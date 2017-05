FA Cup finale 2017 Arsenal – Chelsea: voorspelling uitslag 2-0

FA Cup finale Arsenal – Chelsea. Inmiddels zijn de kampioenen van 2017 in alle competities bekend, waardoor er niet veel wedstrijden meer op het programma staan.

Naast dat er nog in verschillende landen play-offs voetbal wordt gespeeld, wordt er in Engeland dit weekend ook nog een mooie wedstrijd gevoetbald en niet zomaar een! Arsenal speelt in de FA Cup finale tegen de kampioen van Engeland, Chelsea.

Hieronder zal ik je uitleggen wat de mogelijkheden zijn voor Arsenal en tip ik je haalbare weddenschappen. Dé tip voor nieuwe spelers bij bookie 888Sport is overigens inzetten op wie de trofee wint. Die odds zijn (let op: tot zaterdag 18.00 uur) enorm verhoogd; Arsenal 3.00 11.00 Chelsea 1.40 6.00! Onderaan daarover meer.



Arsenal – Chelsea FA Cup betting

Chelsea heeft dus dit seizoen al een prijs binnen terwijl Arsenal op een teleurstellende 5de plek is geëindigd. Willen zij nog een hoogtepunt bereiken dit seizoen, moet er gewonnen worden van Chelsea.

Beide teams verkeren in een goede vorm zo aan het einde van het seizoen. Arsenal wist de afgelopen vijf wedstrijden gemakkelijk te winnen maar wist tevergeefs de voorrondes van de Champions League te bereiken. Hierin moesten zij Liverpool voorrang geven.

Chelsea sloot het seizoen helemaal goed af met de landstitel. De afgelopen zeven wedstrijden waren The Blues ongeslagen. Over het hele seizoen gezien zijn zij ook de terechte kampioen. Uiteindelijk was alleen Tottenham nog een gevaar. Zij kwamen aan het einde van de rit echter punten te kort om Chelsea nog in te halen. Chelsea zal dus vol vertrouwen deze bekerfinale in gaan.

Voetbalseizoen Engeland

Eerder dit seizoen stonden Arsenal en Chelsea ook al tegenover elkaar. In het Emirates stadion kwamen The Blues er niet aan te pas en wonnen de Gunners met 3-0. Dit is natuurlijk een uitstekend resultaat, zeker als je bedenkt dat Chelsea maar vijf verliespartijen heeft geleden dit seizoen.

Op Stamford Bridge waren de rollen omgedraaid en wist Chelsea met 3-1 te winnen. Dit bewijst maar weer dat deze FA Cup finale alle kanten op kan gaan. Het zal dus lastig worden om een winnaar te voorspellen.

Arsenal kan seizoen redden

Eerder heb ik al aangegeven dat Arsenal op een teleurstellende 5de plek in de Premier League is geëindigd. Dit is voor de ploeg van Wenger wederom een domper en dit is niet het enige seizoen dat de club niet meedoet om de echte prijzen. De Engelsen zien de FA cup namelijk niet als een echte prijs, maar als een troostprijs.

Dit seizoen kunnen zij nog dan toch enigszins een titel binnen slepen en dat wel tegen de kampioen. Arsenal zal willen laten zien dat zij niets onder doen voor de kampioen en zullen dus alles geven om evengoed die ‘troostprijs’ te winnen. Daarnaast gaat het gerucht dat Arsene Wenger aan zijn einde zit bij Arsenal en naar alle waarschijnlijkheid de club na dit seizoen zal verlaten. De spelers zullen hem een warm afscheid gunnen door deze prijs te winnen.

Voorspellingen FA Cup 2017

Voor het wedden op voetbal heeft zoals gezegd goksite 888Sport een top promotie lopen. Tot zaterdag 18.00 uur pakken degenen die zich als nieuwe speler registreren hogere odds op de bet ‘To Win The Trophy’: Arsenal 3.00 11.00 Chelsea 1.40 6.00. Van deze aanbieding mag 1 x per huishouden gebruik worden gemaakt. Mis het niet!

Voor het wedden op winst, raad ik jullie aan om voor Arsenal te gaan. Ik denk dat Arsenal dit seizoen wil redden door de FA Cup te winnen. Daarnaast is Chelsea al kampioen geworden en zal deze prijs lang niet zo meewegen als het kampioenschap.

Daarom voorspel ik een overwinning voor de Gunners. De bookmakers denken daar anders over en geven Arsenal een verrassend hoge quotering. Dit is dus een perfecte mogelijkheid om je geld op Arsenal te zetten: Je pakt voor iedere euro die je inzet 4.70 bij 888Sport.

Gokken op uitslag en goals

Daarnaast raad ik jullie aan om ‘beide teams scoren’ op nee te zetten. In de afgelopen 10 onderlinge wedstrijden wist in 9 wedstrijden altijd maar één team te scoren. Zo eindigden veel wedstrijden in een 0-0, 1-0 of 2-0. Ik verwacht dat dit nu weer gaat gebeuren. Ook deze tip levert je een prima quotering op bij 888sport, maar liefst 2.10.

Ik verwacht dus dat Arsenal gaat winnen van The Blues. Daarnaast heb ik hierboven ook vermeld dat beide teams niet gaan scoren. Als we beide tips combineren kom je op een correct score uit van 2-0, ik denk namelijk niet dat The Gunners twee keer met 3-0 gaan winnen van de kampioen.

Ook deze tip levert je weer een uitstekende quotering op van 24 euro. Hoge quoteringen met zeker een redelijke kans bij deze wedstrijd. Succes!