Gary Anderson – Michael van Gerwen Premier League Darts: bet met waarde

Vanavond begint de Premier League of Darts 2017. Vanaf nu kunnen we ons iedere donderdag gaan opmaken voor heerlijke wedstrijden tussen de beste spelers van de wereld. Het programma begint gelijk goed met de wedstrijd Gary Anderson – Michael van Gerwen.

Ook dit jaar staat er weer een geweldig spelersveld klaar. Naast de acht vertrouwde spelers die er eigenlijk ieder jaar wel bij zitten, kiest de PDC nog twee extra spelers waarvan zij denken dat die een plekje bij de wereldtop verdienen. Dit jaar zijn dat Jelle Klaasen en Kim Huybrechts geworden.



Premier League of Darts 2017

Klaasen was de afgelopen jaren al een paar keer dichtbij, maar mag nu dan eindelijk zijn debuut maken. Michael van Gerwen is de titelverdediger en tevens ook de favoriet voor deze editie.

Het avontuur gaat vanavond van start in Newcastle en dit is het programma:

-Kim Huybrechts vs. James Wade (20:00)

-Raymond van Barneveld vs. Adrian Lewis (20:45)

-Phil Taylor vs. Dave Chisnall (21:30)

-Gary Anderson vs. Michael van Gerwen (22:15)

-Peter Wright vs. Jelle Klaasen (23:00)

Gary Anderson – Michael van Gerwen

De wedstrijd die er tussenuit springt is natuurlijk die tussen van Van Gerwen en Anderson. Deze twee heren zijn op dit moment veruit de beste darters. Op het WK Darts stonden ze tegenover elkaar in de finale en ook op het eerste toernooi van het nieuwe seizoen, de Unibet Masters, waren zij de nummers één en twee.

Gary moest in beide finales wel onderdoen voor Het Groene Monster, die niet meer te stoppen lijkt. Michael van Gerwen is inmiddels al 32 wedstrijden op rij ongeslagen en heeft alle grote titels in zijn bezit. Natuurlijk zijn wij ontzettend trots op onze Nederlander, maar we moeten ons langzamerhand wel gaan afvragen of de concurrentie hier nog iets tegen kan inbrengen.

Zelfs zijn grootste concurrent kan geen manier vinden om Mighty Mike te stoppen. De Schot won vorig jaar nog wel eens een potje, maar de laatste vier partijen zijn allemaal met gemak naar Van Gerwen gegaan.

Kort format kan Mighty Mike verrassen

De Premier League of Darts is echter een kort format, en van de laatste 6 wedstrijden op dat podium gingen er 2 naar Anderson, 3 naar Van Gerwen en 1 wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

Michael van Gerwen is in lange wedstrijden niet bij te benen, maar in de Premier League worden er maximaal 12 legs gespeeld, en dan zie je nog wel eens dat hij verrast wordt.

Raymond van Barneveld – Adrian Lewis

Eerder op de avond mag Raymond van Barneveld het opnemen tegen Adrian Lewis. Wat hier eigenlijk gelijk opvalt is de recente onderlinge resultaten tussen deze twee spelers. Barney wist de laatste 6 wedstrijden allemaal naar zich toe te trekken. Een merkwaardige statistiek, die wel aangeeft dat Lewis niet bepaald in vorm is.

Ook tegen de andere spelers van de top 10 kan Adrian Lewis het de laatste tijd niet meer opbrengen om te winnen. De Engelsman is eigenlijk nooit op z’n best bij de Premier League of Darts en heeft dit toernooi ook nog nooit gewonnen. Barney won het toernooi wel een keer en doet het vaak goed op dit podium. Als we alle statistieken erbij pakken maakt Barney een goede kans om vanavond te winnen.

Peter Wright – Jelle Klaasen

De laatste partij van de avond wordt gespeeld tussen Jelle Klaasen en Peter Wright. Zoals gezegd is dit voor Klaasen zijn debuut in de Premier League, en het is maar de vraag hoe hij daarmee om zal gaan.

Peter Wright doet al jaren mee op dit podium en zal een stuk zelfverzekerder aan de oche staan. Maar we weten wel dat Klaasen mee kan met het niveau van zijn tegenstander als hij de zenuwen onder controle weet te houden. De onderlinge resultaten zijn echter nog wel in het voordeel van de Schot: 3-1.

Klaasen verkeert niet in een geweldige vorm en ging er vorige week kansloos af tegen Mensur Suljovic. Wellicht dat de Premier League Darts de Nederlander een nieuwe opleving geeft, want dat zal Klaasen nodig hebben tegen Wright. De nummer drie van de wereld is de laatste tijd zo constant en zo goed, het lijkt een kwestie van tijd totdat Wright weer een keer een groot toernooi gaat winnen. Klaasen zal alles uit de kast moeten halen om een kans te maken vanavond.

Wedden op darts

Michael van Gerwen staat op een quotering van 1.62 bij 888sport. Een quotering waar je eigenlijk niet omheen kan als je kijkt naar de vorm van onze Nederlander.

King of the Oche: Van Gerwen staat op 3.50. Dit houdt in dat Van Gerwen de meeste 180s moet gooien, de hoogste check out moet gooien en de partij moet winnen. We weten allemaal dat als Van Gerwen de smaak te pakken heeft, hij bijna niet meer kan missen. Daarom is 3.50 zeker het spelen waard.

Barney staat op 2.25 tegen Lewis, en ook daar zit waarde in. Lewis presteert altijd ondermaats op de Premier League en Barney staat op dit moment beter te gooien dan zijn tegenstander.

Hoe graag we ook hopen op een verrassing van Klaasen, wij zien dat niet gebeuren. Wright staat op 1.57 en gezien de vorm en het feit dat dit een debuutwedstrijd is voor Klaasen, is dat toch wel een lekkere bet. Klaasen >3.5 180s op 2.20 is ook wat aan de hoge kant. Als Klaasen eenmaal in z’n ritme zit gooit hij er minimaal 4 op één avond.