokko – Nederland, vriendschappelijke wedstrijd. De reguliere competities in Europa zijn afgelopen en het seizoen wordt afgesloten met interland voetbal. Nederland oefent woensdag 31 mei tegen Marokko en 4 juni nog tegen Ivoorkust.

De volgende WK kwalificatie van Oranje is 9 juni tegen Luxemburg. Het Nederlands elftal is in dat duel dik favoriet en ik verwacht ook dat Nederland gaat winnen tegen Marokko. Onderstaand tips voor winnende weddenschappen. De odd op winst bij de goksites is aantrekkelijk!



Marokko – Nederland oefeninterland

Het Nederlands elftal is een pijnlijk onderwerp voor voetbal liefhebbende Nederlanders de laatste tijd. Na het ontslag van Danny Blind is er heel wat gebeurd, maar uiteindelijk hebben we dan toch weer een bondscoach; Dick Advocaat.

Oranje staat momenteel vierde in de kwalificatie groep voor het WK voetbal, met zes punten achter de nummer één Frankrijk. De beste nummers twee gaan door naar een play-off ronde en dus kan Oranje zeker nog wat behalen. Echter moet er opnieuw een team gemaakt worden en daar zijn deze oefenwedstrijden uiterst geschikt voor. Advocaat zal moeten kijken of spelers als Arjen Robben en Wesley Sneijder nog mee kunnen in het traject richting het WK 2018.

De laatste oefenwedstrijd werd met 2-1 tegen Italië verloren. De wedstrijd daarvoor was de kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en werd eveneens verloren (2-0). Oranje is dus zeker niet in goede doen. Maar dat was allemaal onder de oude bondscoach. De selectie van het Nederlands elftal is nog altijd eentje die zich zeker zou moeten plaatsen voor het WK.

Onrust Marokko door bondscoach

Bij Marokko is het ook nog altijd niet rustig. De bondscoach René Renard heeft Ziyech opgeroepen, maar de Ajacied wil niet meer onder deze bondscoach spelen voor Marokko. Vrijwel het hele land en alle voetbalfans van Marokko staan achter Ziyech en keren zich dus tegen de bondscoach.

Ook de resultaten van de Marokkanen zijn lang niet geweldig. In de WK-kwalificatie groep hebben ze twee wedstrijden gespeeld en beide keren werd gelijkgespeeld. De laatste drie oefenwedstrijden wisten ze echter allemaal te winnen. Marokko is dus beter in vorm, maar ook zij hebben al lang niet meer gevoetbald.

Bewijsdrang Oranje

Beide elftallen hebben het dus niet goed gedaan in de WK kwalificatiewedstrijden en er heerst enige onrust bij beide ploegen. Marokko is echter beter in vorm als we kijken naar de laatste resultaten.

Bij Nederland zal er door de komst van de nieuwe bondscoach een gevoel van bewijsdrang heersen. De spelers weten dat ze met een nieuwe start zijn begonnen en goede resultaten in de oefenwedstrijden zal bijdragen aan een goede sfeer. Ze kunnen met wat geluk zeker nog het WK voetbal in Rusland halen, maar daar zijn goede resultaten in de komende wedstrijden voor nodig.

Nederlands elftal favoriet

Voor het oefenduel Marokko – Nederland verwacht ik een open wedstrijd. Beide ploegen kunnen goed voetballen en hebben een talentvolle selectie. Het Nederlands elftal heeft op papier zeker een beter team en volgens de bookmakers is Nederland licht favoriet.

Daar ben ik het zeker mee eens. Je kan veel zeggen over Dick Advocaat, maar het is een uitstekende trainer en Nederland heeft een goed team. Onderstaand mijn tips voor bets met een goede waarde bij de goksites. De quotes komen van 888Sport.

Gokken op de wedstrijd

Nederland wint @2.35. Zoals ik al zei is Nederland niet alleen in mijn ogen favoriet, maar ook in die van de bookmakers. Oranje heeft het betere team, zeker kijkend naar de aanvallers. Ik verwacht dat Dick Advocaat een redelijk team heeft gesmeed in de laatste dagen en verwacht dat het Nederlands elftal zeker gaat winnen.

Over 2.5 goals @2.05. Beide teams hebben prima aanvallers, maar hebben ook een slechte verdediging. Nederland kreeg zelfs twee goals tegen in de wedstrijd tegen Bulgarije.

Ik verwacht zoals gezegd een open wedstrijd met heel wat kansen voor beide ploegen. Marokko wist in haar laatste drie duels vijf keer te scoren maar krijgt ook vrijwel elke wedstrijd doelpunten tegen. Ik ga dus ook nu uit van een leuke wedstrijd met veel goals. Lees ook: wedden op WK voetbal.