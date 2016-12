KNVB Beker: Utrecht en Heracles meest interessant deze ronde

Het doordeweekse bekervoetbal is terug op het programma. We zagen Volendam en Heerenveen gisteren winnen van respectievelijk VVSB en IJsselmeervogels. De komende twee dagen staan er nog zes wedstrijden op het programma, die wij uitgebreid voor jullie gaan analyseren en uiteraard daarbij mooie wedtips.

We zijn inmiddels aangekomen bij de achtste finales, en zoals we van de KNVB beker gewend zijn heb je ieder jaar wel een paar verrassende ploegen die het ver schoppen. Vorig jaar zagen we VVSB, een amateurploeg uit de topklasse, tot de halve finale komen.

KNVB Beker: ASWH verrast

Dit jaar is de grote verrassing ASWH, een ploeg uit Zuid-Holland dat zich bevindt in de Derde Klasse, het allerlaagste niveau van alle competities die deelnemen aan de KNVB beker. Een knappe prestatie om de achtste finales te bereiken, maar een grote club zijn ze nog niet tegengekomen. Daar zal vandaag verandering in komen, als de amateurploeg het op gaat nemen tegen AZ.

De ploeg uit Alkmaar is bezig aan een goed seizoen. Vorige week werd er knap van Zenit St. Petersburg gewonnen waardoor het team van John van den Brom zich kwalificeerde voor de achtste finales van de Europa League. In de Eredivisie staat er een keurige vijfde positie en dus doet AZ nog op alle fronten mee om de prijzen.

De Alkmaarders hebben al vier keer de KNVB beker gewonnen en ook dit jaar zijn ze een gevaarlijke kandidaat voor de titel. Ook de goksites denken er zo over.

Feyenoord en Ajax favorieten

De twee grote kandidaten zijn natuurlijk Feyenoord en Ajax, maar de vraag de we ons hier moeten stellen is in hoeverre beide ploegen gemotiveerd zijn voor de aankomende wedstrijd. Er staat een heel belangrijk weekend in de Eredivisie te wachten voor zowel Ajax als Feyenoord: De Amsterdammers nemen het op tegen PSV en Feyenoord speelt in eigen huis tegen Vitesse.

Kortom, een weekend waren er gaten kunnen vallen. De kans is aanwezig dat een aantal spelers gespaard gaat worden. De Rotterdammers spelen thuis tegen Willem II, Ajax heeft het slechter getroffen met een uitwedstrijd tegen Cambuur op donderdag. Weinig tijd om vervolgens over te schakelen naar dé wedstrijd van het weekend: Ajax – PSV.

Ook kun je je afvragen of de vermoeidheid geen rol gaat spelen. Vorige week een uitwedstrijd in Europa gevolgd door een zware pot in Enschede tegen Twente, en dit weekend ook weer twee wedstrijden op het programma…

De Jodan Boys stunten in KNVB Beker

De overige drie wedstrijden worden gespeeld tussen PEC Zwolle en Utrecht, Heracles en Sparta en tussen Vitesse en Jodan Boys. Laatstgenoemde club kunnen we ook zien als een grote verrassing. Jodan Boys speelt in de Hoofdklasse en had vóór dit seizoen nog nooit een KNVB beker wedstrijd gewonnen.

Vorige ronde versloegen ze nog een Eredivisieploeg in de naam van Go Ahead Eagles. Het zal interessant worden om te zien of de amateurs van De Jodan Boys iets kan inbrengen in de Gelredome.

PEC tegen Utrecht en Heracles tegen Sparta zijn de spannendste wedstrijd van deze speelronde. Zowel PEC en Utrecht als Heracles en Sparta speelden al een keer tegen elkaar dit seizoen en in beide gevallen werd het een gelijkspel. De ploegen zijn erg aan elkaar gewaagd en dat beloven dus spannende wedstrijden te worden.

Wedden op KNVB beker voetbal

Het is lastig om waarde te vinden in de favoriete ploegen als ze tegen clubs spelen uit lagere competities. Zo zien we bijvoorbeeld dat AZ een quotering van 1.02 krijgt en Vitesse een quotering van 1.05. Ook Feyenoord en Ajax hebben quoteringen waar je niet veel mee kan.

Bij Heracles – Sparta zijn de odds wat gelijkwaardiger, en 2.00 keer je inzet voor Heracles ziet er zeker niet verkeerd uit. Sparta heeft al 7 uitwedstrijden op rij niet meer gewonnen terwijl Heracles in eigen huis erg sterk is. Ook Utrecht zien wij eigenlijk niet verliezen.

PEC Zwolle speelt weliswaar in eigen huis, maar De Zwollenaren hebben de laatste 3 thuiswedstrijden niet weten te scoren. Utrecht weet een stuk beter het net te vinden en scoorde in 9 van haar laatste 10 uitwedstrijden. Bij de overige wedstrijden is het te lastig om in te schatten hoe de ploeg de wedstrijd in zal gaan, of is de quotering simpelweg te laag. Utrecht en Heracles zijn weddenschappen die wij wel aanraden.