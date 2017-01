Finale Australian Open: Roger Federer – Rafael Nadal en Sister Act

Dit weekend staat er een groot spektakel te wachten in Melbourne. De vrouwen en de mannen finale van de Australian Open 2017 staat op het tennisprogramma. De afgelopen dagen werd er al gespeculeerd over de gedroomde finales: Venus Williams – Serena Williams en Rafael Nadal – Roger Federer.

Vier legendes van het tennis, samen goed voor 60 grand slams. En ja hoor, de droom is uitgekomen, wat een finaleweekend staat ons te wachten! We beschouwen voor en kijken wat de mooie weddenschappen zijn. Bij de goksites staan verschillende bets voor je klaar.



Finale vrouwen Australian Open 2017

We beginnen zoals gewoonlijk op zaterdag met de vrouwenfinale, dit keer tussen de zusjes Venus en Serena Williams (tijdstip rond 09.30 uur). Serena staat ondanks haar leeftijd (35 jaar oud) nog altijd aan de top van de wereld en bevindt zich momenteel op plek twee van de tennisranglijst.

Het is dan ook geen grote verrassing dat Serena de finale heeft bereikt. Dat geldt wel voor haar oudere zus, Venus Williams. De 36-jarige Amerikaanse is wellicht bezig aan haar laatste jaar op professioneel niveau, en weet al jaren lang niet meer ver te komen in grand slams. Door een gelukkige loting, maar vooral ook uitstekend tennis, staat Venus tegen alle verwachting in weer eens in een finale.

Venus Williams – Serena Williams

Het zal een lastig karwei worden om Serena te verslaan, dat zien we ook terug in de recente onderlinge resultaten. 4 van de laatste 5 wedstrijden gingen de kant van Serena op. Op hardcourt ligt het echter dicht bij elkaar, en er ligt hier waarde in het inzetten op een lange partij.

Zo zien we in de statistieken dat er in 12 van de 12 wedstrijden op hardcourt meer dan 20 games werden gespeeld en van die 12 wedstrijden werd het 8 keer een 3-setter. Met zulke statistieken kan je voor het wedden op tennis bijna niet om de >19.5 games optie heen. Hiervoor krijg je 1.64 op 888sport.

Zoals genoemd is ook de >2.5 sets het spelen waard. Deze optie kan je bij 888sport pakken op een quotering van 2.90. Onze voorspelling is 2-1 in het voordeel van Serena. Overigens heeft 888Sport voor deze finale de odds gigantisch verhoogd. Een zege van Venus levert je 19.00 op en de quotering op winst Serena is 5.00. Set Betting: 2-1 Serena Williams 4.00 op 888sport

Finale mannen Australian Open 2017

Dan kunnen we ons zondag (rond 08.50 uur) gaan opmaken voor een finale waar heel veel tennisfans als jaren naar uitkijken. Het leek zo onwaarschijnlijk dat Rafael Nadal en Roger Federer elkaar in een Grand Slam finale nog ooit zouden ontmoeten.

Nadal kampte met een polsblessure aan het einde van het afgelopen seizoen, en Federer lag er maar liefst zes maanden uit door een knieblessure. Toch hebben ze het weer geflikt, en komt het tot een 35ste ontmoeting tussen de mannen.

Roger Federer – Rafael Nadal

Zowel Federer als Nadal hadden 5 sets nodig in hun halve finale. De Zwitser kwam 2-0 voor tegen Stan Wawrinka, maar verloor vervolgens de 3de en 4de set en moest na die 4de set zelfs met een blessurebehandeling de baan af. Roger Federer won uiteindelijk de partij nog, maar het wekte zorgelijke blikken bij de fans van de huidige nummer 17 van de wereld.

Rafael Nadal had op zijn beurt ook heel veel moeite in zijn halve finale partij tegen Grigor Dimitrov. De Bulgaar stond een fantastische wedstrijd te spelen en wist in de 5de set zelfs bijna de partij naar zich toe te trekken. Nadal vocht zich terug en trok de wedstrijd naar zich toe in 4 uur en 58 minuten.

We kunnen wel concluderen dat beide spelers niet helemaal fit de Australian Open finale in zullen gaan. Toch liet Nadal zien dat hij het fysiek in zich heeft zulke lange partijen te spelen, waar Federer toch wat moeite had om het vol te houden.

Gokken op tennis

Ook de onderlinge resultaten wijzen de kant van de Spanjaard op. Voorafgaand aan de finale staat het 23-11 in het voordeel van Rafael Nadal. In het algemeen is deze match-up in het voordeel van Nadal, die met zijn wapen, de linkshandige forehand, het zwakte punt van de Zwitser op kan zoeken (de enkelhandige backhand).

Als we het realistisch bekijken, heeft Nadal op vrijwel alle gebieden de bovenhand in deze partij. Wij verwachten een spannende wedstrijd die uiteindelijk naar de Spanjaard zal gaan. Bij bookmaker 888Sport noteert winst Nadal 1.69 en krijg je voor je euro 5.80 terug bij 3-2 in sets. Meer dan 40.5 games noteert 1.76 bij 888sport.