Manchester City – Manchester United: kaart Blind en assist De Bruyne

Manchester City – Manchester United. Donderdagavond staat één van de mooiste wedstrijden van het seizoen op het programma. De derby van Manchester. City neemt het in eigen huis op tegen United. De thuisploeg staat vierde in de Premier League met maar één punt voorsprong op de gasten.

Onderstaand mijn kijk op de ploegen en de wedstrijd en uiteraard tips voor winnende weddenschappen. Interessant voor nieuwe spelers is de actie van goksite 888Sport. De bookmaker heeft de noteringen op winst voor beide ploegen verhoogd. Onderaan daarover meer.



Manchester City – Manchester United

Manchester City begon het seizoen sterk en ze leken een tijd lang de favoriet voor de titel. Maar na een goede fase werd het spel minder en verloren ze steeds meer punten. Ze zijn nu dus vierde en staan twee punten achter Liverpool, de nummer drie, en één punt voor op United.

Door de uitschakeling in de Champions League in de vorige rond en het niet behalen van de titel kan er gesproken worden over een slecht seizoen bij City. Ze kunnen echter zeker nog derde worden en zullen dus zeker nog gemotiveerd zijn, want de derde plek geeft recht op directe Champions League plaatsing.

United beter in vorm dan City

De laatste wedstrijden is City niet goed in vorm. Ze wonnen van de laatste zes wedstrijden maar twee keer en werden ook uitgeschakeld in de FA cup, door Arsenal. In de competitie wisten ze de laatste twee wedstrijden te winnen en ze leken dus weer goed in vorm te raken. Maar tegen Arsenal in de FA cup kwamen ze niet verder dan 1-1 in de reguliere tijd en in de verlenging verloren ze uiteindelijk met 2-1. De laatste twee wedstrijden in de Premier League speelden ze goed en wonnen ze met 3-1 en 3-0.

Manchester United is een stuk beter in vorm de laatste tijd. Ze zijn in alle competities negen wedstrijden ongeslagen. Echter zagen we afgelopen week nog in de Europa League dat ze niet geweldig voetballen. Het werd namelijk in de reguliere tijd 1-1 tegen Anderlecht, uiteindelijk wonnen ze in de verlenging door een goal van Rashford in de 107e minuut.

Laatste Premier League duels cruciaal

Ze wisten twee weken terug wel te winnen van Chelsea en daarmee laten ze zien dat ze van elk team kunnen winnen, maar ook verliezen. Manchester United staat vijfde in de competitie en die plek geeft geen toegang tot de Champions League. De laatste zes wedstrijden worden dus cruciaal.

Ze staan maar één punt achter City en drie achter de nummer drie Liverpool. Er is dus nog zeker kans om directe plaatsing van de Champions League af te dwingen. De afgelopen twee wedstrijden in de Premier League won United twee keer met 2-0, de eerste wedstrijd van Chelsea en daarna van Burnley.

Wedden derby Manchester

Manchester United is stukken beter in vorm in de competitie, maar is erg wisselvallig. Tegen Anderlecht kwamen ze niet goed voor de dag en ook tegen Burnley was het niet geweldig, ondanks de winst.

Manchester City heeft natuurlijk een geweldig team, maar weet de laatste tijd weinig te winnen. Ze creëren genoeg kansen, maar de defensie laat soms te wensen over. In de laatste vijf onderlinge wedstrijden vielen er altijd meer dan twee goals. United won drie van de laatste vijf ontmoetingen en in zes van de zeven laatste duels scoorden beide teams.

Voor het wedden op voetbal: Wat mij betreft ademt deze wedstrijd een gelijkspel. City speelt eigenlijk beter voetbal, maar weet weinig te winnen. Terwijl United juist wel wint, maar niet goed speelt. De defensie van City is niet best, maar de aanval is juist geweldig. Ik verwacht een spannende wedstrijd met kansen voor beide ploegen. Het gemis van Zlatan Ibrahimovic is natuurlijk groot voor Manchester United en ik verwacht daarom niet veel van het team. Manchester City is niet goed in vorm en daarom verwacht ik een gelijkwaardige wedstrijd tussen beide ploegen.

Gokken op kaart en assist

Naar verwachting staat Daley Blind weer in de basis als linker centrale verdediger. Blind is niet de snelste en tegen de snelle aanval van City verwacht ik dat hij het moeilijk gaat krijgen. Hij zal ongetwijfeld zo af en toe een overtreding moeten maken om de aanval te onderbreken, ik verwacht zeker dat Blind een kaart pakt. Bookmaker 888Sport heeft een riante odd.

Kevin de Bruyne is dit seizoen de assistkoning van de Premier League, met maar liefst 14 stuks. De Bruyne zet vrijwel elke wedstrijd een ploeggenoot alleen voor de keeper en creëert ontzettend veel kansen. Er is een grote kans dat als City weet te scoren, De Bruyne hier de beslissende pass voor geeft.

