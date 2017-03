Liverpool – Arsenal: de topper van de Premier League

De topper van de Premier League is ongetwijfeld Liverpool tegen Arsenal. Arsenal staat op de voor hun vertrouwde vierde plaats en Liverpool staat vijfde, met maar één punt achterstand op Arsenal. Beide ploegen zitten in een slechte fase, maar doen nog steeds mee om de directe Champions League plekken.

Liverpool begon het seizoen prima, maar rond de winter kwam er een enorm slechte fase. Liverpool won negen wedstrijden op rij niet. Wel werd er met 1-1 gelijk gespeeld tegen Chelsea en uiteindelijk werd er weer gewonnen van Tottenham met 2-0. Het lijkt er dus op dat Liverpool in topwedstrijden boven zichzelf kan uitstijgen.

Liverpool – Arsenal Premier League

Liverpool is nog altijd het meest scorende team van de Premier League samen met Chelsea met 55 goals. Liverpool is echter ook het team van de top acht met de meeste tegengoals namelijk 33. Wedstrijden van Liverpool lijken dus garant te staan voor doelpunten.

Ondanks de slechte reeks kan Liverpool nog altijd Champions League voetbal behalen en dat was ook de doelstelling die vooraf het seizoen vastgesteld is. Ze staan namelijk maar één punt achter op Arsenal en vier punten achter op de nummer twee.

Overwinning op Arsenal zeer welkom

De eerste drie plaatsen geven recht op directe plaatsing en de nummer vier van de Premier League, moet een voorronde spelen. Een overwinning op Arsenal zal dus zeer welkom zijn voor Liverpool. Na de overwinning op Tottenham werd er met 1-3 verloren van Leicester dus ze zullen nog steeds niet vol zelfvertrouwen zitten.

Arsenal was vorige week vrij, omdat de wedstrijd tegen Southampton werd uitgesteld. De week daarvoor won Arsenal weer, na twee verliespartijen op een rij, van Hull City. Tegen Hull ging het allesbehalve makkelijk voor Arsenal terwijl je dat toch mag verwachten als ze spelen tegen de ploeg die op de laatste plaats staat. Uiteindelijk wonnen ze 2-0, waarbij de 1-0 hands was en de 2-0 viel pas in de slotfase door een penalty. Arsenal scoorde dit seizoen in totaal 54 keer en kreeg 28 goals tegen.

Genoeg perspectief voor Arsenal

Arsenal doet nog mee om de FA Cup, maar lijkt zowel in de Premier League als in de Champions League uitgeschakeld voor de hoofdprijs. Onlangs verloor Arsenal de eerste wedstrijd tegen Bayern München met 5-1 en de return lijkt dus eentje voor de statistieken. Het blijft ook onrustig bij Arsenal, omdat de grote sterren Mesut Özil en Alexis Sanchez nog steeds hun contract niet hebben verlengd. Arsenal is dus niet in top vorm, maar een overwinning kan daar verandering in brengen.

Winst op Liverpool betekend dat er een gat geslagen wordt tussen beide ploegen. Ook staat Arsenal maar twee en drie punten achter op de nummer drie en twee. Er is dus nog genoeg perspectief voor Arsenal.

Wedden op voetbal

Beide ploegen zitten in een slechte fase. Liverpool kon de 2-0 overwinning op Tottenham geen goed vervolg geven tegen Leicester. Arsenal verloor twee wedstrijden op rij en had erg veel moeite om te winnen van de nummer 19 van de competitie. Voor beide ploegen kan deze wedstrijd dus een opmaat beteken voor een goede eindreeks in de competitie en wie weet nog een aantal stijgingen op de ranglijst.

Wedtip 1

Ondanks dat Liverpool in een slechte fase zit denk ik dat ze de favoriet zijn voor deze wedstrijd. Tegen Tottenham en Chelsea lieten ze niet zo lang geleden nog zien hoe goed ze kunnen voetballen en zeker in topwedstrijden lijken ze boven zichzelf uit te stijgen. Ik denk dat Liverpool ook beter in vorm is dan Arsenal. Arsenal had het erg moeilijk tegen Hull City en het lijkt erop dat de onrust die met name de media beschreef nu ook in het team is geslopen. Zeker de steun van Anfield denk ik dat Liverpool gaat winnen.

Wedtip 2

Wijnaldum doet het dit seizoen prima voor Liverpool en wist drie keer te scoren. Die drie goals maakte hij tegen belangrijke en grote tegenstanders. Wijnaldum heeft een neusje voor de goal en weet op welke momenten hij diep kan gaan. Ik verwacht dat hij met z’n loopvermogen het de middenvelders van Arsenal lastig gaat maken en ik denk dat hij daarmee voor zichzelf meerdere kansen creëert.