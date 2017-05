Lyon – Ajax Europa League betting: kansen voor Ajax in return

Lyon – Ajax, Europa League. Al een beetje bijgekomen van vorige week? Dit keer speelt Ajax weer zoals we gewend zijn op de donderdag. De wedstrijd zal beginnen om 21:05 uur en wordt gespeeld in Parc Olympique Lyonnais.

Tja, als favoriet naar Amsterdam komen en vervolgens met 4-1 verliezen. Het zal een lastige klus worden voor de Fransen om de Europa League finale te halen. Toch blijft het voetbal en is alles mogelijk.

Lyon is bij de goksites favoriet voor de winst, maar Ajax is favoriet om door te gaan. Voor de wedstrijd kan ik je wat mooie weddenschappen tippen; daarover verderop meer.



Lyon – Ajax

Lyon heeft vorige week bij vlagen heel goed voetbal laten zien. Het gemak hoe snel ze omschakelen en gevaarlijk worden is bewonderenswaardig. Er worden geen belangrijke spelers gemist bij Lyon dus ze kunnen met een fit team beginnen tegen Ajax.

Lyon wil Ajax voornamelijk afstraffen, omdat er na de wedstrijd al gefeest werd alsof Ajax de finale gehaald had. Ik zelf vind dat altijd gevaarlijk… Ik weet nog wel hoe het ging in het uitvak bij Standard Luik… We stonden 0-1 voor en het liedje ‘ze zijn er wel, je hoort ze niet’ werd ingezet. Enkele seconden later ging het stadion uit z’n dak, omdat ze de 1-1 scoorden.

Lyon wist afgelopen zondag met 3-2 thuis te winnen van Nantes. Dat waren drie belangrijke punten met het oog op Europees voetbal volgend jaar. Het gat met Marseille is op dit moment vijf punten en met nog twee wedstrijden te spelen is het zo goed als zeker dat Lyon volgend jaar weer uitkomt in de Europa League.

Ajax begint met fit team

Van tevoren zeiden mijn vrienden dat we met 3-0/4-0/4-1 gingen winnen. Daar hadden ze hun geld op in gezet bij de bookmaker. Ik geloofde er weinig van, maar deed mee met het positief denken. Begin van de wedstrijd had ik de hoop al een klein beetje opgegeven. Lyon speelde goed voetbal en liet zien dat er echt een groot verschil zit tussen Frankrijk en Nederland op dat gebied.

Uit het niets scoorde Ajax de 1-0 en daardoor kwamen ze in de wedstrijd. Vervolgens werd het 2-0 en steeg Ajax eigenlijk boven zichzelf uit. Het werd een geweldige wedstrijd! Toch ook een hoop geluk gehad dat Lyon niet de 3-2 maakte – dan was het weer een hele andere wedstrijd geworden.

Bij Ajax ontbreekt er niemand die belangrijk is en ook zij zullen met een fit elftal beginnen. Bosz heeft een hoop spelers rust gegeven dus dat geeft hoop voor de tweede halve finale Europa League.

Wedden op Lyon – Ajax

En dan nu over het gokken op de Europa League. Lyon zal erg gemotiveerd zijn om Ajax de finaleplaats te ontnemen. Ik denk heel eerlijk gezegd dat de kans 40/60 is. Ik zie Lyon namelijk makkelijk winnen in Frankrijk van Ajax. Het klasseverschil is gewoon te groot.

Tuurlijk heeft Ajax heel goed voetbal laten zien, maar Lyon weet nu waar ze aan beginnen. Het voordeel is wel dat Lyon vooruit moet voetballen, waardoor er kansen ontstaan voor Ajax. Lyon winst heeft bij 888Sport een quotering van 1.70 en dat vind ik verbazend hoog, maar niet verkeerd!

Ik zelf heb een mooi bedrag gezet op het feit dat Lyon doorgaat (odd 5.00), maar dat is meer om mijn eigen onkosten te vergoeden mocht het donderdag uit de hand lopen…

BTTS en Asian Handicap bet

Doordat Lyon moet aanvallen gaat Ajax zeker doelpogingen krijgen. Beide teams scoren lijkt me daarom weer een goede wedoptie de quotering hiervoor is 1.46. Misschien leuk om ergens bij te combineren, want als single vind ik de quotering te laag.

Een Asian handicap van -1 voor Lyon is eveneens een goede weddenschap! De quotering hiervoor bij bookmaker 888Sport is 2.10. Ik denk dat het 3-1 wordt voor Lyon, de quotering voor het gokken op deze uitslag is 13.00.