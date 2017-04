Chelsea – Manchester City Premier League: kaart voor Diego Costa

Deze week staan er heerlijke wedstrijden op het programma door de midweekse speelronde in verschillende competities. Woensdagavond staat Chelsea tegen Manchester City op het programma in de Premier League.

Chelsea staat fier aan kop in de Engelse competitie en niks lijkt een landstitel nog in de weg te staan. Ze staan zeven punten voor op de nummer twee, Tottenham, en maar liefst 10 voor op de nummer drie Liverpool.

Een voorbeschouwing met tips voor het wedden op voetbal.



Chelsea – Manchester City

Chelsea leek onverslaanbaar, maar afgelopen weekend verloren ze geheel onverwachts van Crystal Palace met 1-2. Daarvoor was de Londense club al 12 wedstrijden op rij ongeslagen. Chelsea scoorde dit seizoen al 60 goals en kreeg er maar 23 goals tegen. Daarmee hebben ze ook het beste doelsaldo van de Premier League.

Antionio Conte heeft erg knap werk verricht met het team. Vorig seizoen was natuurlijk dramatisch maar dit seizoen is alles anders. En dat terwijl de spelersgroep vrijwel identiek is. De tactiek van Conté past perfect in de stijl van Chelsea die we al jaren kennen.

Aanvallen en verdedigen

Chelsea speelt niet het geduldige combinatie voetbal van bijvoorbeeld Bayern München en Barcelona maar gaat uit van defensieve kracht en van een snelle omschakeling. Met spelers als Harzard, Willian, Pedro en Diego Costa hebben ze dan ook de spelers die pijlsnel kunnen omschakelen.

Chelsea verdedigt met het hele team en valt eigenlijk ook aan met het hele team. Ze hebben dit seizoen in vrijwel elke wedstrijd gescoord en ze creëren makkelijk kansen.

City geeft teveel weg

Manchester City leek aan het begin van het seizoen even favoriet voor de titel. Met de komst van Pep Guirdiola hebben ze natuurlijk een geweldige trainer binnen gehaald. De eerste wedstrijden waren ook veelbelovend met attractief voetbal, maar ondertussen is het allemaal een stuk minder geweldig bij City. Ze staan nu op de vierde plaats met elf punten achterstand op Chelsea.

Wat misschien nog wel erger is voor Guirdiola is dat ze al zijn uitgeschakeld in de Champions League. Afgelopen weekend speelde City wederom goed voetbal tegen Arsenal, maar ze kwamen niet verder dan 2-2. Ze creëerden weliswaar veel kansen, maar geven misschien nog wel meer weg. Dat staat eigenlijk symbool voor het seizoen van City. De ploeg heeft dan ook al 32 goals tegen en dat is na Liverpool het meeste van de top vijf van de Premier League. Zelf scoorden ze dit seizoen 56 keer.

Chelsea favoriet

Chelsea is voor mij de favoriet, zeker in eigen huis zijn ze ijzersterk. De defensie van City is zwak en zeker in de omschakeling geven ze vaak teveel ruimte weg. Laat dat nou net iets zijn waar Chelsea uitstekend van kan profiteren.

Ik verwacht een spannende open wedstrijd net zoals afgelopen weekend bij Arsenal – City. Chelsea zal ongetwijfeld de bal laten aan City, maar zodra ze de bal veroverd hebben zullen ze pijlsnel naar voren willen. Ik verwacht veel kansen voor beide ploegen. City heeft genoeg kwaliteit om de goede defensie van Chelsea te omspelen. En andersom geldt dat zeker ook voor Chelsea.

Voorspellingen voetbal

Wedden op voetbal. Zoals ik al schreef is Chelsea in mijn ogen de favoriet. Het hele seizoen al voetballen ze goed en het verlies van afgelopen weekend zal ze alleen maar meer op scherp hebben gezet. Met name de zwakke verdediging van City geeft mij het vertrouwen dat Chelsea deze wedstrijd zeker gaat winnen. 888Sport heeft daarop een uitstekende notering:

Chelsea scoort dit seizoen gemakkelijk en wist in vrijwel elke wedstrijd minimaal één keer te scoren. Ze winnen niet vaak met een grote uitslag, maar in de meeste wedstrijden scoorden ze minimaal twee keer. Met de zwakke defensie van City en de aanvallers van Chelsea in top vorm verwacht ik zeker twee goals voor de Londenaren.

Diego Costa is natuurlijk een geweldige aanvaller. Maar ook een erg vervelende voetballer, als je in Engeland niet voor Chelsea bent dan heb je vrijwel zeker een hekel aan Costa. Dat komt doordat hij altijd op zoek is naar het duel en altijd bezig het met het irriteren van z’n tegenstander.

Daarnaast schuwt hij geen harde tackles. Diego Costa heeft al zeven kaarten gepakt dit seizoen, zeker in topwedstrijden wil hij nog weleens over de streep gaan en pakt hij geregeld een kaart. Voor deze wedstrijd is dat een goede weddenschap.