Formule 1 Grand Prix China: Max Verstappen start van P19

Formule 1. Lewis Hamilton start van pole position in de GP van China. Tijdens de F1 kwalificatie bleef hij Sebastian Vettel en Valtteri Bottas voor. Max Verstappen kon door crashes van anderen en motorpech geen snelle tijd neerzetten en start vanaf de achterste startrij.

Hamilton zette met 1.31,678 de snelste rondetijd neer. De strijd om de pole was spannend – Hamilton was slechts 0,186 seconden sneller dan Vettel. De Duitser van Ferrari was op zijn beurt maar 0,001 seconde sneller dan de tweede Mercedes met daarin Valtteri Bottas. Wat weddenschappen betreft doet Max niet mee dit weekend (tenzij er, door bijvoorbeeld regen een grote stunt inzit). De goksites noteren Hamilton als favoriet. Onderaan daarover meer.



Formule 1 Grand Prix China – Max Verstappen

Voor Lewis Hamilton is het de tweede pole position van dit seizoen, zijn zesde pole op rij, zijn zesde pole in China en de 63ste pole uit zijn Formule 1 carrière. Voor Mercedes was het de 75ste pole in 150 races. Hamilton won de Grand Prix van China vier keer.

Max Verstappen start morgenochtend vanaf de negentiende plaats. Aan het begin van de kwalificaties liet hij via de boordradio weten weer naar binnen te komen vanwege een probleem met zijn motor. “Het liep gewoon voor geen meter… Hij [de motor] hield in en je hoorde wat kraken en het klopte niet helemaal,” vertelde Max na afloop.

Problemen motor Red Bull

Het lukte niet om het probleem te verhelpen en dus werd besloten in ‘safe mode’ te rijden zodat Max in elk geval op tijd weer terug was op de baan om alsnog een een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Dat mislukte doordat de motor in safe mode niet genoeg vermogen produceerde.

Max Verstappen heeft alleen Force India-coureur Esteban Ocon achter zich. “P19 is niet ideaal. Nu vooral hopen op regen tijdens de race”, liet Verstappen na afloop weten. Ook twitterde hij “Achteraan starten is niet wat we wilden. Maar ik ga mijn best doen om vooruit te komen en proberen wat mensen in te halen!’

Weer in Shanghai: Regen en mist

Tijdens de oefensessies werd het Formule 1 circuit van Shanghai ook al geteisterd door regen en mist. In de eerste sessie kon Verstappen tussen de rode vlaggen door nog wel de snelste tijd neerzetten. Die rode vlaggen kwamen tevoorschijn omdat door het weer de ambulance-helikopter niet kon landen. Na drie vrije trainingen stond Verstappen nog zesde met een snelste tijd van 1m 34,946sec.

Sebastian Vettel had tot dan toe de snelste tijd gereden: 1m 33,336 sec in FP3. Zijn Ferrari-teammaat Kimi Raikkonen had op dat moment de tweede tijd op het bord staan nadat hij FP2 had gewonnen. Hamilton stond na drie vrije oefensessies vierde.

Wat de kwalificaties en de vrije oefensessies alvast hebben bevestigd is dat Mercedes en Ferrari al aan het begin van dit F1-seizoen enorm aan elkaar gewaagd zijn, en dat de grote veranderingen in de regels die snellere wagens hebben opgeleverd, enorm hebben bijgedragen om de spanning terug te brengen in de Formule 1. Tijdens de kwalificaties was het echter Hamilton die net dat beetje extra kon geven om er een pole uit te slepen, net als in de kwalificatie en race in Australië.

Favorieten F1 GP China

Wil je wedden op Formule 1 dit weekend dan is Hamilton uiteraard de grote favoriet om de GP van Shanghai op zijn naam te schrijven. De Brit van Mercedes noteert bij bookmaker 888sport 1.72 voor de overwinning, terwijl een zege van Sebastian Vettel je 2.30 per ingezette euro oplevert.

Het verschil met de concurrentie is groot, zo noteren Bottas 12.00 en Raikkonen 15.00 voor de zege. Voor Verstappen biedt 888sport, ondanks de voorlaatste startplaats, odds van 41.00.