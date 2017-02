Feyenoord – PSV: wedden op veel kaarten en corners in Eredivisie kraker

Zondag om 14:30 staat een cruciaal duel in de Eredivisie op het programma. De koploper Feyenoord neemt het op in eigen huis tegen de nummer drie PSV. Feyenoord staat vijf punten voor op Ajax en acht op PSV.

Bij winst van Feyenoord lijkt PSV definitief af te haken in de strijd om de titel, maar bij winst van PSV komt alles nog dichter bij elkaar.



Eredivisie kraker Feyenoord – PSV

Feyenoord is de favoriet voor de titel en in Rotterdam worden er al voorzichtig voorbereidingen getroffen voor ongetwijfeld een enorm feest. Afgezien van de Ajax- en PSV-supporters denk ik ook dat het hele land hoopt dat Feyenoord weer eens kampioen gaat worden.

Een overwinning voor PSV zou de competitie natuurlijk wel erg spannend maken. Feyenoord won negen wedstrijden op rij en hield ook al zes keer de nul. Na de winterstop wonnen ze zes keer achter elkaar en ze scoorden daarin 12 keer en kregen dus geen goal tegen. Dat klinkt natuurlijk erg goed en dat is het ook.

Echter kwam er ook het nodige geluk bij kijken; afgelopen weekend had ADO heel wat goede kansen, maar er ging er geen één in en zo zijn er meer wedstrijden geweest de laatste tijd. Feyenoord had het voor ADO ook moeilijk tegen Twente en Groningen.

Winst Feyenoord = titel Eredivisie

Het wordt dus een interessante wedstrijd. Feyenoord zal willen laten zien dat ze terecht op de eerste plaats staan en ze zullen ongetwijfeld ontzettend fel de wedstrijd beginnen. Wanneer ze vroeg weten te scoren geef ik ze een goede kans op een overwinning. Bij een overwinning denk ik ook dat Feyenoord het kampioenschap zo goed als zeker binnen heeft gehaald.

PSV won net als Feyenoord na de winterstop elke wedstrijd. Ze scoorden hierin maar liefst 18 keer, maar kregen ook zeven goals tegen. Net als Feyenoord heeft ook PSV het moeilijk gehad, zo stonden ze tegen SC Heerenveen lange tijd 2-3 achter, maar wonnen ze uiteindelijk met 4-3.

Afgelopen weekend wonnen de Eindhovenaren met 3-1 van NEC, maar ook deze wedstrijd had heel anders uit kunnen pakken. Lange tijd was NEC namelijk de betere toen het 2-1 stond, maar ze konden niet scoren en PSV maakte in de 90e minuut de 3-1. Bij zowel PSV als Feyenoord zijn de resultaten dus goed, maar het voetbal is niet altijd geweldig en zeker de defensie kan bij beide ploegen beter.

Zelfvertrouwen PSV

Voor PSV is dit de wedstrijd van het jaar. Ze zijn uit de beker en in Europa ging het niet al te best dit seizoen. De enige kans om nog echt een rol van betekenis te gaan spelen in de titelstrijd is winnen van Feyenoord. De vorm van de laatste wedstrijden zal ongetwijfeld voor zelfvertrouwen zorgen, want ondanks dat het soms moeizaam ging wisten ze wel te winnen.

Beide ploegen geven veel kansen weg en met name PSV krijgt ook veel tegengoals. Feyenoord in de eigen Kuip, in zo’n belangrijke wedstrijd gaat zeker scoren. Maar ik ga er vanuit dat PSV ook wat terug gaat doen, de defensie van Feyenoord was de laatste wedstrijden niet zeker en bij PSV spelen spelers die hier wel gebruik van kunnen maken.

Ik verwacht een enorm spannende wedstrijd, waarbij Feyenoord ongetwijfeld het meeste balbezit heeft. PSV kan echter in de omschakeling gevaarlijk worden. Met spelers als Ramselaar, van Ginkel en Propper hebben ze middenvelders die makkelijk scoren en ook De Jong weet de laatste weken weer het net te vinden.

Weddenschappen

Feyenoord wint & beide teams scoren @4.40 op 888sport.com. De Rotterdammers zijn favoriet voor deze wedstrijd. Zeker met de steun van het fanatieke thuispubliek zie ik Feyenoord in ieder geval niet verliezen. Ik denk echter wel dat PSV minstens één goal gaat maken. PSV zit in een flow en zoals al eerder geschreven weet ook Luuk de Jong eindelijk weer zijn goals te pakken. Ook Feyenoord scoort makkelijk en zeker thuis vinden ze makkelijk het net.

De tweede weddenschap die ik je kan tippen is de ‘over 3.5 kaarten @2.16 bij bookmaker 888sport. Ik verwacht een ontzettend fel Feyenoord en ik denk ook dat PSV hier in mee gaat. In topwedstrijden zijn er vaak ook de nodige overtredingen en ik denk dat er heel wat kaarten gaan vallen.

Over 5.5 corners voor Feyenoord @2.14 op 888sport.com. Feyenoord kreeg in de laatste vier wedstrijden gemiddeld 10,25 corners per wedstrijd. In geen enkele wedstrijd na de winterstop kregen ze minder dan 5 corners. Ik verwacht dat Feyenoord de bovenliggende partij zal zijn en dat ze de meeste schoten en voorzetten zullen hebben. Schoten op doel en voorzetten zorgen dan weer vaak voor corners en ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord er minder dan zes krijgt in deze wedstrijd.