Gokken winnaar TT Assen: Johann Zarco pole – Marquez favoriet

MotoGP TT Assen 2017 weddenschappen. De Fransman Johann Zarco start morgen van poleposition op de TT Assen. In de MotoGP kwalificaties bleef hij Marc Marquez en Danilo Petrucci nipt voor. Valentino Rossi start vanaf plek vier.

De Franse rookie behaalde zijn eerste pole ooit in een spannende kwalificatie die gekenmerkt werd door wisselende weersomstandigheden, valpartijen en motorpech.

Winnaar TT Assen voorspellen? Bookmaker 888sport ziet Marquez de race winnen. Wij zien echter ook kansen voor outsider Scott Redding.

TT Assen MotoGP betting

Vrijwel de hele dag was het buïig op het TT Circuit in Assen. Tijdens FP4 waren er zelfs zeer plaatselijk buitjes waardoor het aan de ene kant van het circuit pijpenstelen regende en het aan de andere kant droog was. De voorspellingen zeggen dat het morgen droog blijft in Assen met een ideale temperatuur van 18 ºC, maar zekerheid dat het niet regent is er niet.

Bij een natte MotoGP morgen in Assen moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat Valentino Rossi een nieuwe overwinning aan zijn indrukwekkende reeks van zeven zeges in Assen zal toevoegen.

Valentino Rossi staat bekend als een nat weer rijder die helemaal in zijn element is als de baan flink nat is, maar tijdens de trainingen bleek dat de bijna-pole van Scott Redding van een jaar terug, toen het ook kletsnat was, geen toeval was. Redding deed het uitstekend in de vrije trainingen, en haalde Q1 en daarna Q2. Helaas viel de Brit en moest hij genoegen nemen met een vijfde plek op het startgrid.

Gokken op outsider Redding

Scott Redding zat er goed bij op zaterdag maar moest door een late glijer in Q2 genoegen nemen met de vijfde plek aan de TT Assen start. Redding was het snelst tijdens de natte FP3 met een voorsprong van 0.231s seconde op ‘regen-doctor’ Rossi, en ook in Q1 was hij het snelst. Daarin bleef hij Sam Lowes nipt voor, terwijl Jack Miller, de winnaar van een jaar geleden derde werd in de natte Q1.

Daarbij profiteerde Miller ervan dat Gianni Iannone vijf plekken werd teruggezet omdat hij de snelheidslimiet overtrad, iets waar hij weinig aan had omdat hij met een derde plek nog steeds niet mocht deelnemen aan de Q2 waar alleen de snelste twee aan meedoen. Bij regen moet dus met Rossi, Redding maar ook met Miller rekening worden gehouden, terwijl Redding het ook uitstekend doet bij wisselende en zelfs droge omstandigheden in Assen. Wil je wedden op MotoGP dit weekend, hou die Brit dan in de gaten!

Favorieten TT Assen – wedden

De MotoGP is dit jaar spannender dan hij in jaren is geweest, met een zestal rijders die iedere wedstrijd weer met elkaar strijden om het podium. Morgen zal er veel van het weer afhangen. Bij nat weer zijn Rossi, Marquez, Miller en onze dark horse Redding in het voordeel.

Volgens bookmaker 888sport zal de strijd vooral gaan tussen Marc Marquez (@3.25) , Valentino Rossi (@4.50), Maverick Viñales (@5.00). Vanwege zijn pole noteert Johann Zarco 6.00, en dat is meer dan Andrea Dovizioso (8.50), maar wij zien de Italiaan meer kans maken dan Zarco en zelfs Viñales.

Scott Redding, onze dark horse, noteert 26.00 voor de overwinning, terwijl Miller, de TT Assen winnaar van een jaar geleden (ook nat), 81.00 noteert.

Uitslag van kwalificaties TT Assen

Aan Q2 deden mee: Andrea Dovizioso, Zarco, Petrucci, Bautista, Lowes, Viñales, Pedrosa, Crutchlow, Redding, Rossi, Marquez, Folger en natuurlijk Redding en Lowes.

De uitslag van de kwalificaties: Zarco, Marquez, Petrucci – Rossi, Redding, Folger – Bautista, Crutchlow, Dovizioso – Lowes, Viñales, Pedrosa.

Dovizioso viel. Ook Scott Redding, de favoriet voor de pole, viel. Lowes’ Aprilia-machine stopte ermee en Rossi zat vol in zijn rook. Marquez, Zarco en Petrucci streden om de snelste tijd. In Q1 leverde Jorge Lorenzo zijn slechtste prestatie ooit uit zijn carrière – zijn slechtste was in 2003 in Jerez. Na de zeer teleurstellende Q1 start hij als 21ste.

Bo Bendsneyder net geen pole

In de Moto3 kaapte Jorge Martin de pole weg voor de neus van thuisrijder Bo Bendsneyder. De Nederlander profiteerde van de natte baan maar naar het einde toe werd het droger en kon Martin op het laatste stukje naar de streep genoeg snelheid maken om de TT Assen pole position voor zichzelf op te eisen. Het is zijn vijfde P1 op rij. Voor Bendsneyder is het nu hopen op natte condities… de Moto3-race start om 11.00 uur en er worden 24 ronden gereden.

De MotoGP start om 13.00 en er worden 26 ronden gereden. Daarna volgt nog de Moto2 met 24 ronden te rijden.

Circuit: Motul TT Assen

Aantal laps: 26

Circuitlengte: 4,545 km

Aantal bochten: 18

Meeste overwinningen MotoGP: Valentino Rossi 7x (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015)

Laatste vijf winnaars MotoGP TT Assen:

2016: Jack Miller (Aus)

2015: Valentino Rossi (Ita)

2014: Marc Marquez (Spa)

2013: Valentino Rossi (Ita)

2012: Casey Stoner (Aus)

Regen TT Assen 2017

In het kwartier dat Q2 duurde,verscheen er tot tien keer toe een andere naam op het scherm voor wie de snelste lap reed. Die van Johann Zarco verscheen maar een keer, helemaal op het einde.

“Het is echt geweldig!” riep Zarco na afloop van de kwalificaties. “Ik ben zo blij. In de laatste vrije training waren de omstandigheden zo tricky. Ik was er helemaal op uit om de reference om meer kans te hebben voor de kwalificaties. Er was een droge lijn en ik dacht er aan om naar de droge achterband te gaan. Ik vind deze omstandigheden fantastisch. Om van de eerste twee rijen te starten is heel goed. Ik ga proberen om er morgen een mooi podium uit te slepen”.

Marc Marquez MotoGP Nederland

Nummer twee aan de start, Marc Marquez, gaf aan dat het hem “moeite kostte om het circuit te begrijpen om er alles uit te kunnen halen, je moet er echt helemaal bij zijn. Ik probeerde om voor de volle 100% te gaan in de laatste lap maar ik maakte een paar foutjes. Het doel van vandaag is klaar en morgen is er weer een race.”

Danilo Petrucci was wat teleurgesteld: “Echt, ik dacht dat ik de pole zou pakken. Ik zat de hele sessie vooraan maar ik maakte een fout in de snelle rechtse bocht in het laatste stuk. Ik bleef derde. Maar het is altijd goed om hier te zijn dus ik ben blij”.