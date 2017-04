Anthony Joshua – Wladimir Klitschko boksen om IBF titel zwaargewichten

Zaterdag 29 april 2017 om ongeveer 23:00 uur Nederlandse tijd boksen Anthony Joshua en Wladimir Klitschko tegen elkaar in Londen. Ze vechten om de IBF-titel voor zwaargewichten in het Wembley Stadium.

De locatie van het gevecht geeft aan hoe heftig naar deze strijd wordt uitgekeken; pas voor de tweede keer is het iconische stadion het decor voor een boksevenement. En het is begrijpelijk dat er een flinke hype rondom het gevecht hangt. Wladimir Klitschko is immers een van de succesvolste zwaargewichten ooit, terwijl Joshua voor eigen publiek vecht en in zijn thuisland zeer geliefd is.

Het thuispubliek maar ook de neutrale toeschouwer zal wensen dat Joshua wint. Ze zijn de houdgreep van de Klitschko-familie beu. De 27-jarige “AJ” heeft al zijn achttien vorige gevechten gewonnen en deed het ook telkens met een knock out! Nooit hoefde hij langer dan zeven ronden in de boksring te vertoeven, telkens klaarde hij de klus al eerder.

Dat zijn perfecte statistieken, maar in die reeks KO’s hoefde hij nog niet tegen iemand met het kaliber van Wladimir Klitschko te boksen. Want laten we eens zijn loopbaan in vogelvlucht presenteren: de Oekraïner debuteerde in 1996 en won 64 van zijn 68 partijen. In 78% van de gevechten trakteerde Klitschko zijn tegenstander op een KO, als bewijs van zijn rauwe, natuurlijke stootkracht.

Rematch Klitschko van de baan

Maar is “Dr Steelhammer” ook op zijn 41e nog zo hard als staal? Sinds november 2015 kwam hij niet meer in actie, en destijds verloor hij van Tyson Fury. Juist op deze leeftijd is het van belang om in het vechtritme te blijven. Na de nederlaag tegen Fury onderging Klitschko ook nog alle clownesque vernederingen van Fury, die vervolgens voor cocaïnegebruik werd geschorst. Klitschko kon daardoor een rematch op zijn buik schrijven, terwijl hij daarvoor wel al in training was.

Evenals Tyson Fury heeft Anthony Joshua geen nadeel qua lengte en reikwijdte. Wladimir Klitschko is het gewend omlaag te kunnen kijken, maar treft nu iemand met zijn eigen lengte: 1,98 meter. De reach van Johson is (officieel) zelfs nog iets groter: 208 versus 206 centimeter. Maar Klitschko voelt zich de grootste: “Joshua gaat het moeilijk krijgen tegen mij. Ik ben als de Mount Everest. Die staat er ook nog steeds.”

