Glory 37 live: Jason Wilnis en Robin van Roosmalen verdedigen titel

Glory 37 – live kickboksen. Na de clash in december tussen Badr Hari en Rico Verhoeven, verdedigen vandaag twee Nederlanders hun Glory-titel in Los Angeles. Jason Wilnis en Robin van Roosmalen staan in de vroege zaterdagochtend in de ring.

Jason Wilnis vecht rond 06.00 uur tegen Israel Adesanya om de titel kickboksen bij de middengewichten. Robin van Roosmalen – Matt Embree gaat om de vedergewichtentitel en begint rond 04.30 uur. Je kunt de gevechten live kijken op Ziggo Sport.



Glory 37: Jason Wilnis – Israel Adesanya

2016 was hét jaar voor Jason Wilnis. De 26-jarige Utrechter vocht vier partijen en won ze allemaal. De laatste drie gevechten waren allemaal voor Glory.

Door winst in Parijs in maart (Glory 28) en in Los Angeles in mei (Glory 30) verdiende hij een titelgevecht voor het middelgewicht tegen de Canadees Simon Marcus in september, in New Jersey. Van diezelfde Marcus had Wilnis nog in april 2015 verloren voor een plek in het Contender Tournament. Maar Jason Wilnis pakte revanche door een TKO in de derde ronde.

Nu staat de 1.85 meter lange Wilnis dus voor zijn eerste gevecht om zijn titel te verdedigen. Zijn tegenstander is de Nieuw-Zeelander Israel Adesanya, de nummer 4 kickboksen van de wereld in het middelgewicht, volgens diverse rankings.

Adesanya is anderhalf jaar ouder dan Wilnis en heeft ook een beter record: 50 winst (24 KO), 3 verlies, 2 gelijk. Wilnis heeft 29 winst (8 KO), 6 verlies, 1 gelijk. De Nederlander zal dus vooral moeten oppassen voor de KO, waar Adesanya zeker naar op zoek zal zijn. Adesanya is favoriet bij de goksites @1.67. Winst Jason Wilnis levert je 2.10 per ingezette euro op.

Robin van Roosmalen: 6e titelgevecht in Glory 37

Zenuwen voor een titelgevecht zal de nog maar 27-jarige Robin van Roosmalen niet meer hebben. Want ondanks zijn relatief jonge leeftijd, heeft hij al vijf titelgevechten achter de rug.

In november 2014 bij Glory 18 pakte hij hem af van Davit Kiria. Tijdens Glory 20 en 25 verdedigde hij hem met succes. In juni vorig jaar verloor Van Roosmalen de titel aan Sitthichai Sitsongpeenong in Amsterdam (Glory 31), van wie hij nog bij Glory 25 had gewonnen. Maar vier maanden later pakte hij zijn titel terug in Denver.

Gevecht kan vuurwerk opleveren

Van Roosmalens tegenstander vandaag is de Canadees Matt Embree. Een relatief onbekende kickbokser misschien voor sommigen, want pas tijdens het 33e event in New Jersey toonde hij zich voor het eerst bij Glory. Daar won hij van zowel Lim Chi-bin (TKO) als van Giga Chikadze (KO), waarmee hij deze kans op een titelgevecht pakte.

Onervaren is Embree absoluut niet. Met een record van 39-7 (18 KO) is hij zelfs prima vergelijkbaar met Robin van Roosmalen: 36-6 (20 KO). Het kan dus vuurwerk opleveren. Bookmaker 888Sport noteert Robin van Roosmalen als favoriet in dit gevecht @1.28. Een overwinning van Embree kan je echter goed geld opleveren. Winst van de Canadees staat op een dikke 3.50.



Fight card Glory 37

Main Card

Middleweight: Jason Wilnis – Israel Adesanya (voor de titel)

Heavyweight: Guto Inocente – D’Angelo Marshall

Welterweight: Karim BEnmansour – Alan Scheinson

Welterweight: Yoann Kongolo – Konstantin Khuzin

Superfight Series:

Featherweight: Robin van Roosmalen – Matt Embree (voor de titel)

Heavyweight: Jhonata Diniz – Tomas Mozny

Middleweight: Mike Lemaire – Warren Thompson

Bantam (vrouwen): Daniela Graf – Zoila Fausto

Featherweight: Giga Chikadze – Victor Pinto