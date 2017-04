Glory 40 Kopenhagen wedden Jason Wilnis – Simon Marcus

Kickboksen – Glory. Vandaag, zaterdag 29 april 2017, vecht Jason Wilnis in het kader van Glory 40 tegen de Canadees Simon Marcus. Inzet is de Glory-titel voor middengewichten. Utrechtenaar Wilnis is de titelhouder.

Plaats van handeling is het Forum Kopenhagen, waar vorig jaar april voor het eerst een kickboksgala werd georganiseerd. Destijds was Nieky Holzken succesvol tegen Yoann Kongolo, dit keer kan Wilnis dus de Nederlandse vechtsporteer hooghouden.



Glory 40 kickboksen Kopenhagen

De 26-jarige Jason Wilnis won 30 van zijn 37 professionele gevechten en mocht zich in 2012 voor het eerst wereldkampioen noemen. Wel was dat bij een andere bond, te weten It’s Showtime. In september 2016 was hij al eens te sterk voor Marcus, al hing het af van een technische knock-out. In januari van dit jaar prolongeerde hij de titel tegen Israel Adesanya.

Wilnis is 1,85 meter lang en heeft een reach van 186 centimeter. Marcus is even lang, maar zijn reach is 194 centimeter. Van zijn 51 eerdere partijen won hij er 46 en in 26 gevallen sloeg hij zijn tegenstander tegen het canvas. Ook de Canadees met Jamaicaanse roots is meerdere keren tot wereldkampioen kickboksen gekroond, bij de bonden WPMF, WBC, Lion Fight, WLF en Glory.

Jason Wilnis – Simon Marcus

Beide vechters hadden aanvankelijk andere sportieve doelen en dromen. Zo dacht Jason als jochie dat hij verder wilde in het voetbal, maar op zijn zeventiende volgde hij alsnog het pad van zijn oudere broer Jahfarr. Een van zijn bijnamen is Tyson, natuurlijk als verwijzing naar bokslegende Mike Tyson.

Marcus had eerst zijn zinnen gezet op muay thai. De knietechnieken die hij daarmee opdeed, kan hij ook gebruiken als kickbokser. “Grote vechters kunnen zich aanpassen en domineren in elke vechtsport”, zegt hij.

Wedden op Glory 40

Een voorspelling Glory doen? Jason Wilnis houdt fans via sociale media op de hoogte van zijn trainingsregime en is overtuigd van een overwinning. Bij imposante kiekjes van zijn oefeningen schrijft hij teksten als: “Ik kan niet wachten tot mijn handen te keer gaan op die breekbare kin” en “Nog negen dagen voor die slang”.

De bookmakers van 888sport schatten beide sporters gelijk in en noteren voor beiden 1.87 op winst.

