KNVB Beker kwartfinale: Vitesse – Feyenoord betting

De KNVB beker gaat weer verder deze week met de kwartfinales. FC Utrecht neemt het op tegen de beul van Ajax, SC Cambuur en AZ die het thuis opneemt tegen SC Heerenveen, is misschien wel het leukste affiche.

Wij geven jou een voorbeschouwing voor de leukste wedstrijden en de beste wedtips. Ook voor de wedstrijd Vitesse – Feyenoord donderdagavond.



FC Utrecht – SC Cambuur

25-01 18:30 uur. Utrecht heeft al drie Eredivisie ploegen uitgeschakeld in de beker en nu nemen ze het op tegen Cambuur uit de Jupiler League. Cambuur versloeg twee amateurteams en in de vorige ronde wisten ze te stunten door Ajax in eigen huis te verslaan.

FC Utrecht maakt een goed seizoen door. Ze begonnen behoorlijk zwak, maar ondertussen staan ze alweer op de zesde plaats. Afgelopen weekend verloren ze met 0-1 van Ajax in een zwaar bevochten wedstrijd. Voor de Utrecht fans is dit vaak de wedstrijd van het jaar en dus zullen de fans het een en ander willen rechtzetten. Voor het verlies tegen Ajax had Utrecht een reeks van acht wedstrijden zonder verlies. Deze reeks willen ze natuurlijk weer opbouwen en dat begint in de wedstrijd tegen SC Cambuur.

Cambuur zal moeite met opstelling hebben

SC Cambuur staat negende in de Jupiler League. Ze zullen nog alle zeilen bij moeten zetten om die negende plek te behouden om zo mee te mogen doen aan de play-offs. Voor SC Cambuur is zo ver komen in de beker iets nieuws en ze zullen ongetwijfeld zonder veel verwachtingen de wedstrijd in gaan. De wedstrijd tegen Ajax speelde Cambuur behoorlijk goed, ze begonnen erg fel en gaven Ajax geen ruimte om te voetballen.

Tegen Utrecht zullen ze waarschijnlijk iets anders spelen, omdat Utrecht in een voor veel teams vreemde opstelling speelt. Veel ploegen hebben het moeilijk met Utrecht omdat zij vaak met vier middenvelders spelen. Ik verwacht dat Cambuur ook moeite mee gaat hebben.

Wedden Utrecht – Cambuur

FC Utrecht is natuurlijk de favoriet en de odd van 1.50 die nu op winst voor Utrecht staat vind ik nog behoorlijk hoog. In de Eredivisie doet Utrecht het goed terwijl SC Cambuur het moeilijk heeft in de Jupiler League. Veel teams hebben het moeilijk tegen Utrecht door hun opstelling en ik denk niet dat Cambuur zich goed kan aanpassen aan Utrecht.

Daarom verwacht ik een redelijk makkelijke overwinning voor Utrecht. Met spelers als Haller, Barazite en Zivkovic hebben ze veel scorend vermogen en ik denk dat ze veel kansen gaan krijgen.

AZ Alkmaar – SC Heerenveen

25-01 20:45 uur. Misschien wel het leukste affiche van deze ronde. AZ die het thuis opneemt tegen SC Heerenveen. In de competitie staat Heerenveen één plek boven AZ door een beter doelsaldo. Op papier lijken de teams ook aan elkaar gewaagd.

AZ maakt een prima seizoen door. Na een teleurstellend begin hebben ze zich goed gerevancheerd. Ze wisten zelfs tweede te worden in de Europa League poule en doen dus ook nog mee in Europa. Omdat de winnaar van de beker een Europa League ticket krijgt neemt AZ deze wedstrijd natuurlijk uiterst serieus.

In de competitie speelde AZ onlangs in eigen huis gelijk tegen Sparta dus ze hebben wat recht te zetten voor hun eigen publiek. AZ heeft het tot nog toe niet moeilijk gehad in de KNVB beker, ze hebben het twee keer opgenomen tegen amateurs en ze speelden tegen FC Emmen. De eerste echte test in de beker is dus de wedstrijd tegen SC Heerenveen.

Heerenveen wil naar Europa

SC Heerenveen speelde vorig weekend een goede wedstrijd tegen PSV, maar uiteindelijk verloren ze de wedstrijd tot nog. In de laatste vier minuten gaven ze een 2-3 voorsprong weg en uiteindelijk werd het 4-3. Ondanks de nederlaag zal SC Heerenveen met vertrouwen afreizen naar Alkmaar.

Heerenveen zal deze wedstrijd natuurlijk ook uiterst serieus benaderen, want ook de Friezen willen weer eens naar Europa. Heerenveen scoorde in de twee wedstrijden na de winterstop alweer zes keer en daarmee lijken ze op dezelfde weg verder te gaan. Ze spelen vaak mooi aanvallend voetbal, maar geven daarmee ook ruimte weg voor de tegenstander.

Beide teams doen het goed in de competitie, ondanks dat zullen ze maar al te graag verder gaan in de beker. Heerenveen speelde een goede wedstrijd tegen PSV, maar verloor, terwijl AZ niet goed speelde tegen Sparta en gelijkspeelde. Beide teams gaven in de laatste minuten een voorsprong weg en dus zullen beide ploegen getergd zijn. Ik verwacht een spannende en open wedstrijd met veel kansen voor beide ploegen. Een leuke pot voor het wedden op voetbal.

Wedden Utrecht – Heerenveen

Heerenveen weet het doel al de hele competitie makkelijk te vinden, zelfs tegen de sterkste defensie van de Eredivisie wisten ze drie keer te scoren afgelopen weekend. Zoals ik al eerder schreef verwacht ik een open wedstrijd met veel kansen voor beide teams en ik denk zeker dat Heerenveen twee keer gaat scoren. Over 1.5 goals noteert 2.85 bij bookmaker 888Sport.

Deze bet ligt in de lijn van de vorige. SC Heerenveen is goed in vorm en ik verwacht dat ze zeker minimaal één helft gaan winnen. Wanneer Heerenveen in de rust met 0-1 voor staat is deze weddenschap al goed. Hetzelfde geldt wanneer SC Heerenveen in de rust met 3-0 achterstaat en ze in de tweede helft 3-1 maken en dat de eindstand blijft.

Vitesse – Feyenoord

26 januari om 20.45 uur. De laatste kwartfinale in de KNVB Beker is Vitesse tegen Feyenoord. Vitesse won van twee amateurteams en van RKC Waalwijk. Feyenoord schakelde FC Oss, Excelsior en ADO Den Haag uit.

Vitesse is dit seizoen erg wisselvallig en staat op de zevende plaats. Na de winterstop wisten ze te winnen van FC Twente en speelden ze gelijk tegen Groningen. Tegen Twente speelden ze behoorlijk goed, maar tegen Groningen leek het weer nergens op. Aanvallend is Vitesse behoorlijk goed met spelers als Baker, Tighadouni en Van Wolfswinkel. Vitesse scoorde ook al 28 keer, maar ze kregen ook 24 goals tegen.

Feyenoord doet het uitstekend in de competitie met de koppositie en vijf punten voorsprong op de eeuwige rivaal Ajax. Ze willen natuurlijk kampioen worden, maar de beker nemen ze zeker ook serieus. Omdat Feyenoord niet meer in Europa hoeft te spelen kunnen ze zich focussen op de beker en de competitie.

Bet Vitesse – Feyenoord

Feyenoord scoorde maar liefst 50 keer in 19 wedstrijden in de Eredivisie en ze kregen maar 12 goals tegen. Feyenoord is natuurlijk de grote favoriet in deze wedstrijd en voor mij ook om de KNVB beker te winnen. Maar ze zullen wel volledig gefocust moeten zijn om te winnen van Vitesse.

Feyenoord is de favoriet en ik verwacht niet erg veel van Vitesse. Vitesse heeft het moeilijk tegen teams die boven hun op de ranglijst staan in de Eredivisie. Vitesse heeft met name defensief veel problemen en ik denk dat Feyenoord daar gebruik van gaat maken.

Feyenoord heeft een goede aanval terwijl de verdediging van Vitesse niet geweldig is. Daarom denk ik dat Feyenoord makkelijk gaat winnen met minimaal twee goals verschil en dat is ook de betting tip voor vandaag: