Formule 1 Grand Prix Monaco 2017: Max Verstappen start P4

Formule 1. Max Verstappen start vanaf de vierde plek in de Grand Prix van Monaco. Kimi Raikkonen pakte de pole tijdens de kwalificaties, Sebastian Vettel gaat als tweede van start en Valtteri Bottas vertrekt van plaats drie.

Lewis Hamilton haalde de top-10 shoot-out niet na een crash met Stoffel Van Doorne en start als dertiende. Van Doorne overleefde Q2 wel en start als tiende. De race start om 14.00 uur.

Wil je een F1 weddenschap afsluiten, kijk dan onderaan voor de odds bij de bookmakers. De voorspelling dat Max Verstappen winnaar wordt in Monaco noteert riant.



Max Verstappen F1 GP Monaco 2017

De GP van Monaco begint dus met twee Ferrari’s op de voorste rij. Voor Kimi Raikkonen is het zijn eerste P1 na negen jaar droog staan – om precies te zijn was zijn laatste pole position 128 races geleden.

Of hij er blij mee was? “Natuurlijk is het fantastisch. We proberen er morgen het beste van te maken, “ aldus ‘Iceman’ Raikkonen over de pole. Hij pakte vooral tijdwinst in sector 3, en dat zal hij herhalen tijdens de race zelf.

Uitslag kwalificatie Formule 1 Monaco

Voorin eindigen tijdens de kwalificaties voor de Grand Prix van Monaco is belangrijk. Het stratencircuit staat erom bekend maar heel weinig mogelijkheden te hebben om in te halen, dus hoe verder voorin, hoe beter je kansen. Daarmee zit Max Verstappen dus goed. Maar hij heeft wel drie lastige tegenstanders voor zich zitten, waaronder dus Raikkonen die de jonge Limburger het liefst nog geen millimeter zou gunnen.

Max Verstappen is blij met zijn vierde plek aan de start: “Dit is gewoon een prima kwalificatie.” Over zijn kansen om te winnen is hij terughoudend en zijn doel is ook eerder de race uitrijden en zijn positie behouden om punten te kunnen pakken. “We moeten realistisch zijn. Ferrari is hier gewoon de snelste en ook Mercedes blijft ons normaal gewoon voor … We moeten gewoon een goede start maken en dan zien we het wel. Het is een kwestie van uit de problemen blijven en de race uitrijden. De auto’s voor ons zijn redelijk snel. Die ga je niet zomaar inhalen,” aldus Verstappen.

Inhalen Max Verstappen

Over zijn kansen om Bottas voorbij te gaan, is Verstappen iets positiever. “Ze hadden het bij Mercedes het hele weekend al lastig.” Max gaf ook aan dat problemen hebben met de wagen het wel een stuk ingewikkelder maakt op dit lastige stratencircuit, want als je niet met het goede gevoel in de wagen zit, kun je eigenlijk niet goed rijden. Zijn wagen hield zich goed, maar Hamilton had dus veel pech.

Valtteri Bottas, eindigde als derde in Q3: “Het was echt een goede ronde en het geeft een heel goed gevoel als je er daar een pakt. Het is een van de circuits die mentaal heel veeleisend zijn en ik kan de support van de fans enorm waarderen,” aldus Bottas.

Lewis Hamilton baalt van crash in Q2

Voor Lewis Hamilton wordt het dus een hele lastige race dit jaar. Vorig jaar won hij nog, maar die kans is nu een stuk kleiner met een start vanaf de dertiende plaats.

Hij heeft zich er al bij neergelegd dat hij tijdens de race weinig zal kunnen bereiken. “De mogelijkheid zat er voor mij gewoon niet in. Ik had gedoe met de wagen. Ik weet eigenlijk niet wat ik op dit moment moet zeggen. Ik ben lam geslagen maar ik zal het blijven proberen morgen. Maar eigenlijk is het weekend wel klaar. Morgen zal ik gewoon mijn rondjes rijden in welke positie dan ook. Ik ga proberen om in de top 10 te komen, maar ik denk dat het vooral een rustige zondagse rit wordt.”

Uitslag voorspellen – winnaar GP Monaco

Wedden op Formule 1? Kimi Raikkonnen vertrekt van pole in Monte Carlo en heeft ook hele sterke kansen om deze race te winnen. Maar hij heeft Sebastian Vettel pal achter hem, en Vettel is één van die coureurs die wél weet in te halen op de straten van Monaco. Vettel is dus favoriet en noteert bij bookmaker 888Sport 1.95 voor de zege. Raikonnen is echter de man die drieste inhaalacties als geen ander weet te voorkomen, en dus noteert hij 2.10 voor winst.

“Monaco is een van de plekken waar alles kan gebeuren,” zei Valtteri Bottas na afloop van Q3. Mercedes heeft de hele week al gedoe met de wagens, wat voor Hamilton desastreus is gebleken. De kansen van Bottas worden door goksite 888 dan ook niet heel hoog ingeschat met 12.00, maar de kans dat hij niet finisht is ook groot en voor niet-finishen van de Fin noteert 888sport 4.50.

Tip: Max Verstappen noteert 20.00 voor de overwinning en als zijn wagen het houdt, maakt hij zeker een goede kans voor een podiumplek 1-3 @2.25, een weddenschap die wij van harte aanbevelen!

Startgrid Formule 1 Monaco

Zondag 28 mei 2017

1) Raikkonen 2) Vettel 3) Bottas 4) Verstappen 5) Ricciardo 6) Sainz 7) Perez 8) Grosjean 9) Button 10) Vandoorne;

11) Kvyat 12) Hulkenberg 13) Magnussen 14) Hamilton 15) Massa 16) Ocon 17) Palmer 18) Stroll 19) Wehrlein 20) Ericsson.

Circuit: Circuit de Monaco

Aantal rondes: 78

Lengte circuit: 3,340 kilometer

Aantal bochten: 18