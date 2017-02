FC Barcelona – Atletico Madrid Spaanse beker: veel kaarten en goal Messi

Copa del Rey. Vanavond spelen FC Barcelona en Atletico Madrid de return wedstrijd in de halve finale van de Spaanse beker. In de eerste wedstrijd won Barcelona met 1-2 en dus zal Atletico flink aan de bak moeten.

FC Barcelona is wat wisselvallig dit seizoen, maar ze lijken in topvorm te komen. Inmiddels zijn ze negen wedstrijden op rij ongeslagen, waarvan er zeven werden gewonnen en twee gelijkgespeeld.



Spaanse beker: FC Barcelona – Atletico Madrid

In deze negen wedstrijden scoorden ze maar liefst 25 goals en kregen ze er zes tegen. In de eerste wedstrijd tegen Atletico speelde Barca vooral een hele goede eerste helft. In de rust stonden ze met 0-2 voor door knappe goals van Suarez en Messi.

Daardoor speelden ze in de tweede helft met wat minder drang naar voren, maar toch creëerden ze nog aardig wat kansen. Atletico kon in de eerste helft vrijwel geen kans scheppen maar in de tweede helft kwamen ze steeds gevaarlijker voor de goal, uiteindelijk bleef de teller voor Atletico op één goal staan.

Sergio Busqeuts en Anders Iniesta fit

Bij FC Barcelona waren Sergio Busqeuts en Anders Iniesta lange tijd geblesseerd, maar beide trainen weer mee met de groep en lijken te kunnen starten tegen Atletico.

De vraag is natuurlijk of dit ook gaat gebeuren, afgelopen weekend won Barca met 3-0 van Athletic Bilbao. In deze wedstrijd gaf Enrique spelers als Suarez, Messi en Jordi Alba rust en dus kunnen ze met een vrijwel fitte selectie starten tegen Atletico.

Focus op Champions League

Atletico doet het dit seizoen stukken minder dan de afgelopen seizoenen. Ze staan vierde in de competitie en lijken al vroeg afgehaakt voor de titel. In de Champions League deden ze het echter erg goed met de groepswinst boven Bayern München. De focus zal ongetwijfeld op de Champions League liggen voor de rest van het seizoen.

Daarnaast is de beker natuurlijk ook een mooie prijs en kijkend naar wie er nog meer in de halve finale zitten kan je er vanuit gaan dat de winnaar van Atletico – FC Barcelona een grote kans heeft op de Spaanse beker. Ze zullen deze wedstrijd dus zeker serieus benaderen.

Diego Simeone hoopt op snelle goal

Ik verwacht dat Atletico erg fel zal beginnen en Simeone zal hopen op een snelle goal. Wanneer ze snel scoren zal er meer zelfvertrouwen zijn en bij FC Barcelona meer druk. Echter denk ik niet dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

Barcelona was in de vorige wedstrijd te goed en ze konden redelijk makkelijk onder de druk uit voetballen van Atletico. Doordat Atletico waarschijnlijk fel en aanvallend zal beginnen zal er meer ruimte komen voor de drie voorin bij Barcelona en met ruimte is de MSN dodelijk. Ik verwacht daarom ook dat Barcelona de eerste goal maakt en dat de wedstrijd daarna eigenlijk over is. Barcelona is op dit moment veel te sterk voor het toch matig in vorm verkerende Atletico Madrid.

En dan nu mijn wedtips voor de wedstrijd:

Voorspellingen voetbal

FC Barcelona staat voor in de rust @2.10 op 888sport.com.

Deze bet ligt in de lijn met mijn verwachting zoals ik schreef in de laatste alinea. Daarnaast is het zo dat FC Barcelona van de laatste negen gespeelde wedstrijden in zeven wedstrijden bij rust aan de leiding ging.

FC Barcelona wint & Messi scoort @2.23 op 888sport.com. Messi speelt graag tegen Atletico Madrid en scoort ontzettend vaak tegen ze. Ook afgelopen wedstrijd maakte hij weer een goal. Met zijn vrije trappen die er de laatste tijd ook vaak in vliegen heeft hij nog een extra wapen gekregen. Ik verwacht zeker dat Messi minimaal één keer scoort. 888Sport heeft een prima notering.

Atletico Madrid over 4.5 kaarten @2.10. Atletico Madrid speelt vaak erg fel en daarbij horen ook felle tackles en overtredingen die nog al eens een kaart op leveren. In de afgelopen wedstrijd tegen Barcelona kregen ze vijf kaarten en toen speelde ze nog redelijk rustig. Ik verwacht dat ze in deze wedstrijd nog feller zullen beginnen en daarom denk ik dat er zeker vijf of meer kaarten zullen zijn voor spelers van Atletico.