Nederland – Luxemburg: nog kansen op WK kwalificatie

WK kwalificaties, Nederland – Luxemburg. Vanavond mag het Nederlands elftal het opnemen tegen Luxemburg in een poging zich nog te kwalificeren voor het WK voetbal 2018 in Rusland. De eerste helft van alle WK kwalificatiewedstrijden zijn een paar maanden geleden gespeeld en vanavond begint de start van de tweede helft.

Wil ons Oranje meedoen op het WK 2018 zal deze wedstrijd gewonnen moeten worden. Dat lijkt mij tegen het zwakke Luxemburg toch geen probleem. Voor het gokken op de wedstrijd staan er maar liefst 170 weddenschappen klaar bij bookmaker 888Sport. Onderaan mijn voorspellingen en tips voor de beste bets vandaag.



Nederland – Luxemburg WK kwalificatie

Nederland staat nu op een vierde plek in poule A met 7 punten. Frankrijk, Zweden en het verrassende Bulgarije staan op dit moment boven Oranje. In elke poule plaatst de nummer één zich rechtstreeks voor het WK waarna het dan nog gaat om de beste nummers 2.

Als Zweden vanavond verliest van Frankrijk, heeft Nederland het nog helemaal in eigen hand. Weet het Nederlands elftal dan alle resterende kwalificatiewedstrijden te winnen, dan mag het zelfs verliezen van Frankrijk en zullen zij evengoed tweede in de poule worden.

Dit hopen wij natuurlijk allemaal, maar wel zal er dan nog een paar wedstrijden gewonnen moeten worden – te beginnen tegen Luxemburg vanavond.

Doelpuntenfestijn Oranje

Nederland zit met vijf andere landen in en poule en moet in totaal 10 wedstrijden spelen aangezien het uit en thuis is. Nederland is eind vorig jaar voor de kwalificatie op bezoek geweest bij Luxemburg en wist een goed resultaat neer te zetten (3-1).

Het Nederlands elftal beschikt natuurlijk over betere spelers dan Luxemburg waardoor ze gewoon te kort kwamen in eigen huis. Vanavond speelt Nederland thuis en zal het niet anders zijn. Ook nu Luxemburg zich niet meer kan plaatsten voor het WK voetbal, zal het niet lastiger worden voor Oranje. Daarom verwacht ik vanavond een nog grotere marge dan in de vorige wedstrijd.

Oefenwedstrijden WK Nederland

In de afgelopen twee weken heeft Nederland twee oefeninterlands gespeeld. De eerste oefenwedstrijd was tegen Marokko en werd met 1-2 gewonnen door Nederland. Een prima resultaat voor Oranje, aangezien Marokko over een redelijk team beschikt. Zo speelt bijvoorbeeld El Ahmadi van Feyenoord op het middenveld van Marokko.

In de tweede oefeninterland was er een iets mindere tegenstander maar werd er toch goed gevoetbald. Tegen Ivoorkust werd er in de Kuip met 5-0 gewonnen. Deze twee oefenwedstrijden zullen de Nederlanders toch enigszins vertrouwen geven voor de komende kwalificatiewedstrijden. En dan nu over het wedden op WK voetbal:

Voorspellingen Nederland – Luxemburg

Dat Nederland de favoriet is, is wel duidelijk. Oranje beschikt namelijk over meer kwaliteit, het thuisvoordeel en voetballen daarnaast nog ergens voor. Ik verwacht dus dat Nederland met een ruime marge gaat winnen van Luxemburg. Ik raad jullie dan ook aan om Nederland op een handicap te zetten van -3 en dat levert je een uitstekende quotering van 1.91 op bij bookmaker 888sport.

Naast dat Nederland met een grote marge gaat winnen verwacht ik ook dat Luxemburg niet gaat scoren. Thuis wisten ze nog wel een doelpunt te maken maar zal niet het geval zijn in de Kuip. Daarom raad ik jullie aan om both teams to score op NO te zetten. Dit levert je een redelijke quotering van 1.40 op bij 888sport. Deze tip kan je overigens ook heel goed in een multi bet verwerken.

Ivoorkust werd in de oefenwedstrijd met 5-0 verslagen en staat op een 47ste plek op de FIFA ranglijst. Luxemburg staat op een 146ste plek waardoor het logisch zou zijn dat Nederland vanavond minimaal met een marge van 5 gaat winnen.

Toch verwacht ik dit niet aangezien het vanavond een WK kwalificatiewedstrijd is en geen oefenwedstrijd. Ik gok op een 4-0 overwinning. Dit levert je een magere maar toch redelijke quotering op van 6.75.

Wedtips WK kwalificatie

Mijn maat gaat voor net wat andere weddenschappen dan ik. En hoewel ik er iets anders over denk wil ik jullie toch ook zijn visie niet onthouden. Want het gaat erom dat we bij de goksites leuk kunnen verdienen vandaag!

Zijn mening is dag het pas bij een handicap van -4AH interessant wordt om geld in te zetten op Nederland. Een heel ruime zege verwacht hij niet en daarom gaat hij voor de +3.5 handicap voor Luxemburg met een quotering van 2.00. Waar ik ga voor een 4-0 winst gaat hij voor 3-0 @7.50 en dat is natuurlijk ook zeker mogelijk.

Een opvallende keuze is gaan voor de weddenschap dat beide teams wel scoren! De odds van 3.30 zijn volgens hem veel te hoog en hij voorziet nog wel een misser in de Nederlandse verdediging. Een risicovolle bet, maar ik moet zeggen dat de waarde uitmuntend is. Kun je een tientje missen, zet dan in op deze tip. $ucces!