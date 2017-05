Glory 41 kickboksen Den Bosch: winnen met combi bet

Glory 41 Holland – kickboksen. Zaterdag 19 mei na 21:30 uur nemen Rico Verhoeven en Ismael Lazaar het tijdens Glory Holland tegen elkaar op. Plaats van handeling is de Brabanthallen te Den Bosch. Het vechtsportgala begint al om 17:00 uur en om 21:30 vangt het onderdeel Superfight Series aan waarin het gevecht Verhoeven – Lazaar is opgenomen.

Glory: Robin van Roosmalen – Kiatmookao

Voor de derde keer vind er namens de bond GLORY een avondje kickboksen plaats in Nederland. De twee eerdere gelegenheden vonden werden in de RAI Amsterdam georganiseerd, nu zullen de Brabanthallen volstromen om Rico Verhoeven aan het werk te zien.

Het gevecht tegen de Marokkaan Lazaar is geen titelstrijd. Dat is anders bij Robin van Roosmalen tegen Petchpanomrung Kiatmookao, want zij kickboksen om de titel in het vedergewicht.

Robin ‘Pokerface’ van Roosmalen en zijn record is 37 zeges tegenover zeven nederlagen. Daarnaast sloeg hij 21 keer zijn opponent knock out. De Thai laat zich ook wel The Professor noemen en hij heeft al behoorlijk vaak vechtles gegeven. Hij won tot op heden 156 gevechten (25 KO), verloor er 35 en twee partijen eindigden onbeslist. Ze vechten de tweede partij in het blokje van de Superfight Series.

Rico Verhoeven – Ismael Lazaar

De 27-jarige Brabander zagen we het laatst in actie toen hij eind vorig jaar Badr Hari versloeg. Rico Verhoeven is 1,96 meter lang en legt 117 kilogram in de gewichtschaal.

Tegenstander Ismael Lazaar wordt ook Tank genoemd en zijn lichaamsproporties vertellen waarom: hij is met 1,82 relatief klein voor een kickbokser, maar weegt desondanks 115 kilo. “Je moet oppassen dat je hem niet gaat onderschatten, omdat hij kleiner is”, zegt Verhoeven. “Mensen denken dat hij er niets van kan, omdat hij dikker is, maar deze man kan echt goed kickboksen.”

Lazaar vecht dan wel onder Marokkaanse vlag, maar hij is geboren in Tilburg. “Ik verwacht een knalpartij”, zegt hij. “Dat is wat Rico kan verwachten en dat is wat iedereen kan verwachten.”

Voorspellingen Glory 41

Rico Verhoeven is zeer zwaar favoriet en staat bij bookmaker 888Sport op 1.08, een zege van Ismael Lazaar noteert 7.00. Robin van Roosmalen staat op 1.33 en Kiatmookao op 3.15. Een enkelvoudige weddenschap levert je dus bij de goksites niet veel op (je krijgt per euro die je inzet, het vetgedrukte bedrag terug). Combineer je echter een paar weddenschappen, dan kan je bet lucratiever uitpakken:

Programma Glory kickboksen

Toernooi zwaargewichten

Tomas Hron – Hesdy Gerges

Zhang – Sanches Mendez

Silva – Stoforidis

Abdallah – Marshall

Superfight Series

Rico Verhoeven – Ismael Lazaar

Robin van Roosmalen – Kiatmookao

Murthel Groenhart – Alan Scheinson

Michael Duut – Mourad Bouzidi

Beztati – Assouik

Zouggary – Ozkul

Glory Kickboksen kun je vanaf 21:20 uur zien op Ziggo Sport.