Glory 39 Brussel live kickboksen: Hesdy Gerges – Lewis-Parry en Doumbé – Kongolo

Glory 39 Brussel. Zaterdag 25 maart een mooi programma kickboksen in Brussel. Op de fight card staat behalve de partij tussen Doumbé en Kongolo, ook de clash bij de zwaargewichten Hesdy Gerges vs. Chi Lewis-Parry gepland. In België is Gerges gebrand op een overwinning met als doel een titelgevecht in 2018. Goksites hebben voor vijf partijen weddenschappen klaarstaan. Onderaan daarover meer.

In Vorst Nationaal is het headliner event het welterweight gevecht tussen Cédric Doumbé (65-4-1, 39 KO) tegen Yoann Kongolo (64-8, 46 KO). Doumbé verdedigt voor de eerste maal zijn kampioenstitel. Het co-headline event is de partij tussen de zwaargewichten Guto Inocente – Jamal Ben Saddik. Verder staat de wereldtitel van Sitthichai Sitsongpeenong op het spel. De Thai vecht tegen Dylan Salvador (49-11-1, 21 KO).



Glory 39 Brussel – Kickboksen

Hesdy Gerges kan zich sinds een jaar weer volop focussen op de sport. In 2011 werd de Nederlander opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij drugsmokkel.

In Antwerpen werd 6 jaar geleden een grote partij cocaïne binnen gesmokkeld en Gerges werd gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. In april 2016 werd het vonnis door het Hof van Cassatie in Antwerpen vernietigd en werd Hesdy Gerges van alle blaam gezuiverd. Maar de imagoschade was al aangericht en in De Telegraaf deed hij van de week zijn relaas.

“De hele affaire is me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik heb veel bullshit over me heen gekregen en heb lange tijd het gevoel gehad dat de hele wereld tegen mij was. Maar ik kan nu gelukkig zeggen dat deze zaak mij veel sterker heeft gemaakt.”

Hesdy Gerges gaat voor wereldtitelgevecht

Bewust of onbewust… Gerges is extra gemotiveerd om uitgerekend in België in de ring te mogen stappen. “Ik wil aan iedereen laten zien wie ik ben. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van mij.” Sinds zijn vrijspraak kwam Gerges op drie Glory evenementen uit. De drie gevechten verloor hij allemaal (tegen Londt, Inocente en Adegbuyi) maar “Nu heb ik mijn ritme te pakken en ben ik helemaal terug in de game.”

Drie winstpartijen op rij is het doel. Gerges wil uiterlijk begin 2018 een wereldtitel gevecht en laat weten dat het hem niet uitmaakt of dat tegen Rico Verhoeven is of niet. “Omdat ik al zo’n tien jaar op topniveau uitkom, word ik gezien als een veteraan. Maar zo voel ik me niet”, aldus het 33-jarige zwaargewicht.

Gerges staat in de statistieken bij Glory op 2 winst, 5 verlies en 0 onbeslist. Zijn ‘overall record’ is 49-18-1. In Brussel gaat hij Lewis-Parry verslaan: “Het is een sterke gozer, maar tegen mij komt hij op alle vlakken tekort.” Ook de goksites denken er zo over. Bookmaker 888Sport zet 1.67 op winst Gerges en 2.10 op Lewis-Parry. Er valt echter meer uit een Glory weddenschap te halen:

Wedden op MMA / Glory kickboksen

Bij bookie 888sport staan zoals gezegd 5 bets voor je klaar. Inzetten op de winnaars levert je niet veel op dus kun je beter wat weddenschappen samenvoegen in een multi bet. Combineer winst Gerges (1.67), Marat Grigorian (1.25), Sitthichai (1.44) en Ben Saddik (1.57) in een fourfold en je komt op odds van 4.72.

Programma Glory 39 Brussel

Zaterdag 25 maart 2017 vanaf 18.00 uur live op Ziggo Sport

Headline event

Doumbé – Kongolo

Co Headline Event

Inocente – Ben Saddik

Tournament

Adamchuk – Bilalovski

Kiatmookao – Ulyanov

Superfight

Sitthichai – Salvador

Grigorian M. – Petrov

Gerges – Lewis Parry

Garaj – Grigorian H.

Moulun – Meng