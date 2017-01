Glen Durrant tegen Danny Noppert licht favoriet in Lakeside finale

Vanavond kunnen we ons gaan opmaken voor de finale van Lakeside 2017: Danny Noppert tegen Glen Durrant. Voor heel wat dartliefhebbers was dit een gedroomde finale, tussen de favoriet Durrant en het aanstormende talent Noppert.

Heeft de Fries het in zich om bij zijn debuut gelijk het BDO WK Darts te winnen, of zal de ervaring van Durrant toch de doorslag geven? Voor wat betreft een weddenschap darts is inzetten op de constante Noppert interessant.



Glen Durrant – Danny Noppert Lakeside 2017

De 46-jarige Glen Durrant was voorafgaande aan het toernooi de favoriet voor de titel. Hij is de nummer één op de ranglijst van de BDO en heeft de afgelopen jaren laten zien waarom.

Lakeside heeft Durrant echter nog nooit gewonnen. Zijn beste prestatie op dit toernooi was de halve finale in 2015. Ook dit jaar leek het er even op dat het weer niet ging gebeuren; Durrant stond namelijk met 0-3 in sets achter tegen Paul Hogan in de tweede ronde. Uiteindelijk wist Duzza dit nog knap om te draaien in een 4-3 overwinning.

Die partij heeft Durrant misschien wel geholpen, want sindsdien is hij extra scherp en heeft hij de volgende twee partijen op het BDO WK Darts allebei eenvoudig gewonnen.

Coole Danny Noppert in finale Lakeside

Voor Noppert is dit zijn debuut op Lakeside. Er werd vooraf al wel gepraat over een eventuele verrassing, maar dat Noppert met zoveel gemak de finale zou halen, dat had niemand zien aankomen.

Noppie is eigenlijk nog niet in de problemen gekomen en staat ongelofelijk goed te gooien. Hij heeft het hele toernooi nog niet achter gestaan en toont ook weinig tekenen van spanning of iets dergelijks. Hij staat heel rustig aan de oche, weet wat hij in huis heeft, en doet gewoon z’n ding. En dat gaat hem tot nu toe aardig af.

Finale Durrant – Noppert wordt heel spannend

Een finale tegen Glen Durrant is echter wel andere koek. Durrant stond fenomenaal te gooien tegen Jamie Hughes, die er kansloos met 6-1 af ging. Durrant gooide achtereenvolgend een 132 finish en een 170 finish en was de hele avond niet te stoppen. Hij zette zeven 180s op zijn naam en was ook op de dubbels erg sterk.

Noppert zal gewaarschuwd zijn, maar weet ook dat hij gewoon z’n eigen spelletje moet spelen. Noppert heeft ook al heel wat 100+ finishes op z’n naam staan en is heel constant op de dubbels. Het ligt heel dicht bij elkaar en het zal een hele spannende finale worden. En dan nu het wedden op darts:

Gokken op Lakeside

Ook de bookmakers zien dat deze twee spelers niet veel voor elkaar onder doen. Durrant is de lichte favoriet met een quotering van 1.62 tegenover 2.30 voor Noppert. Als we kijken naar de resultaten in de aanloop naar de finale dan zien we dat Noppert veel constanter is geweest in zijn partijen. Hij heeft nergens een steekje laten vallen en is altijd scherp gebleven.

Durrant daarentegen mocht in de tweede ronde dus al bijna vertrekken en heeft ook niet overal zijn beste spel kunnen laten zien. In een lang format kan de wisselvalligheid van Durrant wel eens onder doen voor het constante spel van Noppert.

Noppert noteert dus 2.30 op winst bij 888sport. Het zal echter geen gemakkelijke overwinning worden, want Durrant liet in zijn halve finale partij zien dat hij wel in staat is mee te gaan in het niveau van Noppert. >11.5 sets is ook een lekkere optie op 2.10 bij 888sport.