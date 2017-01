Lakeside WK Darts 2017: Jimmy Hendriks en Danny Noppert in vorm

Na al het prachtige dartsspektakel van de PDC World Championship de afgelopen weken is het morgen alweer tijd voor de BDO World Championship. Oftewel het Lakeside WK Darts voor de BDO spelers.

Eén niveautje lager dan de PDC. Een beetje wat de Jupiler League is vergeleken met de Eredivisie. Toch een hartstikke leuk evenement om te volgen, zeker voor de dartliefhebbers.



Lakeside 2017 – BDO WK Darts

Het niveau is niet zo slecht als sommige mensen suggereren. Er wordt gewoon prima gegooid, alleen net wat minder dan bij de PDC. Af en toe op toernooitjes door het jaar heen in de PDC zie je een BDO darter het eigenlijk best goed doen. De top van de BDO gooit makkelijk boven de 90 gemiddeld, om het even samen te vatten.

Zaterdag 7 januari gaat het toernooi van start en volgende week zondag wordt de finale gespeeld. Het is inmiddels al de 40ste editie van het evenement dat beter bekend staat als Lakeside. Het leuke aan dit WK darten is dat het een van de weinige toernooien is waar vrouwen ook aan meedoen. Natuurlijk is het vrouwendarts minder populair, maar het is toch wel uniek. De winnaar bij de dames ontvangt toch wel een mooie 12.000 pond. Bij de heren staat er voor de winnaar maar liefst 100.000 pond te wachten.

Jimmy Hendriks

We gaan ons in dit artikel richten op het speelschema van de mannen. Toch wel ‘the main event’. Er zitten momenteel al 24 darters in het afvalschema. Zestien lager gerankte darters moeten nog vechten om de laatste acht plaatsen in het hoofdschema. Waaronder Nederlanders Jimmy Hendriks en Willem Mandigers.

Je kent Hendriks misschien nog wel van het WK darts, waar hij knap door de kwalificaties kwam en toen op het hoofdtoernooi Peter Wright trof. Het was een genot om naar de kijken en laten we hopen dat Jimmy de positieve ervaringen omzet in goeie resultaten tijdens Lakeside.

In het hoofdschema zitten vier Nederlanders. Eén van die Nederlanders behoort echt tot de kanshebbers en dat is Danny Noppert. Danny is derde geplaatst en staat bij 888sport als één na beste kanshebber voor de titel met een quotering van 6.50. bij bookmaker 888Sport. Voor de Nederlandse dartfans misschien een leuke wedoptie.

Wedden op WK Darts BDO

Wat betreft de Lakeside voorrondes is het interessant om te kijken naar de wedstrijd van Nederlander Hendriks. Na al die mooie ervaringen op het WK denken wij dat Hendriks de smaak wel te pakken heeft. Hij stond ook nog eens meer dan prima te gooien tegen Wright.

Maandag speelt hij zijn eerste ronde wedstrijd tegen Cameron. In deze vorm moeten we toch wel echt op de Nederlander inzetten. 1.67 op 888sport is een prima quotering! Een andere bet met wat meer waarde is Jamie Hughes 3-0 correcte score tegen Martin Atkins op 2.88 bij 888sport. Hughes draait nu al een tijdje mee bij de BDO en heeft veel ervaring opgedaan, ook al voor een deel bij de PDC. Op basis van zijn kwaliteiten zou hij hier geen moeite mogen hebben. Lees ook: wedden op darts.