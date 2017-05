Indy 500 2017: Steelt F1 coureur Fernando Alonso als rookie de show?

Indy Cars 2017. Zondag om 17:00 uur begint de 101e editie van de Indy 500. Alle ogen zijn gericht op een verrassende deelnemer: Fernando Alonso, ex-wereldkampioen in de Formule 1.

Hij wil zo graag meedoen aan de Indianapolis 500 dat hij er de F1 Grand Prix van Monte Carlo voor laat schieten. Een weddenschap afsluiten op de race kan uiteraard; onderaan wat de bookmakers ervan denken.

Ziggo Sport Racing zendt de race live op televisie uit.



Indy 500 – Fernando Alonso bet

In de Verenigde Staten is de Indy 500 veruit de grootste en populairste autorace van het jaar. Wat de sentimentele waarde van het evenement verhoogt is dat het op de zondag voor Memorial Day wordt gehouden, een dag waarop overleden soldaten worden herdacht.

Zoals altijd wordt de race gehouden op de Indianapolis Motor Speedway: een simpele ovaalvorm met vier bochten. De lengte is iets meer dan vier kilometer en de totale afstand die verreden wordt is 500 mijl, wat de 500 in de naam verklaart (rond de 800 km).

Scott Dixon op pole position Indy 500

Inmiddels zijn na twee kwalificatiesessies de plekken op de startgrid vergeven. Scott Dixon mag als vanaf de eerste positie vertrekken, al is bij Indy 500 de relatie tussen gridpositie en eindklassering aanzienlijk zwakker dan in de Formule 1. Alonso wist zich als vijfde te plaatsen en was daarmee de beste rookie, oftewel de beste debutant. Op elke startrij staan drie wagens, dus de Spanjaard vertrekt vanaf de tweede rij.

Fernando Alonso is de grote troefkaart waardoor er nu wereldwijd plots veel meer belangstelling is voor de Indy 500. Zijn beeltenis siert alle reclames en posters langs het circuit. “Ik vind het geweldig mooi om hier te zijn en gelukkig hield ook de auto het prima uit”, meent de coureur.

“Dit is de grootste race ter wereld, ik kijk uit naar zondag. Er zijn zo’n 400.000 mensen aanwezig tijdens dit evenement. De Olympische Spelen of de Super Bowl kunnen niet eens zoveel man in 1 keer kwijt.”

Gokken: winnaar Indy 500 voorspellen

Dat het mogelijk is om als rookie te zegevieren werd vorig jaar bewezen door Alexander Rossi. Ook hij had een verleden in de Formule 1, zei het op een veel bescheidener niveau. Ook dit jaar is Rossi van de partij en hij zette de derde beste kwalificatiesnelheid neer.

Winst voor Fernando Alonso noteert bij bookmaker 888Sport 5.00. Een podiumfinish noteert 2.80. Denk je er het mijne van, dan is inzetten op geen podiumplaats ook interessant: 1.40.

Combineer je die odd bijvoorbeeld met een podiumplaats voor Bottas in de F1 GP van Monaco, dan schroef je je winst lekker op – de odd voor de multi bet wordt dan 2.10.