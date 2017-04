FC Barcelona – Sevilla LaLiga wordt wedstrijd met veel doelpunten

Vandaag staat er een kraker uit de Primera Division op het programma. FC Barcelona neemt het in eigen huis op tegen de nummer vier Sevilla. FC Barcelona staat tweede in LaLiga met twee punten achterstand op Real Madrid, daarbij moet wel vermeld worden dat Real Madrid nog een wedstrijd tegoed heeft.

Barcelona is uiteraard favoriet in dit duel maar ik denk dat er ook voor Sevilla kansen zijn om te scoren. Ik raad je een BTTS weddenschap aan en ook een bet op veel goals. Daarover onderaan meer.



FC Barcelona – Sevilla

Onlangs stuntte Barcelona natuurlijk in de Champions League door in de laatste minuten van de wedstrijd toch nog met 6-1 te winnen van PSG. In de eigen competitie is Barcelona wat wisselvallig, zo verloren ze onlangs nog van Deportivo met 2-1.

In de laatste twee wedstrijden wisten ze twee keer vier te scoren, ze wonnen met 4-2 van Valencia en met 4-1 van Granada. Barcelona is het team met veruit de meeste goals in de competitie: met 85 doelpunten hebben ze er maar liefst 11 meer dan Real Madrid. In totaal kregen ze 26 tegengoals. Dit seizoen verspeelde Barcelona vooral punten tegen de kleinere ploegen, in topwedstrijden speelden ze vaak goed.

FC Barcelona heeft dit seizoen nog maar negen keer niet gewonnen. Er werd drie keer verloren en zes keer gelijk gespeeld. De ploeg lijkt steeds beter in vorm te raken, maar de verdediging is niet super dit seizoen.

Sevilla wat minder

Sevilla doet het uitstekend dit voetbalseizoen, ze staan vierde in LaLiga met evenveel punten als de nummer drie, Atletico Madrid. Ze hebben dus een goede kans op een Champions League ticket voor volgend seizoen. Dat zal ondertussen ook de doelstelling zijn, want het kampioenschap lijkt er niet meer in te zitten.

Met name in het begin van het seizoen was Sevilla geweldig, ze speelden aanvallend voetbal met veel druk naar voren. De afgelopen wedstrijden gaat het echter wat minder goed. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werd er maar één gewonnen. Er werd ook één keer verloren en de rest eindigde in gelijkspel.

Aanval Sevilla goed – defensie Barca matig

Sevilla wist dit seizoen 52 keer te scoren en hoort daarmee tot één van de meest scorende teams. Zeker als je niet naar Real en Barca kijkt scoort Sevilla een stuk meer dan het gemiddelde. Ze kregen echter ook al 34 goals tegen. Sevilla zal ongetwijfeld gewoon weer druk gaan zetten tegen Barca want dat is wat de trainer altijd van ze verwacht.

Barcelona kan zich geen misstap meer veroorloven in de strijd om de titel. Sevilla is de laatste tijd niet goed in vorm, maar tegen FC Barcelona kan elk team net wat meer brengen. Natuurlijk is Barca de favoriet, maar de verdediging is niet geweldig en de aanval van Sevilla is behoorlijk goed en dat biedt mooie opties voor het wedden op voetbal vandaag. Daarom verwacht ik zeker een wedstrijd met veel kansen voor beide ploegen. Ik denk ook dat Sevilla gaat scoren, maar dat Barcelona uiteindelijk toch met een redelijk grote uitslag zal winnen.

Wedden voetbal vandaag

Zoals ik al schreef is Barcelona niet voor niets de favoriet, ze hebben natuurlijk een beter team en zijn beter in vorm. Maar dat wil niet zeggen dat Sevilla niet kan scoren, Barca krijgt de laatste tijd veel tegengoals en Sevilla heeft een erg goede aanval.

Barca wint en beide teams scoren @1.93

Barcelona wist in de laatste twee wedstrijden vier keer te scoren. Dit was tegen teams die zich behoorlijk ingroeven en ik denk dat ze tegen Sevilla meer ruimte zullen krijgen om kansen te creëren. Daarom verwacht ik een zeer doelpuntrijk duel met name voor Barcelona en dat is ook dé wedtip voor de deze wedstrijd.

Barcelona over 3.5 goals @2.38 op 888sport